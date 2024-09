É aí que entra a ideia do autoatendimento dos funcionários. A AB InBev queria simplificar seu complexo cenário de RH implementando uma solução global única para apoiar os funcionários e melhorar sua experiência, selecionando o Workday como seu software de gestão de capital humano (HCM). Trabalhando com uma equipe dos serviços de consultoria IBM Workday, parte da IBM Consulting, a AB InBev colaborou com a IBM para remediar a integração entre os aplicativos de RH legados e o software HCM.



Devido à COVID-19, ter equipes presenciais durante a implementação deixou de ser uma opção, e conectar locais em diferentes fusos horários tornou-se um obstáculo adicional. As duas equipes precisaram criar e gerenciar toda a metodologia remotamente, forçando-as a reajustar planos e reorganizar sessões de design. Adaptar-se à nova forma de trabalho virtual parecia intimidador no início. No entanto, a capacidade de todos de se tornarem ágeis durante o processo permitiu que a AB InBev continuasse operando — mesmo durante uma pandemia.

“Sabemos que criar conexões pessoalmente cria um nível completamente diferente de engajamento, mas quando a COVID-19 nos atingiu, tivemos que nos tornar flexíveis em termos de adaptação”, diz Guilherme Isidoro, diretor global/tecnologia de pessoas na AB InBev. “Tínhamos um objetivo comum e conseguimos unir uma rede.”

A IBM Consulting superou os desafios de trabalhar com seis diferentes zonas geográficas e aplicações legadas fragmentadas para concluir com sucesso a atualização de dados e realizar testes de ponta a ponta, entregando uma taxa de aprovação de 100%.

Com o Workday implementado, o novo sistema modernizado tornou-se um fornecedor único para os funcionários gerenciarem mais processos relacionados à carreira, como encontrar funções, navegar por organogramas e conectar-se com colegas em diferentes espaços. O sistema também oferece um local para capturar metas pessoais e receber feedback. Para os gerentes, o Workday se tornou um local universal para gerenciar por conta própria e suas equipes. Eles podem olhar para os membros de sua equipe e ver compensações, avaliações de competência e aspirações de carreira. Esta nova linha de visão permite que os gerentes entendam e se conectem com os funcionários de maneiras que antes não podiam.

O que antes era uma ferramenta multissistema com dados desorganizados tornou-se uma fonte única da verdade, permitindo que a AB InBev realizasse análises para iniciativas como examinar a rotatividade de funcionários em escala local. O Workday proporciona à AB InBev um caminho simplificado para gerenciar e analisar dados, ajudando, em última análise, a empresa a executar objetivos e melhorar processos de RH em toda a organização.

"O que fizemos até agora foi trabalhar de uma maneira padrão, operando um único sistema que nos permitisse livre acesso aos dados para que possamos continuar nossa jornada analítica de dados", acrescenta Isidoro. "Além disso, ao ter o mesmo processo, sistemas e aprendizados de dados e análises, começamos a gerar uma melhor experiência para nossos funcionários."