凭借多年的行业经验，PROMOS 为房地产客户提供了广泛的 SAP 软件，包括 SAP S/4HANA、SAP ERP 和 SAP Fiori，这些软件均在 IBM Power Systems 和 IBM Storage 上运行。该公司还提供在 easysquare mobile（ibm.com 外部链接）平台上运行的定制开发移动应用程序，可以将住户与物业公司和供应商连接起来。

PROMOS 团队意识到，其现有 IT 基础架构（由 28 个系统组成）难以应对服务扩展和工作负载的增长，并且扩展和支持成本高昂。PROMOS 希望简化其 IT 环境、提高容量和性能，并通过部署指数技术来创建一款能够灵活处理应用程序现代化的系统。

PROMOS 决定对其私有云基础架构进行整合和升级，转而采用两台IBM Power System E980和两台 IBM Power System E950 服务器，并配备 IBM® PowerVM 和 SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications（ibm.com 外部链接），以便为客户运行关键的 SAP S/4HANA 和 SAP HANA 应用程序。

“多年来，我们一直依靠 IBM Power Systems 和 IBM Storage 来支持运营，”Volker Schulz 说道。“IBM 技术为我们的 SAP 托管服务奠定了坚实基础，使我们能够满足客户严格的 SLA 要求。对我们来说，IBM Power System 代表着可靠性、可扩展性和安全性。IBM Power Systems 与 IBM Storage 的结合提供了灵活性和弹性，使我们能够在任何情况下为客户提供支持。”

PROMOS 决定采用基于 IBM POWER9 处理器的新服务器，这一决策得到了其长期技术合作伙伴 PROFI（ibm.com 外部链接）的支持。“我们与 IBM 白金业务合作伙伴 PROFI 的合作已超过 15 年，”Volker Schulz 说道。“虽然我们自身确实拥有深厚的知识储备，但我们仍依靠 PROFI 提供战略和运营建议。PROFI 一直给予我们大力支持，帮助我们确定新系统的规模和配置，并验证业务案例。PROFI 还制定了按需扩容协议，使我们能够仅在需要时动态激活资源并付费，这是该解决方案成本效益的核心特征。”

PROFI 还帮助 PROMOS 实现了完全虚拟化的存储解决方案，该解决方案基于 IBM Spectrum Virtualize 软件和 IBM® FlashSystem 存储器。PROMOS 还依靠 IBM Spectrum Protect 的现代数据保护功能来备份任务关键型数据，发生意外停机时可迅速恢复系统，从而提供必要的业务保护。

Volker Schulz 补充道：“事实证明，IBM Power Systems 企业服务器是高度可靠、面向未来的基础架构。利用 IBM 先进的虚拟化技术，我们能够在单台服务器上同时运行 IBM® AIX 和 Linux 操作系统，这为我们提供了快速响应客户需求的灵活性，同时又不影响性能和稳定性。”