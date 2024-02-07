PROMOS 为物业管理公司提供全方位的业务和 IT 咨询、开发和实施服务。为了实现灵活运营、功能扩展并提高业务敏捷性，PROMOS 在 IBM® Power Systems 和 IBM Storage 上实施了 SAP S/4HANA，有助于简化运营并提高盈利能力。
在 IBM 白金业务合作伙伴 PROFI 的帮助下，PROMOS 在 IBM Power Systems 和 IBM Storage 上部署了 SAP S/4HANA 和 easysquare mobile，可提供超高效的服务，助力客户提高盈利能力。
城市化的持续推进意味着世界各地的城市正在快速发展，为房地产开发商、房地产公司和设施管理公司带来了新的机遇和挑战。此外，冠状病毒危机带来的经济不确定性对房地产行业的打击尤为严重。随着地方政府推出延期支付租金和租金上限等政策，房地产行业面临的财务压力进一步升级。
PROMOS 是德国房地产行业 IT 解决方案提供商，其首席信息官 Volker Schulz 表示：“我们的许多客户都位于柏林，那里对价格合理的新建公寓有着巨大需求。城市规划政策要求我们的客户在建造新公寓大楼时必须考虑对当地基础设施的影响，包括学校和托儿所。由于施工周期因法规而延长，加上这些项目非常复杂，商业地产管理公司面临着巨大的盈利压力。”
他继续说道：“应对挑战的方法之一是充分利用数字创新，通过智能工作流程加快决策速度，从而提高敏捷性和运营效率。为了帮助我们的客户提高盈利能力，我们寻求以更加灵活、成本更低的方式提供更广泛的服务。”
凭借多年的行业经验，PROMOS 为房地产客户提供了广泛的 SAP 软件，包括 SAP S/4HANA、SAP ERP 和 SAP Fiori，这些软件均在 IBM Power Systems 和 IBM Storage 上运行。该公司还提供在 easysquare mobile（ibm.com 外部链接）平台上运行的定制开发移动应用程序，可以将住户与物业公司和供应商连接起来。
PROMOS 团队意识到，其现有 IT 基础架构（由 28 个系统组成）难以应对服务扩展和工作负载的增长，并且扩展和支持成本高昂。PROMOS 希望简化其 IT 环境、提高容量和性能，并通过部署指数技术来创建一款能够灵活处理应用程序现代化的系统。
PROMOS 决定对其私有云基础架构进行整合和升级，转而采用两台IBM Power System E980和两台 IBM Power System E950 服务器，并配备 IBM® PowerVM 和 SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications（ibm.com 外部链接），以便为客户运行关键的 SAP S/4HANA 和 SAP HANA 应用程序。
“多年来，我们一直依靠 IBM Power Systems 和 IBM Storage 来支持运营，”Volker Schulz 说道。“IBM 技术为我们的 SAP 托管服务奠定了坚实基础，使我们能够满足客户严格的 SLA 要求。对我们来说，IBM Power System 代表着可靠性、可扩展性和安全性。IBM Power Systems 与 IBM Storage 的结合提供了灵活性和弹性，使我们能够在任何情况下为客户提供支持。”
PROMOS 决定采用基于 IBM POWER9 处理器的新服务器，这一决策得到了其长期技术合作伙伴 PROFI（ibm.com 外部链接）的支持。“我们与 IBM 白金业务合作伙伴 PROFI 的合作已超过 15 年，”Volker Schulz 说道。“虽然我们自身确实拥有深厚的知识储备，但我们仍依靠 PROFI 提供战略和运营建议。PROFI 一直给予我们大力支持，帮助我们确定新系统的规模和配置，并验证业务案例。PROFI 还制定了按需扩容协议，使我们能够仅在需要时动态激活资源并付费，这是该解决方案成本效益的核心特征。”
PROFI 还帮助 PROMOS 实现了完全虚拟化的存储解决方案，该解决方案基于 IBM Spectrum Virtualize 软件和 IBM® FlashSystem 存储器。PROMOS 还依靠 IBM Spectrum Protect 的现代数据保护功能来备份任务关键型数据，发生意外停机时可迅速恢复系统，从而提供必要的业务保护。
Volker Schulz 补充道：“事实证明，IBM Power Systems 企业服务器是高度可靠、面向未来的基础架构。利用 IBM 先进的虚拟化技术，我们能够在单台服务器上同时运行 IBM® AIX 和 Linux 操作系统，这为我们提供了快速响应客户需求的灵活性，同时又不影响性能和稳定性。”
PROMOS 新推出的云服务的典型客户来自德国最大的房地产公司，这些公司管理着数千处私人和商业地产。
Volker Schulz 指出：“我们的客户为数百万居民提供了住宅和工作空间。我们的目标是为客户的可持续发展和增长提供支持。为了能够向住户提供优质服务，并将生活成本维持在可承受的水平，我们的客户依赖于集成、简化的数字工作流程，这就是为什么他们要将老化的旧版系统替换成由我们托管和管理的 SAP S/4HANA，以此来实现业务现代化。”
从实施之初，PROMOS 就很注重运营效率，正如 Volker Schulz 所说的，“我们可以用 SAP S/4HANA 替换客户的大量旧版系统。在生产运营中利用内存计算速度所面临的技术挑战往往被低估。通过在 IBM Power Systems 上运行 SAP S/4HANA，我们为客户提供了简化的 IT 环境，以及一种面向未来的解决方案，我们可以根据业务需求对其进行调整和扩展。”
