Depois que todas as fontes de dados forem conectadas, a próxima etapa do fluxo de trabalho do LlamaIndex é a indexação dos dados: dar sentido a todos os dados e organizá-los para uso futuro. O LlamaIndex utiliza incorporações para converter dados informados pelo usuário em um índice de dados pesquisável e baseado em vetores. Os modelos de incorporação são algoritmos de IA que convertem dados em vetores matemáticos plotados em um banco de dados vetorial multidimensional.

O processo de incorporação captura relações semânticas entre os pontos de dados para aprimorar as pesquisas sensíveis ao contexto. A consulta do usuário também é convertida em uma incorporação. Os mecanismos de consulta podem identificar pontos de dados com significado semelhante ao da consulta, aprimorando a busca por informações relevantes.

O LlamaIndex pode compor um índice a partir de outros índices para criar fluxos de trabalho e consultas complexos com índices preexistentes. Em vez de consultar armazenamentos vetoriais separados um por um, os usuários podem criar um índice combinado para tornar as consultas o mais eficientes possível.