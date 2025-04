O que é gerenciamento de ativos digitais?

Quando as empresas organizam o conteúdo corretamente com base no estágio do usuário na jornada do comprador, conseguem oferecer conteúdo de marca e materiais de marketing no momento certo para seus públicos-alvo. O DAM permite que as organizações personalizem a experiência do cliente para estabelecer e cultivar relacionamentos mais fortes. Esse processo ajuda a migrar clientes em potencial e existentes pelo ciclo de compra com mais rapidez e eficiência.