Uma plataforma interna para desenvolvedores, ou IDP, é um conjunto centralizado de ferramentas, serviços e fluxos de trabalho internos que uma organização cria para facilitar que os desenvolvedores criem, implementem e operem software sem precisar gerenciar toda a infraestrutura subjacente por conta própria.
Em vez de cada equipe de desenvolvimento descobrir sua própria maneira de configurar servidores, redes, protocolos de segurança e implantações de software, as equipes podem usar “caminhos dourados” prontos, que já seguem as regras e as práticas recomendadas da empresa. Os desenvolvedores simplesmente seguem esses caminhos (para “criar um novo microsserviço” ou “provisionar um ambiente de pré-visualização”, por exemplo), e a plataforma cuida do restante por meio da automação em segundo plano.
A IDP é uma forma de reunir processos distintos para que todas as equipes de desenvolvimento de uma organização sigam, em linhas gerais, as mesmas regras. E ela cuida das decisões de infraestrutura subjacentes para que os desenvolvedores não precisem de conhecimento profundo em infraestrutura para entregar código.
As IDPs geralmente são projetadas e mantidas por uma equipe dedicada de DevOps, operações ou engenharia de plataforma, mas seus principais usuários são os desenvolvedores de aplicações. A plataforma combina várias cadeias de ferramentas e tecnologias diferentes, como orquestração de contêineres, Infraestrutura como Código (IaC), integração contínua/entrega contínua (CI/CD) e ferramentas de observabilidade, em um ecossistema coeso.
Mantenha-se atualizado sobre as tendências mais importantes (e intrigantes) do setor em IA, automação, dados e muito mais com o boletim informativo Think. Consulte a Declaração de privacidade da IBM.
Uma IDP traz ordem e consistência aos recursos de engenharia de software, entrega e desenvolvimento de uma organização, que de outra forma seriam fragmentados. Ela permite que as organizações gerenciem a complexidade de seus ambientes e práticas de desenvolvimento de software, simplificando-os e tornando-os mais ágeis para obter muitos benefícios.
A capacidade de um engenheiro de entrar e permanecer em um “estado de fluxo” — a condição de foco profundo em um trabalho de programação significativo — tem enorme valor para uma organização que pretende inovar em software. Nesse estado, a atenção é total e o progresso parece contínuo. Os engenheiros conseguem decompor problemas mais complexos porque têm tempo ininterrupto para se dedicar a eles.
No entanto, o estado de fluxo é frágil. Às vezes, os desenvolvedores precisam mudar de contexto, de um tipo de problema para outro, e essa mudança mental pode atrapalhar o progresso no primeiro problema, forçando-os a recomeçar do zero quando finalmente voltam a ele. Por exemplo, imagine um programador tentando solucionar um problema identificado em um relatório de bug: por que um utilitário de reserva de hotel não está exibindo horários e datas no fuso horário correto do usuário. É um problema complicado que envolve a forma como o JavaScript lida com o tempo em um nível fundamental. Não é um simples problema de formatação. Eles estão rastreando como os carimbos de data e hora passam pelo backend, pelo frontend e chegam à IU. Eles estão pensando nas configurações locais do navegador e em como os objetos de data se comportam em diferentes condições. É muita informação para manter na cabeça, mas eles estão perto de uma descoberta.
Então eles precisam sair do editor e abrir uma ferramenta de CI/CD, procurar o pipeline correto para o serviço, tentar se lembrar de como esse projeto específico lida com implementações, modificar uma configuração, esperar o pipeline ser executado, abrir uma ferramenta de monitoramento separada para verificar o comportamento…
Eles tiveram que deixar de raciocinar sobre o problema e passar para um modo diferente, navegando por infraestrutura, ferramentas e processos. E, quando voltam ao bug, a compreensão sutil que haviam construído sobre o problema já se dissipou. Agora eles precisam começar do zero. Isso representa perda de tempo para a organização e frustração para o engenheiro. Uma IDP reduz esse desperdício ao cuidar de preocupações terciárias, resultando em menor time to market, maior produtividade do desenvolvedor e melhor experiência do desenvolvedor.
