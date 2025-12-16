A inteligência artificial (IA) conversacional no setor bancário usa tecnologia de linguagem natural impulsionada por IA para permitir que os clientes interajam com o banco por meio de voz ou chat. Oferece suporte rápido e personalizado, entendendo a intenção do usuário, acessando dados da conta e orientando-o em tempo real.
A IA conversacional utiliza processamento de linguagem natural (PLN) e aprendizado de máquina (ML) para entender a fala ou o texto, interpretar a intenção e gerar respostas claras e semelhantes às humanas. Conforme esses sistemas lidam com mais conversas, o PLN e o ML trabalham juntos em um ciclo de feedback que fortalece a precisão e melhora constantemente o desempenho ao longo do tempo. A IA generativa melhora ainda mais esse desempenho, produzindo respostas mais naturais, flexíveis e sensíveis ao contexto.
A IA conversacional se tornou parte integrante dos serviços bancários digitais porque permite interações naturais por voz e texto. Os bancos utilizam essa tecnologia por meio de chatbots de IA e agentes virtuais, o que torna o suporte mais fácil e intuitivo para os clientes. Esses sistemas conseguem entender a intenção e o sentimento, eliminando a necessidade de menus rígidos, o que reduz o atrito e melhora a experiência do cliente.
Como uma forma de IA no setor bancário, a IA conversacional moderniza a forma como os clientes acessam a ajuda e proporciona às instituições mais flexibilidade no atendimento. Os bancos usam IA conversacional para oferecer suporte em tempo real em aplicativos móveis, sites e sistemas telefônicos, 24 horas por dia. A tecnologia pode identificar o que um cliente precisa, recuperar as informações corretas e oferecer orientações claras em situações como alertas de fraude, problemas na conta, dúvidas sobre cartões de crédito ou solicitações de empréstimo.
A IA conversacional também lida com questões que frequentemente levam os clientes a mudarem de banco, como longos tempos de espera ou suporte limitado fora do horário comercial. Os assistentes impulsionados por IA reduzem a pressão sobre as equipes humanas, oferecendo autoatendimento imediato e inteligente. Eles podem transferir as conversas para agentes humanos com todo o contexto quando necessário.
À medida que a tecnologia avança, as principais instituições financeiras estão adotando sistemas que entendem as regras financeiras e os requisitos de segurança. Essas plataformas de fintech oferecem às instituições uma melhor insight das necessidades dos clientes e permitem uma comunicação mais proativa e significativa. Essa abordagem restaura o serviço pessoal e responsivo que muitos clientes acham que foi perdido durante a transformação digital do setor bancário tradicional.
A IA conversacional é importante no setor bancário porque ajuda a fechar a lacuna cada vez maior entre a conveniência digital e o serviço pessoal e responsivo que os clientes esperam. Os bancos estão transferindo mais atividades para o ambiente online. Embora 16% dos clientes em todo o mundo se sintam confortáveis com um banco sem agências e totalmente digital como seu principal relacionamento bancário1, muitos clientes ainda encontram dificuldades nos momentos em que precisam de suporte.
A IA conversacional traz uma compreensão básica, semelhante à humana, para esses canais digitais, ajudando os bancos a reconstruir a confiança, tornando as interações mais intuitivas e menos mecânicas. À medida que a tecnologia de IA continua avançando, oferece aos bancos novas formas de elevar o nível de serviço.
Isso também representa uma grande mudança na forma como o setor bancário interpreta e responde às necessidades dos clientes. Os menus e sistemas de roteamento tradicionais podem fazer com que os clientes se sintam perdidos e sem suporte durante situações complexas ou urgentes. A IA conversacional consegue entender e se adaptar ao que o cliente está tentando fazer. Esse método ajuda os bancos a atender às expectativas dos clientes para obter suporte rápido, claro e dinâmico.
Para os bancos, a IA conversacional sinaliza uma mudança na forma como o atendimento ao cliente funciona dentro da organização. Por ser mais rápida, consistente e sempre disponível, a IA conversacional transforma o atendimento ao cliente, de um modelo reativo de central de atendimento e contact center, em um diferencial estratégico. Os bancos que adotam sistemas conversacionais avançados se posicionam como mais confiáveis e responsivos.
Ao adotar a IA conversacional, os bancos demonstram um compromisso com a inovação e relacionamento com o cliente de longo prazo. Esses sistemas capturam insights que ajudam os bancos a entender as necessidades dos clientes, refinar produtos, fortalecer a segurança e orientar a tomada de decisão mais inteligente.
