A IDP não é apenas uma ferramenta única, é um sistema de recursos que trabalham em conjunto para atender a necessidades específicas dos desenvolvedores e criar uma experiência do desenvolvedor mais fácil. As implementações variam, mas estes são os componentes mais comuns.

Portal do desenvolvedor: frequentemente chamado de portal interno do desenvolvedor, esta é a principal interface com a qual os desenvolvedores interagem. Frequentemente criado com ferramentas de código aberto como Backstage, ele fornece um dashboard central, catálogo de serviços, documentação, modelos, plug-ins e fluxos de trabalho. É o painel de controle de autoatendimento do desenvolvedor da plataforma.

Catálogo de serviços: o catálogo de serviços é um inventário estruturado de todos os serviços, sistemas e recursos. Ele define a responsabilidade, as dependências e fornece outros metadados para que todos saibam quem é responsável por quê e como os serviços interagem entre si.

Estruturas e modelos: são modelos predefinidos para criar novos serviços que permitem aos usuários criar rapidamente repositórios no GitHub, configurar pipelines de CI/CD, aplicar configurações padrão, integrar registro em log e monitoramento, entre outros recursos. Os pipelines são pré-configurados e reutilizáveis, com as melhores práticas já incorporadas, para que os desenvolvedores não precisem projetá-los do zero.

Provisionamento de infraestrutura: essa camada lida com a criação e o gerenciamento de ambientes, recursos e cargas de trabalho de aplicações em arquiteturas híbridas ou de multinuvem de vários provedores de nuvem, muitas vezes utilizando princípios de GitOps para automação.

Gerenciamento de ambientes: em muitas organizações, os ambientes de desenvolvimento, homologação e produção se distanciam ao longo do tempo devido a diferenças de configuração, dependências incompatíveis e dados inconsistentes. Uma IDP resolve isso ao incentivar a paridade entre ambientes, eliminar ambiguidades e tornar os ambientes mais previsíveis.

Observabilidade: a visibilidade é incorporada por padrão ao comportamento do sistema, fornecendo insights em tempo real, incluindo logs, métricas e rastros.

Gerenciamento de segredos e configurações: chaves de API, credenciais e variáveis de ambiente são tratadas com segurança, ajudando a garantir que segredos nunca sejam programados diretamente e que o acesso seja controlado e auditável.

Governança: as políticas de segurança e conformidade são aplicadas automaticamente, e controles de governança, como quadros de avaliação e controle de acesso baseado em função (RBAC), definem quem pode implementar, quem pode acessar o quê e como os fluxos de trabalho são aprovados.

Documentação: em vez de ficar dispersa, ela fica junto dos serviços e pode ser encontrada por meio do portal.