Existem várias etapas para construir e implementar um modelo de base (FM). Essas etapas incluem a ingestão de dados, seleção de dados, pré-processamento de dados, pré-treinamento de FM, ajuste de modelos para uma ou mais tarefas subsequentes, disponibilização de inferência e governança e gerenciamento do ciclo de vida dos dados e modelos de IA – tudo isso pode ser descrito como FMOps.

Para ajudar em tudo isso, a IBM está oferecendo às empresas as ferramentas e os recursos necessários para aproveitar o poder desses FMs por meio do portfólio do IBM watsonx de produtos de IA, projetados para multiplicar o impacto da IA em toda a empresa. O IBM watsonx consiste no seguinte:

IBM® watsonx.ai traz novos recursos de IA generativa, alimentados por FMs e aprendizado de máquina (ML) tradicional, em um estúdio poderoso que abrange o ciclo de vida da IA. O IBM® watsonx.data é um armazenamento de dados adequado à finalidade, construído em uma arquitetura open lakehouse para escalar as cargas de trabalho de IA de todos os seus dados, em qualquer lugar. O IBM® watsonx.governance é um toolkit de governança de ciclo de vida de IA automatizado e completo, desenvolvido para permitir um fluxo de trabalho de IA responsável, transparente e explicável.

Outro vetor fundamental é a crescente importância da computação na edge empresarial, como em locais industriais, linhas de produção, lojas de varejo, locais de edge de telecomunicação, etc. Mais especificamente, a IA no edge da empresa permite o processamento de dados onde o trabalho está sendo realizado, para análises quase em tempo real. O edge empresarial é onde grandes quantidades de dados corporativos são geradas e onde a IA pode fornecer insights de negócios valiosos, oportunos e práticos.

A utilização de modelos de IA no edge permite previsões quase em tempo real, respeitando os requisitos de soberania e privacidade dos dados. Isso reduz significativamente a latência frequentemente associada à aquisição, transmissão, transformação e processamento dos dados de inspeção. Trabalhar no edge nos permite proteger dados empresariais sensíveis e reduzir os custos de transferência dos dados com tempos de resposta mais rápidos.

Escalar a implementação da IA no edge, no entanto, não é uma tarefa fácil em meio aos desafios relacionados a dados (heterogeneidade, volume e regulamentação) e recursos limitados (computação, conectividade de rede, armazenamento e até mesmo habilidades de TI). Essas questões podem ser amplamente descritas em duas categorias: