O BPM pode ajudar a melhorar as operações gerais de negócios otimizando vários processos empresariais. Aqui estão alguns exemplos de BPM que destacam os casos de uso e benefícios da metodologia BPM:

Estratégia de negócios

O BPM serve como uma ferramenta estratégica para alinhar os processos de negócios aos objetivos e metas da organização. Ao conectar o gerenciamento de fluxo de trabalho, centralizar o gerenciamento de dados e promover a colaboração e a comunicação, o BPM permite que as organizações se mantenham competitivas, proporcionando acesso a dados precisos e oportunos. Isso garante que as decisões estratégicas sejam baseadas em insights confiáveis.

Por meio do BPM, fontes de dados dispersas, incluindo dados de gastos, métricas de desempenho internas e pesquisas de mercado externas, podem ser conectadas. Isso pode revelar melhorias internas de processos, oportunidades de parcerias estratégicas e iniciativas potenciais de redução de custos. O BPM também fornece a base para fazer ajustes e melhorias que levam ao aperfeiçoamento contínuo.

Benefícios:

Melhora na tomada de decisões

Otimização eficiente

Melhoria contínua

Gerenciamento de sinistros

O BPM pode ser utilizado para padronizar e otimizar o processo de solicitações de ponta a ponta. O software de BPM pode automatizar tarefas repetitivas como recebimento de solicitações, validação, avaliação e processamento de pagamentos usando tecnologias como automação robótica de processos (RPA). Ao estabelecer fluxos de trabalho padronizados e regras de decisão, o BPM agiliza o processo de solicitações, reduzindo os tempos de processamento e minimizando erros. O BPM também pode fornecer visibilidade em tempo real sobre o status das solicitações e as métricas de desempenho. Isso permite uma tomada de decisão proativa, garante a consistência e melhora a eficiência operacional.

Benefícios:

Processamento automatizado de sinistros

Redução do tempo de processamento

Visibilidade aprimorada

Conformidade e gerenciamento de riscos

Ao automatizar tarefas rotineiras e implementar regras predefinidas, o BPM permite o cumprimento oportuno dos requisitos regulatórios e das políticas internas. Processos como verificações de conformidade, avaliações de risco e trilhas de auditoria podem ser automatizados por meio de software de gerenciamento de processo empresarial, e as organizações podem estabelecer fluxos de trabalho padronizados para identificar, avaliar e mitigar riscos de conformidade. Além disso, o BPM oferece insights em tempo real sobre métricas de conformidade e exposição ao risco, permitindo o gerenciamento proativo de riscos e relatórios regulatórios.

Benefícios:

Verificações automatizadas de conformidade

Insights em tempo real sobre exposição ao risco

Maior conformidade regulatória

Gestão de contratos

Os prazos de conclusão de contratos podem ser acelerados, e o trabalho administrativo pode ser reduzido com a automação de tarefas como roteamento de documentos, fluxos de trabalho de aprovação e verificações de conformidade. Processos como redação de contratos, negociação, aprovação e execução também podem ser digitalizados e automatizados. Podem ser criados fluxos de trabalho padronizados que guiam os contratos por cada estágio do ciclo de vida. Isso garante consistência e reduz a ineficiência. A visibilidade em tempo real sobre o status dos contratos melhora o gerenciamento geral dos contratos.

Benefícios:

Aceleração dos prazos de conclusão de contratos

Visibilidade em tempo real do status dos contratos

Fortalecimento das relações comerciais

Atendimento ao cliente

O BPM transforma as operações de atendimento ao cliente ao automatizar o tratamento de solicitações de serviço, rastrear interações com clientes e facilitar fluxos de resolução. Por meio do BPM, as organizações podem otimizar os processos de suporte ao cliente em vários canais, incluindo telefone, e-mail, chat e redes sociais. Com o BPM, tarefas rotineiras, como roteamento e escalonamento de tickets, são automatizadas. Notificações podem ser geradas para atualizar os clientes sobre o status de suas solicitações. Isso reduz o tempo de resposta e melhora a experiência do cliente ao tornar o serviço mais consistente. O BPM também oferece aos agentes acesso a uma base de conhecimento centralizada e ao histórico do cliente, permitindo que eles resolvam as consultas de maneira mais eficiente e eficaz.

Benefícios:

Tratamento simplificado de solicitações de serviço

Acesso centralizado à base de conhecimento

Maior satisfação e fidelidade do cliente

Gerenciamento financeiro

O BPM é usado para simplificar processos financeiros, como orçamento, previsão, gerenciamento de despesas e relatórios financeiros. Ele garante consistência e precisão nos processos financeiros ao estabelecer fluxos de trabalho padronizados e regras de decisão, reduzindo o risco de erros humanos e melhorando a conformidade regulatória. O BPM usa automação de fluxos de trabalho para automatizar tarefas repetitivas, como entrada de dados, reconciliação e geração de relatórios. A visibilidade em tempo real dos dados financeiros permite que as organizações respondam rapidamente às condições de mercado em mudança.

Benefícios:

Maior eficiência operacional

Insights instantâneos para uma tomada de decisão informada

Maior conformidade com regulamentos e políticas

Recursos humanos

Usando BPM, as organizações podem implementar fluxos de trabalho padronizados de RH que orientam os colaboradores em cada estágio de sua experiência de trabalho, desde o recrutamento até a aposentadoria. O processo de integração de novos colaboradores e as avaliações de desempenho podem ser digitalizados, o que reduz o trabalho administrativo e permite que os membros da equipe se concentrem em iniciativas estratégicas, como desenvolvimento de talentos e planejamento da força de trabalho. O rastreamento em tempo real de métricas de RH fornece insights sobre o engajamento dos colaboradores, taxas de retenção e a eficácia do treinamento.

