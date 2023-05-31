Há muitos cenários de uso comercial que se sobrepõem e envolvem as disciplinas da Internet das coisas (IoT) e da edge computing. Mas há um caso de uso muito prático e promissor que tem sido comumente implementado sem que muitas pessoas pensem nisso: produtos conectados. Esse caso de uso envolve dispositivos e equipamentos integrados com sensores, software e conectividade que trocam dados com outros produtos, operadores ou ambientes em tempo real.
Neste post de blog, vamos analisar o fenômeno frequentemente negligenciado dos produtos conectados e como as empresas os estão usando em seu benefício. Isso é especialmente verdadeiro em fabricação e engenharia industrial. Da estratégia ao projeto, desenvolvimento e implementação, há muita consideração para conectar produtos físicos. Embora examinemos isso da perspectiva da edge computing, ela também tem implicações importantes para a Indústria 4.0.
Assumimos que os leitores estão familiarizados com a Indústria 4.0, que envolve a integração de tecnologia avançada e IoT em processos de fabricação e dispositivos conectados que transmitem e recebem instruções e dados. Isso permite maior automação e otimização dos processos de produção, levando a maior eficiência, produtividade e flexibilidade na fabricação. Para mais informações sobre o conceito, consulte o link abaixo.
Existem três elementos centrais quando se trata de produtos conectados:
Como vemos na Figura 1, os dados são a força vital dos produtos conectados. Dito isso, por que os produtos conectados estão se tornando vitais para as empresas? Com produtos conectados, os clientes esperam não apenas comprar os dispositivos de ponta mais recentes e melhores, mas também esperam que esses dispositivos funcionem, melhorem e sejam atualizados continuamente com novas funcionalidades ao longo de suas vidas. As atualizações over-the-air (OTA) de carros Tesla ou produtos Apple são bons exemplos de fornecimento de novo software, firmware, funcionalidade, proteções etc. para produtos conectados.
Os produtos conectados vão além de atualizações over-the-air. Os produtos conectados podem aprimorar a o suporte monitorando e otimizando o uso. Em ambientes industriais, eles fornecem a integridade das máquinas e podem prever/prevenir falhas ou downtime, antecipando as necessidades de serviço. Os robôs no chão de fábrica são programados para conhecer e trabalhar com outros robôs. Impulsionado por dados, um produto pode ser conectado interativamente a um ecossistema mais amplo, oferecendo uma experiência do cliente (CX) aprimorada, desempenho otimizado do produto e serviços e uma cadeia de suprimentos ágil que pode fornecer novas fontes de valor ao cliente.
As empresas conectaram produtos e serviços que abrangem estratégia de negócios e tecnologia, capacitação da conectividade, conectividade de edge inteligente e computação e muito mais. A Figura 2 mostra a visão da IBM dos componentes que proporcionarão uma vantagem competitiva para as empresas de fabricação de hoje. No domínio de produtos e serviços conectados, vemos os três aspectos principais:
A IBM também tem uma oferta que inclui o IBM Cognitive Assistant para produtos conectados, que aproveita dados e aprende com as interações com os clientes em todos os aspectos do ciclo de vida dos produtos conectados.
Com a conectividade, surgem preocupações com a segurança à medida que os produtos se tornam cada vez mais definidos por software e baseados em dados. Os produtos conectados são desenvolvidos em plataformas multifacetadas executadas em vários ambientes operacionais que incluem a combinação de plataformas de computação personalizadas, plataformas de computação tradicionais e nuvem. É fundamental transformar as abordagens de segurança atuais de soluções pontuais em uma solução de ponta a ponta e entre plataformas que proteja produtos conectados e serviços relacionados.
Muitas das funcionalidades que acabamos de mencionar também são vistas em soluções de edge computing.
Pode-se argumentar que os produtos conectados são apenas uma manifestação de um caso de uso de edge computing especificamente relacionado ao domínio da experiência do cliente (experiência do cliente). A diferença se encontra na definição de edge computing, que afirma que os dados são analisados na fonte onde os dados são gerados. Os produtos conectados, por outro lado, são orientados por respostas recebidas pelo envio de dados para a nuvem.
Em alguns casos, os produtos conectados inteligentes podem operar de forma independente. Se um aspirador de pó robótico inteligente pode retornar à sua estação de acoplamento, é exagero imaginar veículos autônomos dirigindo-se a uma estação de carregamento? Os veículos estão evoluindo para produtos conectados com conexões com smartphones, outros veículos e infraestrutura circundante por meio de tecnologia avançada de sensores com recursos de processamento remoto e a bordo. Esses recursos exigem atualizações frequentes de OTA do fabricante. Podemos defender que a edge computing e o ecossistema de suporte estão abrindo caminho para que veículos autônomos se tornem os dispositivos móveis de edge e produtos conectados prototípicos.
Como descrevemos em blogs anteriores desta série, IBM Edge Application Manager (IEAM) é mais adequado para implementar e gerenciar aplicações em dispositivos edge e dispositivos de edge distantes.
Um dos blogs anteriores desta série - "Data at the edge" - falou sobre como lidar com todos os dados que são gerados na edge. Esses mesmos requisitos de conformidade de dados, privacidade de dados, soberania de dados, gestão de dados e residência de dados são igualmente relevantes para os produtos conectados.
Produtos conectados enviam e recebem muitos dados para a nuvem. Existem leis que ditam a coleta e o armazenamento de todos esses dados. Ao adicionar conectividade aos produtos, projetistas e fabricantes devem entender e tomar medidas para reduzir o raio de ameaça. As famílias de normas IEC 62443 e UL 2900 se aplicam a produtos conectados usados em ambientes domésticos ou comerciais, dispositivos médicos e sistemas de segurança e proteção da vida. O Estado da Califórnia, por exemplo, tem uma lei chamada “Teddy Bear and Toaster Act” que visa fornecer maior segurança para evitar ataques de malware e proteger os consumidores que usam dispositivos conectados.
Embora os produtos conectados vis-à-vis IoT e edge gerem muitos dados, nenhum deles oferece um plano de dados. Para isso, o IBM Cloud Pak for Data oferece muitas opções para manipular e armazenar dados para fins operacionais, análise de dados e de auditabilidade. Pretendemos que faça parte da solução de produtos conectados.
Do ponto de vista da experiência do cliente, vemos os produtos conectados tendo um grande impacto nos setores automotivo, de tecnologia médica, bens de consumo, Indústria 4.0, energia e serviços públicos. Para aproveitar todo o potencial dos produtos e serviços conectados, as organizações devem colocar a experiência do cliente no centro das atenções, garantindo a segurança dos dados e das redes.
Vemos os produtos conectados como dispositivos que operam e ajudam os humanos em um domínio de edge computing, sendo os dados a força vital dessas soluções. As empresas podem oferecer muitos serviços personalizados de pós-venda por meio de produtos conectados e expandir os limites dos setores.
Diga-nos o que você acha
Agradecemos a Joe Pearson e Charla Stracener por revisar o artigo e fornecer suas ideias.