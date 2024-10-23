O que é failover de DNS?

Normalmente fornecidos por provedores de DNS autoritativos baseados em nuvem, os serviços de failover usam verificações de integridade e nós de monitoramento para avaliar a integridade do servidor DNS. Se um servidor responder adequadamente aos nós de monitoramento durante uma verificação de integridade, as consultas do usuário serão encaminhadas e resolvidas por esse servidor. Se, no entanto, o servidor estiver indisponível (devido a um host que não responde ou a uma interrupção do servidor), os serviços de failover lidarão com seu endereço IP e redirecionarão o tráfego de rede para um novo endereço IP com um servidor em funcionamento.

O failover funciona por meio do sistema de nomes de domínio (DNS), que converte nomes de domínio legíveis por humanos em endereços IP legíveis por computador que os dispositivos usam para identificar uns aos outros na rede.

Em uma infraestrutura de DNS tradicional, os nomes de domínio direcionam o tráfego para endereços IP que contêm os recursos corretos para lidar com as consultas do usuário. Quando um usuário insere um nome de domínio, seu computador se comunica com um resolvedor de DNS. O resolvedor atravessa o DNS para lidar com um servidor de nomes autoritativo (normalmente, o servidor DNS primário ), que contém o endereço IP do site solicitado. O servidor então converte nomes de domínio em endereços IP correspondentes e envia as informações consultadas de volta ao usuário.

De muitas maneiras, os servidores de DNS de failover não são essenciais para a função de rede em uma infraestrutura tradicional; o DNS poderá executar tarefas de resolução de consultas quando apenas os servidores primários estiverem disponíveis. No entanto, os servidores de backup mantêm cópias sincronizadas dos registros DNS em caso de falha dos servidores primários, tornando-os essenciais para o failover do DNS. Sem servidores de failover, todo o DNS falharia se os servidores principais ficassem inativos ou se tornassem inacessíveis.

Dessa forma, os serviços de failover de DNS são vitais para manter redes de computação resilientes, redundantes e de alta disponibilidade.