Há muitos cenários de uso comercial que se sobrepõem e envolvem as disciplinas da Internet das coisas (IoT) e da edge computing. Mas há um caso de uso muito prático e promissor que tem sido comumente implementado sem que muitas pessoas pensem nisso: produtos conectados. Esse caso de uso envolve dispositivos e equipamentos integrados com sensores, software e conectividade que trocam dados com outros produtos, operadores ou ambientes em tempo real.

Neste post de blog, vamos analisar o fenômeno frequentemente negligenciado dos produtos conectados e como as empresas os estão usando em seu benefício. Isso é especialmente verdadeiro em fabricação e engenharia industrial. Da estratégia ao projeto, desenvolvimento e implementação, há muita consideração para conectar produtos físicos. Embora examinemos isso da perspectiva da edge computing, ela também tem implicações importantes para a Indústria 4.0.

Assumimos que os leitores estão familiarizados com a Indústria 4.0, que envolve a integração de tecnologia avançada e IoT em processos de fabricação e dispositivos conectados que transmitem e recebem instruções e dados. Isso permite maior automação e otimização dos processos de produção, levando a maior eficiência, produtividade e flexibilidade na fabricação. Para mais informações sobre o conceito, consulte o link abaixo.