Com o aumento da IA generativa, as instituições podem aprimorar ainda mais as respostas e criar experiências de serviço mais adaptáveis. Dessa forma, a IA conversacional se torna uma tecnologia fundamental que remodela a maneira como os bancos operam e como a experiência do cliente nos serviços financeiros se desenvolve.
A IA conversacional atende a muitas necessidades. Mais adiante, há uma lista de casos de uso classificados de acordo com a frequência com que são aplicados na maioria dos bancos.
Agentes de IA lidam com consultas rotineiras de clientes, como saldos de contas, detalhes de produtos ou histórico de transações. Após a verificação do usuário, eles podem acessar dados reais do cliente para fornecer respostas rápidas e precisas, melhorando a experiência bancária.
Quando uma pergunta é muito complexa para a IA, ela transfere a conversa para um agente humano com contexto completo, para que o cliente não precise repetir. Esse processo ajuda os bancos a otimizar a eficiência do suporte ao longo da jornada do cliente , aumentando a sua satisfação.
A IA conversacional oferece suporte a tarefas reais de autoatendimento. Os clientes podem iniciar pagamentos, configurar transferências ou ativar cartões informando ao sistema o que querem fazer. A IA reconhece a intenção e conclui a ação por conta própria ou orienta o cliente passo a passo.
A IA conversacional pode agilizar o processo de identificação e verificação, guiando os clientes pelas etapas de verificação em um fluxo de conversa natural. Ela pode fazer perguntas, solicitar documentação e processar uploads, tudo dentro da mesma interface de chat ou voz. Isso reduz o atrito e torna a autenticação mais fluida.
Os assistentes virtuais podem orientar novos clientes pelas etapas de integração, como abrir uma conta, verificar a identidade e selecionar produtos. Como a IA se conecta a sistemas de back-end, ela pode reunir as informações necessárias, acionar fluxos de trabalho de ativação e simplificar todo o processo de integração.
A IA também auxilia agentes humanos. Durante uma chamada ou chat, a IA ouve, transcreve e sugere recursos ou respostas relevantes em tempo real. Também reúne contexto antes da entrega, para que os agentes já saibam com quem estão falando e qual é o problema. Esse sistema torna os agentes mais eficazes, reduz o tempo de atendimento e ajuda a garantir a consistência.
A IA conversacional pode operar em vários pontos de contato, como voz, SMS, WhatsApp, aplicativos bancários móveis e bate-papo na web. Essa versatilidade oferece aos clientes a flexibilidade de usar o canal de sua preferência. Também é compatível com vários idiomas, para que os bancos possam oferecer um serviço consistente no idioma nativo a uma base de clientes mais ampla.
Os agentes de IA podem enviar notificações proativas de lembretes sobre futuros pagamentos ou taxas por meio de canais de bate-papo. Eles também podem facilitar o processamento de pagamentos diretamente na conversa sem redirecionar o usuário para outra tela ou plataforma.
Algumas plataformas de IA conversacional analisam o sentimento ou a urgência nas mensagens dos clientes. Se a IA detectar frustração, confusão ou um problema sério, ela pode imediatamente acionar um agente humano, ajudando a garantir que questões importantes recebam a atenção adequada.
Todas as interações com os clientes são registradas. Os sistemas de IA conversacional criam transcrições e resumos que podem ser usados tanto para fins de conformidade quanto para extrair insights sobre dúvidas comuns dos clientes, desafios, problemas com produtos e outras tendências. Esses insights ajudam a refinar soluções de IA e a melhorar as interações futuras.
A IA conversacional oferece uma série de benefícios que vão além da automação bancária. Esses benefícios incluem:
Melhor detecção de fraude e gerenciamento de riscos: plataformas de conversa avançadas podem ajudar a melhorar a detecção de fraude e reduzir o risco, combinando acesso à conta em tempo real com monitoramento inteligente. 61% dos executivos bancários afirmam que a detecção de riscos de fraude será o fator que mais agregará valor aos negócios, com a cibersegurança logo atrás, com 52%.2
Experiência do cliente aprimorada: a IA conversacional melhora as dimensões principais da experiência do cliente, como confiança, velocidade e personalização. Como pode operar o dia todo em vários canais, os clientes podem receber ajuda sem precisar esperar. A IA também se adapta com base no contexto e em sinais emocionais, o que resulta em conversas mais relevantes e semelhantes às humanas.
Maior eficiência e redução de custos: Ao lidar com uma grande parte das consultas de rotina, a IA conversacional ajuda os bancos a reduzir a carga sobre os agentes humanos. Soluções orientadas por IA podem melhorar a eficiência operacional e, ao mesmo tempo, reduzir o volume de chamadas e os custos operacionais. Elas ajudam os agentes humanos a trabalhar com mais eficiência, fornecendo contexto, respostas relevantes e resumos de conversas.
