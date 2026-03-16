O que é uma previsão contínua?

O processo de previsão contínua é essencial para as equipes financeiras, diretores financeiros (CFOs) e stakeholders em toda a empresa. Esse tipo de modelo financeiro geralmente se baseia nos principais impulsionadores de negócios, como volume de vendas, número de funcionários ou taxas de crescimento do mercado, em vez de suposições estáticas.

O método complementa um orçamento estático e, de certa forma, o substitui por uma visão mais dinâmica e voltada para o futuro, levando a melhores decisões e planejamento contínuo.

As previsões e os orçamentos têm finalidades distintas e abrangem períodos de tempo diferentes (embora por vezes se sobreponham). O que diferencia uma previsão de um orçamento é que o orçamento é um documento fixo que apresenta o plano financeiro geral da empresa para um período determinado, como 12 meses. Um orçamento normalmente é baseado em dados históricos e preparado antes do início do ano fiscal.

Uma previsão contínua é uma abordagem mais permanente para o planejamento financeiro. O método é muito menos rigoroso do que um orçamento estático e ajuda as equipes financeiras a se concentrarem no que provavelmente acontecerá.

Os preparativos para uma previsão contínua dependem de dados históricos (por exemplo, orçamentos estáticos anteriores), mas também incluem outros inputs. Esses inputs incluem dados em tempo real que refletem mudanças no mercado, fatores macroeconômicos, níveis de pessoal, interrupções na cadeia de suprimentos e outras motivações que podem afetar os negócios. Embora essa abordagem tenha benefícios únicos, é um processo complexo que exige recursos significativos, tanto em nível humano quanto tecnológico.

As duas abordagens de planejamento financeiro são importantes para a forma como uma empresa planeja o futuro e podem trabalhar juntas para fornecer uma visão holística às equipes financeiras. O orçamento estático pode servir como benchmark para avaliar o que realmente aconteceu em relação ao plano inicial. No entanto, a previsão contínua pode ser benéfica para o planejamento estratégico em andamento.