A ONU espera que a aquacultura contribua para mais da metade do consumo global de peixes até 2025. Os métodos de aquicultura variam muito de uma fazenda para outra, e mais ainda ao redor do mundo. É por isso que, segundo Nath, um dos princípios fundadores da SSP é uma corrida para o topo.

Ela explica: o camarão cultivado, um mercado de commodities, tradicionalmente recompensa aqueles com os preços mais baixos. Esses preços baixos também podem significar que as melhores práticas de produção são sacrificadas, o que pode levar a um produto de qualidade mais baixa, bem como maior uso de antibióticos devido ao maior risco de doenças.

O Equador é o segundo maior produtor mundial de camarão, depois a Índia.

“A SSP nasceu porque um grupo de empresas equatorianas se uniu alguns anos atrás e disse: ‘vemos que muitas regiões estão buscando reduzir o custo dos preços do camarão’”, conta Nath. A preocupação era que os preços mais baixos sacrificassem as práticas responsáveis.

O grupo queria destacar que o Equador estava comprometido com a produção de camarão com práticas sustentáveis. Os membros da SSP são certificados pelo Aquaculture Stewardship Council, com foco particular no uso zero de antibióticos, impacto neutro na água e rastreabilidade total.

“Uma corrida crescente até o nível inferior do setor de camarão é prejudicial para o camarão e para o meio ambiente”, argumenta Nath. “Também limita a escolha do consumidor e sua capacidade de comprar camarões de viveiro saudáveis e sustentáveis”.

A conscientização do consumidor é essencial, explica Jose Antonio Camposano, presidente da Câmara de Aquacultura do Equador. Ele trabalha com a SSP para conscientizar consumidores e varejistas sobre o motivo pelo qual a origem agrega valor ao produto final.

“A maioria dos consumidores, sobretudo nos EUA, não sabe de onde vem o camarão que come”, comenta Camposano.

Distribuidores, supermercados, importadores e atacadistas talvez também não saibam (ou não querem saber) a origem do camarão, principalmente se estiver associado a más práticas ou a questões ambientais ou trabalhistas.