Junto com a rastreabilidade e a transparência vem a sustentabilidade, e 60% dos CEOs afirmam que já estão sentindo a pressão para serem mais transparentes sobre o desempenho de sustentabilidade de suas organizações¹. Como as cadeias de suprimentos geralmente representam mais de 90% das emissões de gases de efeito estufa (GEE) associadas ao fornecimento de produtos e serviços de uma empresa, o fornecimento estratégico através da lente da sustentabilidade é outra maneira de reduzir as emissões gerais e promover avanços ambientais, sociais e de governança (ESG)2.

Por exemplo, por meio do sourcing estratégico sustentável, as empresas consideram questões como: as fábricas minimizam os resíduos e utilizam os recursos de maneira eficaz? Uma maneira de garantir isso é através da aquisição de materiais reciclados, como faz a Patagonia na produção de suas roupas para recreação ao ar livre. O uso de poliéster reciclado reduz a dependência da marca em relação ao petróleo, aproveita melhor os resíduos e reduz as emissões de GEE. Outras empresas podem optar por utilizar um tipo de sourcing chamado near-sourcing. Isso envolve a transferência das atividades de sourcing para mais perto de onde os bens ou serviços são vendidos, reduzindo os custos de emissões decorrentes do transporte de produtos até seu destino final.

As organizações também podem escolher avaliar cada fornecedor para garantir que suas próprias práticas de sustentabilidade estejam alinhadas, desde os fornecedores de matérias-primas para produção até aqueles que fornecem caixas de envio. Por exemplo, a Patagonia exige que sua base de fornecedores tenha certificações de padrões de terceiros, incluindo o Recycled Claim Standard (RCS) e o Global Recycled Standard (GRS).3

Construir um ecossistema de parceiros viável e sustentável é complexo. A IBM Supply Chain Intelligence Suite, impulsionada por inteligência artificial (IA) e blockchain, ajuda a compilar dados de fornecedores para aumentar a precisão do escopo 3, melhorar a circularidade ao reduzir o desperdício e informar os consumidores finais sobre os impactos de carbono e outros relacionados ao ESG.