smart Europe GmbH 正在向直接面向消费者 (D2C) 的业务模式转型，这种模式允许客户完全在线购买车辆，更加重视客户参与中心 (CEC) 在指导客户完成销售和售后过程中的作用。此举为增强客户体验 (CX) 带来了令人兴奋的机会，但随着客户互动的激增，也带来了新的挑战：管理客户体验。

CEC 每天都有超过 150 名客服使用 smart Europe 的 Salesforce 客户关系管理 (CRM) 系统。然而，系统内高度手动的工作流导致处理时间延长，增加了人为错误的风险，并且总体效率低下。因此，smart Europe 寻求为客户服务工作流实施自动化解决方案，以简化流程，提高员工工作流的效率和有效性，并提高客户的长期满意度。

由于缺乏合适的技术，smart Europe 遭遇了查询分类和路由不一致等障碍。该公司需要强大的工具来促进无缝请求处理并获得有价值的数据洞察，从而提高服务质量并保持客户满意度。