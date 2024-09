Para avançar com seus planos da East Fresh, a Antonello Produce precisava colocar em prática uma plataforma centralizada de rastreabilidade de alimentos que pudesse rastrear com precisão a produção do campo até a prateleira da loja. E ciente dos esforços da IBM em torno do blockchain e da rastreabilidade, a empresa optou por implementar a solução IBM Food Trust.

Sem os recursos internos para implementar a tecnologia, a Antonello Produce procurou o IBM Business Partner Archisage para obter assistência. "Era importante para nós trabalhar com alguém local", explica Antonello. "Não somos tecnicamente proficientes aqui, então precisávamos de alguém para realmente lidar com a implementação. Alguém que pudesse estar no local e acessível se tivéssemos dúvidas ou problemas. E eles têm sido muito receptivos e muito bons de se trabalhar."

Para a fase piloto do projeto, a Antonello Produce optou por se concentrar apenas no rastreamento de melancias. Uma nova estação de cultivo de três meses estava prestes a começar e, embora as melancias fossem um produto de alto volume para a empresa, no verão a maior parte desse produto vinha de um único fornecedor - uma fazenda familiar com a qual a Antonello Produce tinha um longo histórico de trabalho.

Passamos por muitas melancias", acrescenta Antonello. "Provavelmente vendemos até 200 toneladas por semana. Isso equivale a cerca de 20.000 melancias a cada sete dias. E achamos que esse seria um bom começo para o IBM Food Trust."

Vivek Mittal, Consultor Principal e Diretor da Archisage, acrescenta: "O IBM Food Trust é a parte principal de todo o programa. Assim, à medida que o centro de distribuição recebe as remessas - com os respectivos pedidos de compra, documentos de expedição e outros registros relacionados - transformamos toda essa papelada em dados padronizados que a Food Trust pode entender."

Ele continua: "Como se trata de uma empresa menor, grande parte de seus processos se baseav em papel. Por isso, criamos um documento de entrada – baseado em uma planilha do Microsoft Excel com macros personalizadas – que permite fazer upload de dados de crescimento e remessa. Também criamos um pequeno aplicativo que procura documentos relevantes em seu sistema de arquivos eletrônicos e os carrega automaticamente para a plataforma de rastreabilidade."

Satisfeita com os resultados gerais dessa fase inicial, a Antonello Produce optou por colocar a solução em produção total.