"Começamos a explorar esse problema em 2016", recorda Cristiano Nervegna, Diretor Administrativo da Deep Lab. "O governo italiano aprovou uma lei que incentiva a doação de excedente alimentar e, a partir dessa lei, tivemos a ideia de construir uma solução que pudesse ajudar as empresas a formar uma cultura de uso e recuperação de alimentos — uma cultura que evitasse o desperdício."

Aproveitando as tecnologias da IBM e trabalhando em estreita colaboração com o CAR, a Deep Lab criou o BitGood, uma plataforma de bolsa com consciência do desperdício, que simplifica a transferência de alimentos entre atacadistas, distribuidores e redes filantrópicas externas focadas em eliminar a fome. Assim, à medida que produtos não vendidos ou excedentes são identificados, essas organizações sem fins lucrativos baseadas em alimentos podem solicitar esses recursos.

Além do potencial para doações filantrópicas, o BitGood também oferece oportunidades para os atacadistas identificarem outros compradores em potencial para seus produtos excedentes. "Voltando ao exemplo anterior do abacaxi", acrescenta Ciambuschini, "podemos mantê-los na prateleira por um dia no verão. Mas, se você processar e transformar essas abacaxis em algo diferente, como uma geleia, então a vida útil em prateleira se torna um ano. Você dá uma segunda chance a esse abacaxi e não desperdiça nada."

Com o suporte de um IBM Embedded Solution Agreement (ESA), o BitGood está hospedado no IBM Cloud, em execução em um cluster Kubernetes. "O ESA nos dá acesso à tecnologia da IBM de que precisamos", observa Nervegna, "ao mesmo tempo em que simplifica a forma como a fornecemos."

E o BitGood usa o IBM Blockchain Platform para gerenciar a rastreabilidade e a documentação de todos os alimentos manuseados pelo centro de distribuição. "Isso é extremamente útil para os atacadistas reivindicarem seus incentivos fiscais", esclarece Nervegna. “Sempre que quer obter algo de uma repartição fiscal, você precisa comprovar isso. É por isso que colocamos o BitGood na blockchain. Com o IBM Blockchain Platform, podemos criar automaticamente toda a documentação necessária."