O que é um sistema operacional em tempo real (RTOS)?

Um uso geral do sistema operacional (GPOS) e um sistema operacional de tempo real (RTOS) coordenam ambos os recursos de hardware do sistema (por exemplo, CPU, memória, dispositivos de I/O, armazenamento), mas diferem significativamente em seu foco e em seus recursos.

Sistemas operacionais, como Microsoft Windows, Linux e Unix, concentram-se em maximizar a eficiência geral do sistema e em suportar multitarefa, mas dependem de escalonamento não determinístico. Como sistemas que não operam em tempo real, eles podem não concluir sempre as tarefas no prazo, especialmente sob carga pesada ou em ambientes de virtual machine (VM) em que as máquinas virtuais compartilham recursos.

Em contraste com um SO de uso geral, o SO de tempo real destina-se a aplicações em tempo real e garante que as tarefas atendam a requisitos rigorosos de temporização, frequentemente em microssegundos. O sistema de tempo real gerencia recursos com escalonamento determinístico e finaliza tarefas de alta prioridade dentro de prazos específicos, mesmo sob carga. Embora um RTOS rode em VMs, a sobrecarga da virtualization pode impedir que ele atenda demandas em tempo real.