À medida que as organizações crescem, seus ambientes de desenvolvimento se tornam cada vez mais complexos. Algumas equipes podem adotar uma determinada ferramenta, enquanto outras podem escolher uma ferramenta concorrente diferente para realizar uma tarefa semelhante. As equipes podem desenvolver fluxos de trabalho distintos e tomar decisões sobre infraestrutura, implementação ou segurança que sejam individualmente úteis para seu caso de uso, mas que causem conflitos ou ineficiências no conjunto. Com ambientes inconsistentes, os gargalos se multiplicam. Essas inconsistências se acumulam ao longo do tempo, tornando os sistemas mais difíceis de escalar. Em contraste, a IDP transforma um conjunto fragmentado e inconsistente de práticas em fluxos de trabalho coesos e repetíveis para desenvolvedores e em processos de entrega de software.
Em aspectos como convenções de nomenclatura, práticas de segurança e pipelines de CI/CD, uma IDP reduz a variabilidade ao fornecer modelos e estabelecer fluxos de trabalho consistentes por meio de estruturas reutilizáveis. Dessa forma, os desenvolvedores não precisam começar do zero, mas podem selecionar um modelo que provisiona automaticamente um repositório, configura pipelines de construção e implementação e integra monitoramento e segurança.
Uma IDP incorpora funcionalidades de segurança e conformidade diretamente em seus fluxos de trabalho. Por exemplo, ela pode garantir que todos os serviços incluam mecanismos de autenticação adequados e sigam configurações de rede aprovadas. Dessa forma, o desenvolvedor não precisa perder tempo pensando se uma determinada abordagem atenderá aos requisitos. Os protocolos adequados são seguidos porque os controles são aplicados de forma consistente — eles já estão incorporados à própria plataforma.
Quando todas as equipes seguem os mesmos padrões, fica mais fácil para os desenvolvedores entender e contribuir com bases de código desconhecidas. Convenções compartilhadas reduzem a carga cognitiva necessária para alternar entre projetos, e novos desenvolvedores podem ser integrados mais rapidamente.
Sem um framework consistente, o crescimento organizacional pode levar ao caos, com cada novo serviço introduzindo mais variação e complexidade. Uma IDP fornece uma base estável, de nível empresarial, que viabiliza a escalabilidade e ajuda a otimizar a alocação de recursos. As melhores práticas podem ser propagadas automaticamente por todos os sistemas, e até mesmo pequenas equipes de engenharia de plataforma podem influenciar as práticas de desenvolvimento de uma grande organização.
A IDP não é apenas uma ferramenta única, é um sistema de recursos que trabalham em conjunto para atender a necessidades específicas dos desenvolvedores e criar uma experiência do desenvolvedor mais fácil. As implementações variam, mas estes são os componentes mais comuns.
Portal do desenvolvedor: frequentemente chamado de portal interno do desenvolvedor, esta é a principal interface com a qual os desenvolvedores interagem. Frequentemente criado com ferramentas de código aberto como Backstage, ele fornece um dashboard central, catálogo de serviços, documentação, modelos, plug-ins e fluxos de trabalho. É o painel de controle de autoatendimento do desenvolvedor da plataforma.
Catálogo de serviços: o catálogo de serviços é um inventário estruturado de todos os serviços, sistemas e recursos. Ele define a responsabilidade, as dependências e fornece outros metadados para que todos saibam quem é responsável por quê e como os serviços interagem entre si.
Estruturas e modelos: são modelos predefinidos para criar novos serviços que permitem aos usuários criar rapidamente repositórios no GitHub, configurar pipelines de CI/CD, aplicar configurações padrão, integrar registro em log e monitoramento, entre outros recursos. Os pipelines são pré-configurados e reutilizáveis, com as melhores práticas já incorporadas, para que os desenvolvedores não precisem projetá-los do zero.
Provisionamento de infraestrutura: essa camada lida com a criação e o gerenciamento de ambientes, recursos e cargas de trabalho de aplicações em arquiteturas híbridas ou de multinuvem de vários provedores de nuvem, muitas vezes utilizando princípios de GitOps para automação.
Gerenciamento de ambientes: em muitas organizações, os ambientes de desenvolvimento, homologação e produção se distanciam ao longo do tempo devido a diferenças de configuração, dependências incompatíveis e dados inconsistentes. Uma IDP resolve isso ao incentivar a paridade entre ambientes, eliminar ambiguidades e tornar os ambientes mais previsíveis.
