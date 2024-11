O que é um microcontrolador?

A seguir estão os principais componentes de um microcontrolador:

Memória: os microcontroladores contêm memória volátil (RAM) — que, ao contrário da memória do programa, armazena dados temporários que podem ser perdidos se o sistema perder energia — e memória flash não volátil para armazenar o conjunto de instruções de programação (firmware) do microcontrolador.





Periféricos: dependendo da aplicação pretendida, um microcontrolador pode conter vários componentes auxiliares, como interfaces de entrada/saída (E/S) — incluindo temporizadores, contadores, conversores de sinal analógico-digital (ADC) e digital-analógico (DAC) (ADCs) - e protocolos de comunicação (UART, SPI, I2C). Os auxiliares também podem incluir componentes como telas de LCD, portas de conectividade Ethernet ou interfaces para esses tipos de módulos.

Os microcontroladores são ideais para eletrônicos de consumo operados por bateria, como smartphones, smartwatches e outros itens vestíveis, porque são leves, pequenos e requerem energia comparativamente baixa.

Favoritos entre os entusiastas de código aberto, microcontroladores e placas de desenvolvimento de microcontroladores de baixo custo, como as fabricadas pela Arduino e pela Adafruit, podem ser facilmente configurados em um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) usando linguagens de programação comuns como C, C++ e Python. Embora sejam facilmente acessíveis até mesmo para desenvolvedores iniciantes, os microcontroladores também são frequentemente usados para controlar sistemas em uma ampla variedade de aplicações profissionais, incluindo prototipagem, robótica, sistemas automotivos, automação industrial e aplicações da Internet das Coisas (IoT).