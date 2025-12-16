Inteligência artificial Bancos Automação de negócios

By Matthew Finio and Amanda Downie

IA conversacional no setor bancário: definição

A inteligência artificial (IA) conversacional no setor bancário usa tecnologia de linguagem natural impulsionada por IA para permitir que os clientes interajam com o banco por meio de voz ou chat. Oferece suporte rápido e personalizado, entendendo a intenção do usuário, acessando dados da conta e orientando-o em tempo real.

A IA conversacional utiliza processamento de linguagem natural (PLN) e aprendizado de máquina (ML) para entender a fala ou o texto, interpretar a intenção e gerar respostas claras e semelhantes às humanas. Conforme esses sistemas lidam com mais conversas, o PLN e o ML trabalham juntos em um ciclo de feedback que fortalece a precisão e melhora constantemente o desempenho ao longo do tempo. A IA generativa melhora ainda mais esse desempenho, produzindo respostas mais naturais, flexíveis e sensíveis ao contexto.

A IA conversacional se tornou parte integrante dos serviços bancários digitais porque permite interações naturais por voz e texto. Os bancos utilizam essa tecnologia por meio de chatbots de IA e agentes virtuais, o que torna o suporte mais fácil e intuitivo para os clientes. Esses sistemas conseguem entender a intenção e o sentimento, eliminando a necessidade de menus rígidos, o que reduz o atrito e melhora a experiência do cliente.

Como uma forma de IA no setor bancário, a IA conversacional moderniza a forma como os clientes acessam a ajuda e proporciona às instituições mais flexibilidade no atendimento. Os bancos usam IA conversacional para oferecer suporte em tempo real em aplicativos móveis, sites e sistemas telefônicos, 24 horas por dia. A tecnologia pode identificar o que um cliente precisa, recuperar as informações corretas e oferecer orientações claras em situações como alertas de fraude, problemas na conta, dúvidas sobre cartões de crédito ou solicitações de empréstimo.

A IA conversacional também lida com questões que frequentemente levam os clientes a mudarem de banco, como longos tempos de espera ou suporte limitado fora do horário comercial. Os assistentes impulsionados por IA reduzem a pressão sobre as equipes humanas, oferecendo autoatendimento imediato e inteligente. Eles podem transferir as conversas para agentes humanos com todo o contexto quando necessário.

À medida que a tecnologia avança, as principais instituições financeiras estão adotando sistemas que entendem as regras financeiras e os requisitos de segurança. Essas plataformas de fintech oferecem às instituições uma melhor insight das necessidades dos clientes e permitem uma comunicação mais proativa e significativa. Essa abordagem restaura o serviço pessoal e responsivo que muitos clientes acham que foi perdido durante a transformação digital do setor bancário tradicional.

Por que a IA conversacional é importante no setor bancário

A IA conversacional é importante no setor bancário porque ajuda a fechar a lacuna cada vez maior entre a conveniência digital e o serviço pessoal e responsivo que os clientes esperam. Os bancos estão transferindo mais atividades para o ambiente online. Embora 16% dos clientes em todo o mundo se sintam confortáveis com um banco sem agências e totalmente digital como seu principal relacionamento bancário1, muitos clientes ainda encontram dificuldades nos momentos em que precisam de suporte.

A IA conversacional traz uma compreensão básica, semelhante à humana, para esses canais digitais, ajudando os bancos a reconstruir a confiança, tornando as interações mais intuitivas e menos mecânicas. À medida que a tecnologia de IA continua avançando, oferece aos bancos novas formas de elevar o nível de serviço.

Isso também representa uma grande mudança na forma como o setor bancário interpreta e responde às necessidades dos clientes. Os menus e sistemas de roteamento tradicionais podem fazer com que os clientes se sintam perdidos e sem suporte durante situações complexas ou urgentes. A IA conversacional consegue entender e se adaptar ao que o cliente está tentando fazer. Esse método ajuda os bancos a atender às expectativas dos clientes para obter suporte rápido, claro e dinâmico.

Para os bancos, a IA conversacional sinaliza uma mudança na forma como o atendimento ao cliente funciona dentro da organização. Por ser mais rápida, consistente e sempre disponível, a IA conversacional transforma o atendimento ao cliente, de um modelo reativo de central de atendimento e contact center, em um diferencial estratégico. Os bancos que adotam sistemas conversacionais avançados se posicionam como mais confiáveis e responsivos.

Ao adotar a IA conversacional, os bancos demonstram um compromisso com a inovação e relacionamento com o cliente de longo prazo. Esses sistemas capturam insights que ajudam os bancos a entender as necessidades dos clientes, refinar produtos, fortalecer a segurança e orientar a tomada de decisão mais inteligente.

Com o aumento da IA generativa, as instituições podem aprimorar ainda mais as respostas e criar experiências de serviço mais adaptáveis. Dessa forma, a IA conversacional se torna uma tecnologia fundamental que remodela a maneira como os bancos operam e como a experiência do cliente nos serviços financeiros se desenvolve.

Casos de uso de IA conversacional no setor bancário

A IA conversacional atende a muitas necessidades. Mais adiante, há uma lista de casos de uso classificados de acordo com a frequência com que são aplicados na maioria dos bancos.

1. Suporte ao cliente

Agentes de IA lidam com consultas rotineiras de clientes, como saldos de contas, detalhes de produtos ou histórico de transações. Após a verificação do usuário, eles podem acessar dados reais do cliente para fornecer respostas rápidas e precisas, melhorando a experiência bancária.

Quando uma pergunta é muito complexa para a IA, ela transfere a conversa para um agente humano com contexto completo, para que o cliente não precise repetir. Esse processo ajuda os bancos a otimizar a eficiência do suporte ao longo da jornada do cliente , aumentando a sua satisfação.

2. Transações de autoatendimento

A IA conversacional oferece suporte a tarefas reais de autoatendimento. Os clientes podem iniciar pagamentos, configurar transferências ou ativar cartões informando ao sistema o que querem fazer. A IA reconhece a intenção e conclui a ação por conta própria ou orienta o cliente passo a passo.

3. Identificação e verificação

A IA conversacional pode agilizar o processo de identificação e verificação, guiando os clientes pelas etapas de verificação em um fluxo de conversa natural. Ela pode fazer perguntas, solicitar documentação e processar uploads, tudo dentro da mesma interface de chat ou voz. Isso reduz o atrito e torna a autenticação mais fluida.

4. Integração do cliente

Os assistentes virtuais podem orientar novos clientes pelas etapas de integração, como abrir uma conta, verificar a identidade e selecionar produtos. Como a IA se conecta a sistemas de back-end, ela pode reunir as informações necessárias, acionar fluxos de trabalho de ativação e simplificar todo o processo de integração.

5. Agent assist

A IA também auxilia agentes humanos. Durante uma chamada ou chat, a IA ouve, transcreve e sugere recursos ou respostas relevantes em tempo real. Também reúne contexto antes da entrega, para que os agentes já saibam com quem estão falando e qual é o problema. Esse sistema torna os agentes mais eficazes, reduz o tempo de atendimento e ajuda a garantir a consistência.

6. Suporte multicanal e multilíngue

A IA conversacional pode operar em vários pontos de contato, como voz, SMS, WhatsApp, aplicativos bancários móveis e bate-papo na web. Essa versatilidade oferece aos clientes a flexibilidade de usar o canal de sua preferência. Também é compatível com vários idiomas, para que os bancos possam oferecer um serviço consistente no idioma nativo a uma base de clientes mais ampla.

7. Lembretes de pagamento e processamento

Os agentes de IA podem enviar notificações proativas de lembretes sobre futuros pagamentos ou taxas por meio de canais de bate-papo. Eles também podem facilitar o processamento de pagamentos diretamente na conversa sem redirecionar o usuário para outra tela ou plataforma.

8. Escalonamento sensível às emoções

Algumas plataformas de IA conversacional analisam o sentimento ou a urgência nas mensagens dos clientes. Se a IA detectar frustração, confusão ou um problema sério, ela pode imediatamente acionar um agente humano, ajudando a garantir que questões importantes recebam a atenção adequada.

9. Captura e análise de dados

Todas as interações com os clientes são registradas. Os sistemas de IA conversacional criam transcrições e resumos que podem ser usados tanto para fins de conformidade quanto para extrair insights sobre dúvidas comuns dos clientes, desafios, problemas com produtos e outras tendências. Esses insights ajudam a refinar soluções de IA e a melhorar as interações futuras.

Benefícios da IA conversacional no setor bancário

A IA conversacional oferece uma série de benefícios que vão além da automação bancária. Esses benefícios incluem:

Melhor detecção de fraude e gerenciamento de riscos: plataformas de conversa avançadas podem ajudar a melhorar a detecção de fraude e reduzir o risco, combinando acesso à conta em tempo real com monitoramento inteligente. 61% dos executivos bancários afirmam que a detecção de riscos de fraude será o fator que mais agregará valor aos negócios, com a cibersegurança logo atrás, com 52%.2

Experiência do cliente aprimorada: a IA conversacional melhora as dimensões principais da experiência do cliente, como confiança, velocidade e personalização. Como pode operar o dia todo em vários canais, os clientes podem receber ajuda sem precisar esperar. A IA também se adapta com base no contexto e em sinais emocionais, o que resulta em conversas mais relevantes e semelhantes às humanas.

Maior eficiência e redução de custos: Ao lidar com uma grande parte das consultas de rotina, a IA conversacional ajuda os bancos a reduzir a carga sobre os agentes humanos. Soluções orientadas por IA podem melhorar a eficiência operacional e, ao mesmo tempo, reduzir o volume de chamadas e os custos operacionais. Elas ajudam os agentes humanos a trabalhar com mais eficiência, fornecendo contexto, respostas relevantes e resumos de conversas.

Mais conformidade e confiança: nos setores bancários altamente regulamentados, a IA conversacional ajuda a manter a conformidade. Registra transcrições de conversas para auditoria e geração de relatórios, proporcionando aos clientes uma interação segura e aberta. Essa transparência ajuda a criar confiança.

Alcance multicanal e multilíngue: os agentes de IA conversacional operam em pontos de contato multicanais conectados aos mesmos sistemas de back-end. Também oferecem suporte a vários idiomas, permitindo que os bancos atendam a bases de clientes mais amplas e diversificadas.

Escalabilidade e inovação: a IA conversacional apoia a inovação no engajamento do cliente. Com interações consistentes, os bancos podem coletar dados mais ricos sobre hábitos e preferências, possibilitando ofertas mais personalizadas, orientações relevantes e ideias de novos produtos.

Erros comuns de implementação de IA conversacional no setor bancário e como evitá-los

Os bancos frequentemente enfrentam problemas quando implementam a IA conversacional sem objetivos claros ou um design bem pensado. Você pode alcançar o máximo valor evitando esses erros comuns e seguindo as melhores práticas que tornam o sistema mais preciso, útil e fácil de usar pelos clientes.

Lançamento sem casos de uso claros

Alguns bancos começam com uma abordagem ampla e sem foco, o que leva a um desempenho fraco.

Prática recomendada: comece com casos de uso específicos e de alto valor para evitar desperdício de esforço e permitir que a IA forneça resultados visíveis desde o início. Comece com tarefas comuns, como dúvidas frequentes, perguntas sobre conta ou suporte de cartão. Essas áreas proporcionam ganhos rápidos porque reduzem o volume de chamadas e melhoram os tempos de resposta sem grande complexidade.

Depender excessivamente de scripts genéricos de chatbot

Os bots tradicionais que seguem scripts rígidos falham durante as necessidades reais do cliente. O uso de uma lógica limitada ou desatualizada cria becos sem saída e força os clientes a procurar ajuda humana.

Prática recomendada: mantenha a conversa natural e previsível. Use uma linguagem simples e clara nas solicitações e respostas. Os clientes devem sentir que a IA entende o que eles querem e consegue orientá-los em cada etapa sem confusão.

Não integração com sistemas principais

Se a IA não conseguir acessar dados mais profundos, ela se torna um assistente superficial. Os clientes esperam respostas reais, não informações básicas que possam encontrar no site.

Prática recomendada: certifique-se de que o sistema possa acessar dados de contas, detalhes de transações, verificações de identidade e informações sobre produtos. Essa prática permite que a IA forneça respostas precisas e execute tarefas reais, em vez de fazer afirmações genéricas.

Negligenciar a importância de transferências bem feitas

Um processo de escalonamento inadequado frustra os clientes que já estão estressados. Se a transição para um agente humano for lenta, inconsistente ou sem contexto, a experiência de serviço será prejudicada.

Prática recomendada: ofereça uma transição fluida para um atendente humano. A IA deve detectar quando um cliente precisa de um agente humano e transferi-lo sem perder o contexto. Essa abordagem evita que os clientes precisem repetir o que já disseram e reduz a frustração.

Implementar a IA em apenas um canal

Os clientes esperam experiências consistentes em todos os lugares. Lançar o produto em um único canal faz com que o sistema pareça limitado e reduz a adesão.

Prática recomendada: ofereça suporte em vários canais e idiomas. Implemente a IA em voz, chat, aplicativos e mensagens. Torne a experiência consistente em todos os canais e ofereça opções de idioma que atendam às necessidades do cliente.

Não acompanhar o desempenho nem retreinar a IA

Se os bancos implementarem o sistema e pararem de aprimorá-lo, a precisão diminui e a frustração do cliente aumenta. O aprendizado contínuo é essencial para o sucesso a longo prazo.

Prática recomendada: monitore o desempenho e treine a IA com frequência. Avalie as transcrições, detecte pontos comuns de abandono e atualize os dados de treinamento para melhorar a precisão. Monitore métricas e use a análise de dados para saber o que os clientes mais perguntam e onde a IA enfrenta dificuldades.

Não realizar testes com clientes reais

As revisões internas deixam passar muitos pontos de atrito. Testes reais com usuários são necessários para corrigir fluxos confusos, solicitações pouco claras e evitar sessões abandonadas.

Prática recomendada: faça testes com clientes reais antes de expandir. Teste o sistema com pequenos grupos e refine os fluxos de conversa. Procure por palavras confusas, etapas longas ou pontos em que os usuários ficam travados.

