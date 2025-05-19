IBM 与 Scuderia Ferrari 打造粉丝互动的新范式

IBM 与 Ferrari 紧密合作，在设计前沿创新的移动体验时，同时保持 Ferrari 的设计原则、独特风格和传奇历史，以实现最佳平衡。IBM 高级合伙人 Shannon Miller 在 Think 大会与 IBM CEO Arvind Krishna 的主题对话中提到：“应用程序的美感必须与品牌的奢华相匹配。我们希望实现的第二个关键目标，是让内容更轻松、更快速地触达粉丝。”IBM 的 Baker 表示，实际上，这意味着支撑全新 Scuderia Ferrari HP 应用程序的大型语言模型必须经过训练，以紧密契合“Ferrari 谈论比赛的方式”。这包括报道比赛时的主题顺序和策略，并关键在于“确保我们在一级方程式生态系统的约束内开展工作，专注于不在车手之间或与其他车队及其数据进行比较，也不批评或分享重要战略考量。”最后，虽然显而易见但至关重要的是，LLM 不能产生虚假信息或出错。IBM 在处理准确性、安全性与治理方面经验丰富。IBM 的 Adashek 表示：“该应用程序采用了 IBM 各行业客户使用的同类数据与分析技术。”在金融或医疗等高度监管行业中，没有真正可接受的误差空间；数百万美元甚至生命总是处于风险之中。在此案例中，团队在解决方案的 watsonx.governance 组件中设置了“LLM 评审”关键关卡，用以检验所有生成内容是否符合 Ferrari 的历史结构、语调及其他约定防护规范。Baker 表示，展望未来，粉丝仍将是关注的核心。在日益壮大的粉丝群体中，存在众多不同的角色。借助 watsonx 上的 Scuderia Ferrari HP 应用程序，“例如，我们可以轻松定制比赛摘要，使其既可高度技术化，也可为儿童撰写，或采用更具社交性的口吻。”Baker 还表示，应用程序的互动性和游戏化功能是未来拓展的重点领域。他表示：“我们将定期推出新的民意调查，让粉丝就有趣的数据点、里程碑或预测进行投票。”