Benefícios:

Redução do trabalho administrativo

Rastreamento em tempo real das métricas de RH

Experiência aprimorada do funcionário

Gerenciamento de logística

O BPM otimiza o gerenciamento logístico ao automatizar processos como gerenciamento de inventário, fulfillment de pedidos e rastreamento de remessas, incluindo aqueles dentro da cadeia de suprimentos. Podem ser estabelecidos fluxos de trabalho que regem o movimento de mercadorias do fornecedor ao cliente. A automação de tarefas específicas, como processamento de pedidos, separação, embalagem e envio, reduz os tempos de ciclo e melhora a precisão dos pedidos. O BPM também pode fornecer dados em tempo real sobre os níveis de inventário e o status das remessas, permitindo uma tomada de decisão proativa e o gerenciamento de exceções.

Benefícios:

Processamento e fulfillment de pedidos simplificados

Visibilidade em tempo real do inventário e das remessas

Maior satisfação do cliente e economia de custos

Gerenciamento de pedidos

O BPM agiliza processos como processamento, rastreamento e fulfillment de pedidos. O BPM facilita a automação de processos empresariais a automação de tarefas rotineiras como entrada de pedidos, gerenciamento de inventário e envio, reduzindo os tempos de processamento e melhorando a precisão dos pedidos. Ao estabelecer fluxos de trabalho e regras padronizados, o BPM garante consistência e eficiência ao longo de todo o ciclo de vida do pedido. O aumento da visibilidade do status de pedidos e dos níveis de inventário permite uma tomada de decisão proativa e o gerenciamento de exceções.

Benefícios:

Processamento de pedidos automatizado

Visibilidade em tempo real do status dos pedidos

Melhora na satisfação do cliente

Gerenciamento de aquisição

O BPM revoluciona o gerenciamento de aquisições por meio da transformação digital e automação de processos como seleção de fornecedores, requisição de compras, gerenciamento de contratos e negociações de preços. Podem ser estabelecidos fluxos de trabalho que regem cada estágio do ciclo de vida das aquisições, desde a origem até o pagamento. Ao automatizar tarefas como qualificação de fornecedores, gerenciamento de RFx e processamento de ordens de compra, o BPM reduz os tempos de ciclo e melhora a eficiência. Além disso, com métricas em tempo real, como análise de gastos, desempenho de fornecedores e conformidade com contratos, o BPM possibilita a melhoria dos processos empresariais ao fornecer insights sobre áreas adequadas para otimização.

Benefícios:

Fluxos de trabalho padronizados de aquisições

Insights em tempo real sobre métricas de aquisições

Redução de custos e melhora no relacionamento com fornecedores

Gerenciamento do ciclo de vida do produto

O BPM revoluciona o gerenciamento do ciclo de vida do produto ao digitalizar e automatizar processos como design, desenvolvimento, lançamento e manutenção de produtos. Podem ser padronizados fluxos de trabalho que regem cada estágio do ciclo de vida do produto, desde a concepção até a aposentadoria. A coleta de requisitos, as revisões de design e o gerenciamento de mudanças podem ser automatizados. Isso acelera o tempo de lançamento no mercado e reduz os custos de desenvolvimento. O BPM também pode promover a colaboração entre equipes de desenvolvimento de produtos, garantindo alinhamento e transparência ao longo de todo o processo.

Benefícios:

Aceleração do tempo de lançamento no mercado

Reduzir custos de desenvolvimento

Maior colaboração entre equipes funcionais

Gerenciamento de projetos

No início desta página, mencionamos que o BPM é maior em escala do que o gerenciamento de projetos. De fato, o BPM pode ser usado para melhorar o processo de gerenciamento de projetos. Ferramentas de gerenciamento de processos empresariais podem atribuir tarefas, acompanhar o progresso, identificar gargalos e alocar recursos. A modelagem de processos empresariais ajuda a visualizar e projetar novos fluxos de trabalho para guiar projetos através de cada estágio do ciclo de vida do BPM. Isso garante consistência e alinhamento com os objetivos do projeto. Atribuições de tarefas, agendamento e monitoramento do progresso podem ser automatizados, o que reduz a carga administrativa e melhora a eficiência. Além disso, a utilização de recursos e o desempenho dos projetos podem ser monitorados em tempo real para garantir que os recursos estejam sendo usados de maneira eficiente e eficaz.

Benefícios:

Fluxos de trabalho de projetos otimizados

Insights em tempo real sobre o desempenho do projeto

Maior satisfação dos stakeholders

Gerenciamento de garantia de qualidade

O BPM facilita a automação de processos como controle de qualidade, testes e rastreamento de defeitos, além de fornecer insights sobre KPIs, como taxas de defeitos e índices de satisfação do cliente. Os etapas dos processos de garantia de qualidade (QA) são guiados por fluxos de trabalho padronizados para garantir consistência e conformidade com os padrões de qualidade. As métricas e o desempenho dos processos podem ser monitorados em tempo real para permitir um gerenciamento de qualidade proativo. As ferramentas de mapeamento de processos também podem ajudar a identificar ineficiências, promovendo melhorias contínuas e a otimização dos processos de QA.

Benefícios: