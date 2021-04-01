O fatiamento de rede não é uma novidade; é uma maneira de criar múltiplas redes lógicas e virtualizadas exclusivas sobre uma infraestrutura compartilhada usando redes definidas por software (SDN). Como mencionamos em blogs anteriores, a Tecnologia 5G acelerou o uso de SDN e network functions virtualization (NFV), que ajudam na rápida criação de fatias de rede. Assim, aplicando os mesmos princípios de virtualização às redes de acesso de rádio (RANs), uma operadora de rede pode separar fisicamente o tráfego por meio de fatias.

As fatias de rede podem ser compatíveis com uma aplicação, serviço, conjunto de usuários ou rede específico e podem abranger vários domínios de rede, incluindo acesso, núcleo e transporte. Eles também podem ser implementadas em vários operadores. Isso significa que cada rede lógica é projetada para atender a uma finalidade comercial definida e é composta por todos os recursos de rede necessários — configurados e conectados de ponta a ponta.

Uma das funcionalidades mais importantes do 5G é a possibilidade de criar e programar dinamicamente as fatias de rede para fornecer aos clientes finais sua própria rede funcionalidade móvel individual e gerenciamento de assinantes, que podem ser continuamente atualizadas para atender às suas necessidades em constante evolução. Da largura de banda ultra-alta à latência ultrabaixa, os casos de uso identificados para 5G e fatiamento de rede abrangem diversas necessidades de entrega e se enquadram em três categorias principais. O 3GPP (3rd Generation Partnership Project) Release 15 forneceu detalhes sobre esses três tipos de fatias/serviços (SSTs):

SST 1 – Extreme (or enhanced) Mobile Broadband (eMBB): destinado a aplicações centradas em vídeo que consomem muita largura de banda e geram a maior parte do tráfego na rede móvel.

SST 2 – Ultra-reliable Low-Latency Communications (urLLC): permitirá coisas como cirurgia remota ou comunicações veículo-para-X (v2x) e exigirá que as Operadoras de Rede móvel tenham capacidade de edge computing em vigor.

SST 3 – Massive Machine-Type Communications (mMTC): embora comumente conhecida como Internet das coisas (IoT), essa fatia de rede opera em uma escala muito maior, com bilhões de dispositivos conectados à rede. Esses dispositivos gerarão muito menos tráfego do que as aplicações eMBB, mas haverá muito mais deles.

A simultaneidade de serviços é habilitada pelo fatiamento de rede. Existe um efeito intrínseco onde cada serviço tem características intrínsecas: um microefeito em que a mudança em uma fatia não afeta a fatia adjacente e um efeito macro no qual os Recursos físicos são migrados para outra fatia com base na demanda. A NFV é o que fornece escalabilidade, flexibilidade e isolamento.

É importante compreender que o isolamento no nível de rede (onde os clientes verticais não compartilham funções ou recursos de rede com os outros clientes) em alguns casos não é considerado um requisito fundamental, e o fatiamento de rede não lida com ele. Consequentemente, o fatiamento de rede pressupõe que apenas um pequeno número de fatias será necessário em uma rede nacional e que serão compartilhadas por empresas com necessidades semelhantes.