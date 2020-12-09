Os clusters de edge são basicamente nós de edge que são clusters baseados no Kubernetes. Então, qual é a justificativa para configurar um pequeno cluster como um nó de edge? Cada nó de edge (neste caso, o cluster de edge) é registrado na exchange sob a organização do proprietário do cluster de edge. O registro consiste em um ID e um token de segurança que se aplica somente a esse cluster de edge. Um processo de agente autônomo é executado nesse cluster de edge e aplica as políticas definidas pelo proprietário do cluster de edge. Simultaneamente, os bots de contrato autônomos (ou agbots) recebem políticas de implementação para implementar serviços nesses clusters de edge.

Acima estão descritas as etapas do produto IBM Edge Application Manager, que permite a implementação de serviços de edge em um cluster de edge, por meio de um operador do Kubernetes, permitindo, assim, os mesmos mecanismos de implementação autônoma usados com dispositivos de edge. Isso significa que todo o poder do Kubernetes como plataforma de gerenciamento de contêineres está disponível para serviços de edge.

Esse link no centro de conhecimento do produto detalha as etapas para instalar um agente de edge em um cluster de edge. Depois disso, as aplicações pertinentes podem ser instaladas nesse cluster de edge. Como você deve ter adivinhado, o IEAM é compatível com Kubernetes, K3s, MiniKube, Microk8s e Red Hat OpenShift.

Este blog descreve o valor comercial exclusivo fornecido pela implementação de clusters na edge — não necessariamente na edge distante, mas em nós de edge em locais remotos no local. Para reiterar, os recursos de clustering de nós de borda ajudam a gerenciar e implementar cargas de trabalho de um cluster de hub de gerenciamento para instâncias remotas de OCP ou outros clusters baseados no Kubernetes.

Um cluster de edge possibilita casos de uso na edge que exigem a colocalização da computação com operações comerciais ou que exigem mais escalabilidade, disponibilidade e recursos de computação do que o que é compatível com um dispositivo de edge. Além disso, não é incomum que clusters de edge forneçam serviços de aplicações necessários para compatibilidade com serviços executados em dispositivos de edge devido à sua proximidade com esses dispositivos.