Observabilidade: a visibilidade é incorporada por padrão ao comportamento do sistema, fornecendo insights em tempo real, incluindo logs, métricas e rastros.
Gerenciamento de segredos e configurações: chaves de API, credenciais e variáveis de ambiente são tratadas com segurança, ajudando a garantir que segredos nunca sejam programados diretamente e que o acesso seja controlado e auditável.
Governança: as políticas de segurança e conformidade são aplicadas automaticamente, e controles de governança, como quadros de avaliação e controle de acesso baseado em função (RBAC), definem quem pode implementar, quem pode acessar o quê e como os fluxos de trabalho são aprovados.
Documentação: em vez de ficar dispersa, ela fica junto dos serviços e pode ser encontrada por meio do portal.
Embora um assistente de programação agêntica não monte sozinho uma IDP pronta para produção, ele pode planejar, gerar e iterar ativamente em várias etapas, acelerando todo o processo, desde a inicialização da plataforma até a criação de caminhos dourados e a integração de ferramentas. A arquitetura ainda exige julgamento humano, pois envolve tanto a estrutura organizacional e das equipes quanto a tecnologia.
Depois de criado, um assistente de programação agêntica pode operar dentro de uma IDP, ajudando a transformá-la de um portal estático em um ambiente mais dinâmico e orientado a tarefas. Por exemplo, o IBM Bob pode se integrar aos componentes da plataforma e ajudar com tarefas como:
Muito mais do que um chatbot, ele atua como uma interface inteligente para a plataforma. Em vez de navegar manualmente por formulários e fluxos de trabalho, um desenvolvedor pode solicitar ações como “Criar um novo serviço”, e o assistente ajuda a orquestrar as etapas necessárias, seguindo padrões, proteções e caminhos preferenciais. Em ambientes bem definidos, ele pode usar metadados do catálogo de serviços e o contexto para orientar suas ações, ao mesmo tempo que incorpora revisão humana quando necessário.
Participe do webinar da IBM no qual demonstramos como garantir o ROI real por meio de iniciativas de IA agêntica, com exemplos de setores, casos de uso e até mesmo as histórias de sucesso da própria IBM.
Veja como conectar a camada de dados da sua arquitetura a camadas de aplicações conteinerizadas utilizando o FlashSystem e o Red Hat OpenShift, garantindo desempenho, resiliência e escalabilidade.
Tenha orientação detalhada sobre como projetar, implementar e ajustar os sistemas de armazenamento do IBM DS8A00. Aprenda como otimizar E/S, garantir alta disponibilidade e fortalecer a recuperação de desastres em ambientes de missão crítica.
Explore a arquitetura e os conceitos por trás do IBM Storage Ceph. Aprenda como projetar uma camada de dados altamente escalável e com autocorreção, que viabiliza as cargas de trabalho de IA, consolida o armazenamento e reduz os custos em aplicações de várias camadas.
Insights da IDC sobre como os sistemas de arquivos paralelos aumentam a taxa de transferência e a confiabilidade na camada de dados para aplicações multicamada e de alta demanda.
Saiba como a análise na camada de dados pode esclarecer sobre a lógica das aplicações e as experiências de front-end para que a tomada de decisão seja mais inteligente.
Explore exemplos reais de adoção da IA generativa em setores como finanças e cadeia de suprimentos. Saiba como esses sistemas são viabilizados por uma arquitetura moderna em camadas.
Um serviço de locatário único, totalmente gerenciado, para desenvolver e entregar aplicações Java.
Utilize softwares e ferramentas de DevOps para desenvolver, implementar e gerenciar aplicações nativas da nuvem em diversos dispositivos e ambientes.
Com o desenvolvimento de aplicações na nuvem você só constrói uma única vez, itera rapidamente e implementa em qualquer lugar.
Os serviços de consultoria de desenvolvimento de aplicações da IBM® Cloud oferecem orientação de especialistas e soluções inovadoras para simplificar sua estratégia em relação à nuvem. Trabalhe com os especialistas em nuvem e desenvolvimento da IBM para modernizar, escalar e acelerar suas aplicações, trazendo resultados transformadores para os seus negócios.