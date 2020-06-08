Emitir um alerta quando um dispositivo atinge um determinado limite é bastante simples, mas o valor real está em produzir uma análise visual de múltiplas variáveis de dados em tempo real e encontrar significado preditivo no fluxo de dados. Isso pode ajudar as empresas a identificar possíveis valores discrepantes ou problemas que precisam para se aprofundar e realizar análises adicionais.

A análise de edge nem sempre é visual — há muitas outras facetas que produzem dados, como análise de choques e vibrações, detecção de ruído, detecção de temperatura, medidores de pressão, medidores de fluxo e análise de áudio e toms. Os sistemas de prevenção de colisões em carros fazem isso com sensores e não com câmeras. Embora as aplicações de análise de edge precisem trabalhar em dispositivos de edge que podem ter memória, capacidade de processamento ou restrições de comunicação, esses dispositivos seriam conectados a um servidor/gateway de edge onde as aplicações em contêineres são executadas.

Diferentes protocolos são usados para transmitir dados dos dispositivos para o servidor ou gateway (normalmente conhecido como primeira milha). Estes são alguns dos protocolos comuns, mas não é um conjunto completo:

HTTP/HTTPS: Hypertext Transfer Protocol/Secure são protocolos de comunicação sem estado que são a base da internet.

MQTT: Message Queuing Telemetry Transport é um protocolo leve de conectividade de mensagens machine-to-machine de publicação/assinatura.

RTSP: Real-Time Streaming Protocol é um protocolo com estado usado para contribuição de vídeo.

Fluxos por HTTP: um dos muitos protocolos adaptativos baseados em HTTP.

WebRTC: uma combinação de padrões, protocolos e APIs JavaScript e HTML5 que permite comunicações em tempo real.

Zigbee: uma tecnologia sem fio que utiliza o protocolo de rádio baseado em pacotes destinado a dispositivos de baixo custo operados por bateria em ambientes industriais.

A stack de software varia de acordo com o caso de uso de um determinado setor, mas, de modo geral, as topologias de análise de edge geralmente envolvem uma combinação de produtos. No edge, haveria dispositivos visuais, de áudio ou sensoriais – alguns que são capazes de executar um modelo de inferência em contêineres. Eles enviariam dados para um servidor de inferência, possivelmente executando o IBM Visual Insights e o IBM Edge Application Manager. Os dados não visuais seriam enviados para um backbone de evento usando o IBM Event Streams ou o Apache Kafka. E produtos de software como o IBM Watson que treinam/retreinam modelos, além de middleware como o IBM Cloud Pak for Data e IA, podem agregar, limpar e analisar dados na próxima camada.

Lembre-se do gráfico de consciência situacional mostrado acima; da percepção à ação, a análise de edge tem que operar em tempo real. O diagrama de arquitetura de blocos mostra vários componentes em jogo, com os tempos de latência mostrados em milissegundos entre as diferentes camadas:

Figura 2: Arquitetura de componente de análise de edge.