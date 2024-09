A rastreabilidade alimentar deve ser entendida não só como uma ferramenta para identificar a origem de um produto, vai muito além disso. A tecnologia oferece infinitas possibilidades, e os dados coletados são de valor inestimável para a transparência dos processos e sistemas de toda a cadeia de suprimentos. Além disso, hoje, mais do que nunca, a rastreabilidade alimentar deve responder à necessidade de garantir um consumo consciente e sustentável, bem como proteger a qualidade dos produtos "Fabricados na Itália".

Como, por lei, as origens do azeite já estão claramente indicadas no rótulo, a Coricelli optou por desenvolver o projeto com a IBM FoodTrust para se aprofundar na jornada de qualidade que cada azeite percorre antes de ser engarrafado. É o que o consumidor precisa saber em termos de segurança e transparência. A empresa queria ser a primeira fabricante de azeites da Itália a dar esse passo importante, aproximando-se do mundo da tecnologia ao tornar as informações rastreadas pela IBM Food Trust acessíveis a todos.

Fabricantes e varejistas estão lidando com um consumidor cada vez mais exigente e atencioso, que compra não apenas com base no preço, mas na qualidade e no histórico do produto e na confiança na marca, que é construída com transparência e informação. "A relação com esse consumidor é nossa prioridade, e estamos direcionando nossos esforços para garantir a máxima transparência e qualidade."