Mais conformidade e confiança: nos setores bancários altamente regulamentados, a IA conversacional ajuda a manter a conformidade. Registra transcrições de conversas para auditoria e geração de relatórios, proporcionando aos clientes uma interação segura e aberta. Essa transparência ajuda a criar confiança.
Alcance multicanal e multilíngue: os agentes de IA conversacional operam em pontos de contato multicanais conectados aos mesmos sistemas de back-end. Também oferecem suporte a vários idiomas, permitindo que os bancos atendam a bases de clientes mais amplas e diversificadas.
Escalabilidade e inovação: a IA conversacional apoia a inovação no engajamento do cliente. Com interações consistentes, os bancos podem coletar dados mais ricos sobre hábitos e preferências, possibilitando ofertas mais personalizadas, orientações relevantes e ideias de novos produtos.
Os bancos frequentemente enfrentam problemas quando implementam a IA conversacional sem objetivos claros ou um design bem pensado. Você pode alcançar o máximo valor evitando esses erros comuns e seguindo as melhores práticas que tornam o sistema mais preciso, útil e fácil de usar pelos clientes.
Alguns bancos começam com uma abordagem ampla e sem foco, o que leva a um desempenho fraco.
Prática recomendada: comece com casos de uso específicos e de alto valor para evitar desperdício de esforço e permitir que a IA forneça resultados visíveis desde o início. Comece com tarefas comuns, como dúvidas frequentes, perguntas sobre conta ou suporte de cartão. Essas áreas proporcionam ganhos rápidos porque reduzem o volume de chamadas e melhoram os tempos de resposta sem grande complexidade.
Os bots tradicionais que seguem scripts rígidos falham durante as necessidades reais do cliente. O uso de uma lógica limitada ou desatualizada cria becos sem saída e força os clientes a procurar ajuda humana.
Prática recomendada: mantenha a conversa natural e previsível. Use uma linguagem simples e clara nas solicitações e respostas. Os clientes devem sentir que a IA entende o que eles querem e consegue orientá-los em cada etapa sem confusão.
Se a IA não conseguir acessar dados mais profundos, ela se torna um assistente superficial. Os clientes esperam respostas reais, não informações básicas que possam encontrar no site.
Prática recomendada: certifique-se de que o sistema possa acessar dados de contas, detalhes de transações, verificações de identidade e informações sobre produtos. Essa prática permite que a IA forneça respostas precisas e execute tarefas reais, em vez de fazer afirmações genéricas.
Um processo de escalonamento inadequado frustra os clientes que já estão estressados. Se a transição para um agente humano for lenta, inconsistente ou sem contexto, a experiência de serviço será prejudicada.
Prática recomendada: ofereça uma transição fluida para um atendente humano. A IA deve detectar quando um cliente precisa de um agente humano e transferi-lo sem perder o contexto. Essa abordagem evita que os clientes precisem repetir o que já disseram e reduz a frustração.
Os clientes esperam experiências consistentes em todos os lugares. Lançar o produto em um único canal faz com que o sistema pareça limitado e reduz a adesão.
Prática recomendada: ofereça suporte em vários canais e idiomas. Implemente a IA em voz, chat, aplicativos e mensagens. Torne a experiência consistente em todos os canais e ofereça opções de idioma que atendam às necessidades do cliente.
Se os bancos implementarem o sistema e pararem de aprimorá-lo, a precisão diminui e a frustração do cliente aumenta. O aprendizado contínuo é essencial para o sucesso a longo prazo.
Prática recomendada: monitore o desempenho e treine a IA com frequência. Avalie as transcrições, detecte pontos comuns de abandono e atualize os dados de treinamento para melhorar a precisão. Monitore métricas e use a análise de dados para saber o que os clientes mais perguntam e onde a IA enfrenta dificuldades.
As revisões internas deixam passar muitos pontos de atrito. Testes reais com usuários são necessários para corrigir fluxos confusos, solicitações pouco claras e evitar sessões abandonadas.
Prática recomendada: faça testes com clientes reais antes de expandir. Teste o sistema com pequenos grupos e refine os fluxos de conversa. Procure por palavras confusas, etapas longas ou pontos em que os usuários ficam travados.
1 2025 Global Outlook for Banking and Financial Markets, IBM Institute for Business Value (IBV), publicado originalmente em 26 de janeiro de 2025
2 Banking in the IA era: The risk management of IA and with IA, IBM Institute for Business Value (IBV), originalmente publicado em 23 de junho de 2025