IBM 与 Scuderia Ferrari 打造粉丝互动的新范式

您见过时速 230 英里/小时的“燃油驱动”数据处理机器吗？依托传感器监测温度、压力、摩擦和燃料，现代 Scuderia Ferrari F1 赛车每秒可生成超过一百万条数据。在分秒必争的 F1 世界中，IBM 与 Scuderia Ferrari HP 合作，确保车迷的数字体验与比赛的速度、激情与精准相得益彰。IBM 营销与传播高级副总裁 Jonathan Adashek 表示：“借助 AI，我们正在为数字球迷参与打造全新蓝图，让车迷无论是否在比赛周末，都能更贴近赛场体验。“
为配合今年的迈阿密大奖赛，Scuderia Ferrari HP 与 IBM 推出全新车迷应用，部分功能基于 IBM Watsonx 平台构建。借助生成式 AI，该平台将赛道及多源数据转化为个性化互动移动应用，为全球 3.96 亿 Scuderia Ferrari HP 车迷提供全天候、全年的沉浸体验。
Scuderia Ferrari 的铁杆粉丝 “tifosi” 独具特色。Ferrari Scuderia HP 车队负责人 Frédéric Vasseur 在 IBM Think 与 IBM 董事长兼 CEO Arvind Krishna 的主题对话中表示：“他们更具激情与情感。”
这一粉丝群体增长迅速，仅过去 3 年便翻了三番，其结构也在不断演变。Vasseur 表示：“如今已不仅仅是传统老粉丝。”一些新粉丝“对车手女友的名字比对圈速更感兴趣。”随着 Ferrari 粉丝数量和类型激增，了解新粉丝需求并兼顾忠实 tifosi 及 Ferrari 车主的偏好愈发重要。IBM 体育主管 Fred Baker 表示，Ferrari SF25 赛道数据为全新 Race Center 与 Racing Insights 提供支撑，使 Ferrari 能为车迷打造个性化体验。
这是 Scuderia Ferrari 首次集中收集如此庞大的关键数据，也是首次借助生成式 AI 为车迷带来全新功能，包括比赛回顾、历史数据、赛后洞察、互动投票、粉丝留言及标志性赛事精彩瞬间。Watsonx 上的 LLM 能将车队复杂比赛数据转化为生动叙事，包含 Scuderia Ferrari HP 车手及车队负责人的见解。Watsonx 技术还能生成动态可视化，让车迷互动查看赛后车手与赛车数据，包括遥测信息、天气、赛道状况、赛段成绩，以及赛车和轮胎策略。现在，Scuderia Ferrari HP 团队的赛后表现回顾可在比赛结束数小时内供车迷查看。
IBM 的 Baker 表示：“所有这些意味着，通过支持这一新架构的混合云，我们能够以更丰富、更具互动性的内容，与 Ferrari 车迷进行更有意义的互动。”Scuderia Ferrari HP 应用程序建立在可扩展和安全的云平台之上，集中了多个来源的数据，并汇集了 AWS 和 Adobe 等合作伙伴的服务。尽管前一版本的 Scuderia Ferrari 粉丝应用程序拥有丰富的 Ferrari 标志性内容，但整体较为静态，粉丝无法与之互动。通过全新改版的应用程序，车迷可以直接向 Scuderia Ferrari HP 团队发送消息，有机会出现在关键的车队通讯中，如社交媒体帖子和车队博客。在频繁举行的民意调查中，车迷可就包括排位赛成绩、正赛表现以及历史经典与喜爱的车队时刻在内的一系列 Scuderia Ferrari HP 话题进行投票，从而与其他车迷互动。2025 年晚些时候，Team Radio 将在比赛中向数百万车迷提供车手与比赛总监之间的近乎实时对话，分享车手与维修站墙壁之间的重要瞬间。Ferrari 首席竞速收入官 Lorenzo Giorgetti 表示：“凭借 IBM 的前沿 AI 技术以及我们对创新和卓越的共同承诺，我们正在打造堪称 Ferrari 名副其实的数字体验。”
IBM 与 Ferrari 紧密合作，在设计前沿创新的移动体验时，同时保持 Ferrari 的设计原则、独特风格和传奇历史，以实现最佳平衡。IBM 高级合伙人 Shannon Miller 在 Think 大会与 IBM CEO Arvind Krishna 的主题对话中提到：“应用程序的美感必须与品牌的奢华相匹配。我们希望实现的第二个关键目标，是让内容更轻松、更快速地触达粉丝。”IBM 的 Baker 表示，实际上，这意味着支撑全新 Scuderia Ferrari HP 应用程序的大型语言模型必须经过训练，以紧密契合“Ferrari 谈论比赛的方式”。这包括报道比赛时的主题顺序和策略，并关键在于“确保我们在一级方程式生态系统的约束内开展工作，专注于不在车手之间或与其他车队及其数据进行比较，也不批评或分享重要战略考量。”最后，虽然显而易见但至关重要的是，LLM 不能产生虚假信息或出错。IBM 在处理准确性、安全性与治理方面经验丰富。IBM 的 Adashek 表示：“该应用程序采用了 IBM 各行业客户使用的同类数据与分析技术。”在金融或医疗等高度监管行业中，没有真正可接受的误差空间；数百万美元甚至生命总是处于风险之中。在此案例中，团队在解决方案的 watsonx.governance 组件中设置了“LLM 评审”关键关卡，用以检验所有生成内容是否符合 Ferrari 的历史结构、语调及其他约定防护规范。Baker 表示，展望未来，粉丝仍将是关注的核心。在日益壮大的粉丝群体中，存在众多不同的角色。借助 watsonx 上的 Scuderia Ferrari HP 应用程序，“例如，我们可以轻松定制比赛摘要，使其既可高度技术化，也可为儿童撰写，或采用更具社交性的口吻。”Baker 还表示，应用程序的互动性和游戏化功能是未来拓展的重点领域。他表示：“我们将定期推出新的民意调查，让粉丝就有趣的数据点、里程碑或预测进行投票。”