PROMOS 还在 IBM Power Systems 上使用 IBM AIX 操作系统、IBM® Db2 数据库技术和 Java 开发环境（包括 IBM WebSphere Application Server）开发了自己的 easysquare mobile 平台。
“利用我们的 easysquare mobile 解决方案，我们的客户以及他们的住户和商户都能随时随地轻松访问合同、账单和其他信息，”Volker Schulz 说道。“它还提供了住宅物业移交、建筑验收和进度跟踪详情、表格审批工作流程，以及旨在帮助加强当地社区联系的网络功能。”
PROMOS 移动平台的一个关键优势在于 easysquare workflow（ibm.com 外部链接）插件解决方案可与 SAP S/4HANA 无缝安全集成。Volker Schulz 指出：“直接连接到 SAP 业务应用程序可显著减少手动任务。我们可以实时利用所有 SAP 业务数据，无需任何数据复制或其他流程，避免了数据重复。通过在 IBM Power Systems 上托管 SAP 和 easysquare 软件，我们降低了复杂性，并大大简化了工作流程。”
转向集成、创新的现代化业务应用程序有助于 PROMOS 的客户优化业务流程，从而持续创造业务价值。
“在 IBM Power Systems 和 IBM Storage 上运行的 SAP S/4HANA 成为了主要推动力，”Volker Schulz 证实道。“没有人喜欢使用过时的电子表格。新的业务应用程序提供了更好的用户体验，性能的改进有助于加快制定数据驱动型决策。通过消除流程和数据管理中的重复现象，我们可以帮助客户提高数据一致性、减少用户错误并提高员工的工作效率。”
Volker Schulz 补充道：“我们从一开始就以 SAP S/4HANA 为目标，这使得我们能够获得实践经验来保持解决方案的高效运行和更新。作为我们服务的一部分，我们会定期提供 SAP S/4HANA 升级，使客户能够利用最新的功能和改进。”
他继续说道：“利用这一方法可以更快推出新的智能功能，以此确保流程的持续创新。得益于 IBM Power Systems 和 IBM Storage 的灵活性和可扩展性，我们可以快速且经济高效地提供这项服务。”
通过整合 IBM Power Systems 环境，PROMOS 对其基础架构投资进行了优化。Volker Schulz 解释道：“我们与合作伙伴 PROFI 一起重新设计了私有云架构，仅用四个基于 POWER9 处理器的全新系统替换了 28 台服务器，从而将采购和生命周期管理工作减少了 80%。整合到 IBM Power Systems 后，我们大大简化了数据中心的系统管理和维护任务。”
得益于 IBM PowerVM 的性能改进和出色的虚拟化功能，PROMOS 提高了大约 25 个客户端环境的成本效益。凭借 IBM Power Systems 和 IBM Storage 的安全性和性能，PROMOS 能够在其私有云中集中运行所有客户的核心业务应用程序。该公司利用了按需扩容技术，即使在高峰时段也能保持最佳性能。
通过部署基于 IBM POWER9 处理器的服务器，SAP S/4HANA 在高峰时段的性能提升了 25%。“很高兴看到新的 IBM Power Systems 解决方案如何帮助我们私有云中的 3500 个 SAP 业务用户提高员工工作效率，”Volker Schulz 证实道。
尽管数据量不断增长，该公司的数据库性能仍提高了 50%，加快了复杂的业务分析查询，从而更快地为业务用户提供切实可行的洞察，并为关键业务决策提供支持。
使用 IBM Power Systems 和 IBM Storage 技术，PROMOS 在推出其移动应用程序平台时，能够通过小型系统管理团队缩短实现价值的时间。IBM 解决方案可确保为 70,000 个应用程序用户提供快速数字化客户服务和无缝工作流程，助力 PROMOS 推动房地产行业向新的数字化业务转型。
Volker Schulz 表示：“IBM Power Systems 和 IBM Storage 带来了性能提升并优化了内部成本结构，我们得以为更多客户释放 SAP 应用程序的价值，即使业务需求增加，也能确保成本稳定。此外，凭借 IBM 系统的灵活性，我们能够考虑混合云部署，以便优化我们的服务，并进一步提高敏捷性。”
他总结道：“我们的客户不需要技术解决方案和基础架构的细节，他们只想要可靠的业务服务。我们与 PROFI 和 IBM 携手，成功为我们的私有云和客户交付了业务案例。”
PROMOS（ibm.com 外部链接）总部位于德国柏林，是 IBM 白金业务合作伙伴，也是房地产行业领先的 IT 咨询和解决方案提供商。PROMOS 拥有 250 名高素质且经验丰富的顾问，实施了 SAP S/4HANA 并开发了自己的 easysquare mobile（ibm.com 外部链接）应用程序平台。凭借与 IBM、IBM 白金业务合作伙伴 PROFI 和 SAP 的牢固合作关系，该公司专注于提供现代化标准软件和创新技术解决方案，为其房地产客户的业务增加价值。
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PROFI Engineering Systems AG 是 IBM 白金业务合作伙伴，在德国设有 12 个办事处，拥有 320 名经验丰富的解决方案架构师和顾问。35 年来，该公司为客户提供各种基础架构服务和系统，以推动数字化转型计划，并通过个性化的高质量智能 IT 解决方案助力流程优化。
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