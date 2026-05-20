O que é engenharia de desempenho?

A engenharia de desempenho é a prática de otimizar sistemas de TI para atender a benchmarks de velocidade e eficiência.

A engenharia de desempenho não é apenas uma ação única, mas uma metodologia de DevOps e shift-left que permite que as empresas acompanhem e otimizem o desempenho em cada etapa do ciclo de vida de desenvolvimento de software (SDLC). Seu objetivo é garantir que os sistemas atendam a métricas de desempenho para critérios como velocidade, confiabilidade, eficiência e tempo de resposta.

As equipes de engenharia de desempenho primeiro estabelecem o desempenho de linha de base do sistema por meio de testes de estresse. Em seguida, usam essa linha de base para identificar problemas de rede e oportunidades de melhoria. Quando os benchmarks são definidos, os engenheiros podem começar a reconfigurar a rede, implementar correções e monitorar continuamente a rede em busca de problemas de desempenho e planejamento futuro de capacidade.

A observabilidade é a base da engenharia de desempenho. As ferramentas de observabilidade coletam os dados brutos (logs, métricas e rastreamentos) que descrevem o desempenho do sistema, e as equipes de engenharia de desempenho usam esses mesmos dados para rastrear os efeitos de suas correções. Os engenheiros de desempenho também utilizam várias outras ferramentas para gerenciamento e monitoramento de desempenho de aplicações, testes de estresse, auditoria de navegadores e benchmarking para obter as imagens mais claras possíveis de seus sistemas.