O que é um ecossistema de API?

Um API gateway é uma camada de software que apresenta um único ponto de entrada para os clientes (como aplicações da web ou móveis) acessarem vários serviços de back-end, ao mesmo tempo em que gerencia as interações cliente/servidor.

O API Gateway recebe uma chamada de API, às vezes conhecida como solicitação de API, e a roteia para um ou mais serviços de back-end, dependendo da natureza da solicitação. Com isso, o gateway compila os dados solicitados e os retorna ao cliente em uma única resposta. Os gateways permitem que os clientes consultem vários recursos em uma única chamada, em vez de terem que consultar vários endpoints com várias chamadas.

Por exemplo, um API gateway que orquestra serviços em um sistema de saúde pode permitir que uma aplicação voltada para o usuário extraia dados de vários recursos, como registros médicos de um paciente, histórico de pagamentos e agendamento atual, com uma única chamada de API.

O API Gateway também centraliza outras tarefas críticas, como: