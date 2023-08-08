Tags
Operações de negócios

Como escolher o melhor software de gestão de ativos empresariais

Trabalhadores no armazém

Organizações de grande porte são compostas por muitos ativos que exigem monitoramento contínuo para garantir a produtividade ideal. Os ativos de uma empresa podem ser milhares de quilômetros de fiação elétrica, enquanto os de outra podem ser equipamentos de fabricação ou armazéns. Seja qual for o caso, grandes organizações podem se beneficiar do software de gestão de ativos empresariais (EAM) para gerenciar todos os bens físicos que a empresa possui. Embora existam muitos produtos EAM no mercado, este artigo ajudará você a fazer as perguntas certas para encontrar a melhor opção para sua organização.

Os sistemas EAM são uma combinação de análise de dados avançada, ferramentas e serviços de gerenciamento que trabalham juntos para manter (ou controlar) o desempenho dos ativos. Os EAMs otimizam a qualidade e a utilização de ativos físicos ao longo de seu ciclo de vida, aumentam o tempo de atividade produtiva e reduzem os custos operacionais.

O software EAM fornece uma visão consolidada dos ativos da empresa, com informações úteis sobre o seu desempenho. Essas plataformas podem realizar a ingestão de muitos dados de diversas fontes e usá-los para ajudar a identificar pontos fortes e fracos em uma empresa grande e complexa.

Os sistemas de gestão de ativos corporativos podem ajudar a gerenciar funções como gerenciamento de trabalho, manutenção de ativos, planejamento e agendamento, gerenciamento da cadeia de suprimentos e iniciativas ambientais, de integridade e segurança (EHS). O EAM pode melhorar a produtividade dos funcionários ao centralizar as informações dos ativos e identificar problemas antes que ocorram para resolvê-los em tempo real. A análise dos dados obtidos por meio deste software pode ajudar a identificar redundâncias e consolidar o fluxo de trabalho.

Não importa se você está lidando com logística, cadeia de suprimentos, auditorias, gerenciamento de serviços de TI, operações de manutenção, gestão de pessoas ou até mesmo programas de bem-estar, uma solução de gestão de ativos pode fortalecer as funções comerciais, melhorar a qualidade e a eficiência e, por fim, aumentar os lucros.

Boletim informativo do setor

As mais recentes notícias de tecnologia, corroboradas por insights de especialistas.

Mantenha-se atualizado sobre as tendências mais importantes e fascinantes do setor em IA, automação, dados e muito mais com o boletim informativo da Think. Consulte a declaração de privacidade da IBM.

Agradecemos a você! Você se inscreveu.

Sua inscrição será entregue em inglês. Você pode encontrar um link para cancelar a inscrição em todos os boletins informativos. Você pode gerenciar suas inscrições ou cancelar a inscrição aqui. Consulte nossa declaração de privacidade da IBM para obter mais informações.

Casos de uso para gestão de ativos corporativos (EAM)

Em todos os setores com uso intensivo de ativos, as empresas enfrentam o desafio de maximizar o valor dos ativos ao longo do seu ciclo de vida. O software EAM normalmente é composto por muitos módulos que lidam com uma variedade de casos de uso relacionados a ativos. Veja aqui os mais comuns:

  1. Inventário abrangente de ativos: crie um catálogo completo de ativos críticos em sua organização que possa ser facilmente mantido, priorizando detalhes específicos dos dados, como localização, condição, histórico de manutenção e documentação associada. Um banco de dados centralizado de ativos permite melhor visibilidade e controle.
  2. Manutenção preventiva: implemente um programa de manutenção preventiva para realizar inspeções, serviços e reparos regulares. A manutenção programada pode evitar quebras inesperadas, prolongar a vida útil dos ativos e melhorar a confiabilidade geral. Use o software EAM para reduzir os custos de manutenção, agendar e acompanhar as atividades de manutenção de forma eficiente.
  3. Monitoramento de condição: utilize técnicas de monitoramento de condição para coletar dados em tempo real sobre o desempenho dos ativos. Monitore parâmetros como temperatura, vibração e consumo de energia para detectar sinais precoces de possíveis falhas. A análise desses dados pode ajudar a identificar as necessidades de manutenção e otimizar o desempenho dos ativos.
  4. Gestão de ordens de serviço: implemente um sistema de gestão de ordens de serviço simplificado para rastrear ativos e priorizar tarefas de manutenção. O software EAM pode automatizar a criação de ordens de serviço, atribuir tarefas aos técnicos, acompanhar o progresso e manter um histórico de trabalho concluído. Uma gestão eficiente das ordens de serviço garante reparos em tempo hábil e reduz o downtime.
  5. Rastreamento de ativos: use tecnologias de rastreamento, como códigos de barras ou etiquetas RFID, para monitorar a movimentação e a localização de ativos. Isso ajuda na identificação, reduzindo perdas ou roubos e otimizando a utilização dos ativos. O software EAM pode ser integrado aos sistemas de rastreamento para oferecer visibilidade em tempo real sobre a localização dos ativos.
  6. Gestão de peças de reposição: otimize o gerenciamento de inventário de peças de reposição para garantir a disponibilidade e minimizar os custos. O software EAM pode ajudar a monitorar o uso de peças sobressalentes, reordenar peças no estoque e automatizar o reabastecimento. O gerenciamento eficaz de peças de reposição evita falta de estoque e reduz o excesso de inventário.
  7. Análise de desempenho de ativos: aproveite os recursos analíticos do software EAM para analisar os dados de desempenho dos ativos, identificar tendências e tomar decisões informadas. A análise das métricas de desempenho dos ativos ajuda a otimizar os cronogramas de manutenção, identificar oportunidades de melhoria dos ativos e impulsionar a eficiência operacional geral.
  8. Conformidade regulatória: garanta a conformidade com regulamentações e padrões relevantes para a gestão de ativos nos setores. O software EAM pode ajudar a rastrear e gerenciar requisitos de conformidade, como inspeções, certificações e protocolos de segurança. A adesão às normas minimiza os riscos legais e garante a integridade dos ativos.
  9. Gestão do ciclo de vida dos ativos: gerencie ativos durante todo o ciclo de vida, desde a aquisição até o descarte. Implemente uma abordagem estruturada para aquisição, utilização, planejamento de manutenção e desativação. O software EAM fornece visibilidade de todo o ciclo de vida do ativo, permitindo uma melhor tomada de decisão e otimização dos custos.
  10. Integração com outros sistemas: integre o software EAM com outros sistemas SaaS e ativos de TI, como planejamento de recursos empresariais (ERP), gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) e sistemas de gestão financeira. Essa integração permite a troca de dados perfeita, melhora a eficiência funcional e oferece uma visão holística das informações relacionadas aos ativos.
Mixture of Experts | 28 de agosto, episódio 70

Decodificando a IA: resumo semanal das notícias

Participe do nosso renomado painel de engenheiros, pesquisadores, líderes de produtos e outros enquanto filtram as informações sobre IA para trazerem a você as mais recentes notícias e insights sobre IA.
Assista aos episódios mais recentes do podcast

O que observar

A identificação do melhor software EAM envolve uma série de variáveis.Aqui estão as principais características que você deve observar:

  • Funcionalidade e recursos: uma solução EAM deve ser uma verdadeira solução de ponta a ponta, o que significa que ela oferece a capacidade de supervisionar e controlar a confiabilidade, a qualidade e o desempenho dos ativos em toda a organização. Tudo deve ser visível a partir de um único ponto de vista. Uma vez que o ciclo de vida dos ativos é gerenciado a partir de um hub centralizado, você poderá integrar os dados dos ativos aos processos de manutenção para prever e modelar o comportamento desde a concepção até a depreciação e substituição, facilitando a definição e o cumprimento dos KPIs.
  • Integração perfeita: uma boa plataforma de EAM deve se integrar aos sistemas corporativos existentes, como ERP, SCADA, sistemas financeiros, sistemas de gerenciamento de manutenção computadorizados (CMMS) e plataformas de Internet das Coisas (IoT). A integração permite a facilidade do compartilhamento de dados, a automação e a simplificação dos processos de negócios.
  • Escalável: o software EAM deve ser personalizável, adaptando-se à medida que suas operações crescem em tamanho e complexidade, oferecendo configurações para diferentes casos de uso.
  • Compatível com IA: deve incluir um pacote robusto de recursos de inteligência artificial (IA), para que você possa maximizar a análise de dados e identificar rapidamente áreas onde pequenas mudanças podem ter grandes resultados.
  • Fácil de usar: uma solução EAM só é eficaz se o usuário consegue entender suas funcionalidades. Leve em consideração quem usará o software diariamente. Você deve procurar um software que tenha interfaces intuitivas para que os usuários com diversas aptidões técnicas possam aproveitar ao máximo sua funcionalidade, com relatórios, dashboards e visualizações criados previamente. Um aplicativo móvel simples é uma característica principal, permitindo que os técnicos realizem atendimentos de campo usando dispositivos móveis inteligentes para acessar dados de ativos em tempo real.
  • Serviço robusto: na escala de uma grande organização, você não está apenas comprando um produto pronto. Os melhores fornecedores irão orientar a implementação e adaptar a solução às suas necessidades. Procure parceiros com uma vasta experiência no seu segmento e um bom histórico de atendimento prático, com softwares caracterizados por desenvolvimento contínuo de produtos, atualizações regulares e uma comunidade de usuários forte.

Conheça o IBM Maximo

IBM Maximo Application Suite é uma plataforma integrada de gestão de ativos baseada em nuvem que otimiza o desempenho, ajuda a prolongar a vida útil dos ativos e reduz o downtime. Além disso, ele se integra a aplicações corporativas populares, como softwares EAM, APM e CMMS, para compartilhar dados e melhorar os fluxos de trabalho.

O IBM Maximo conta com funcionalidades robustas de gestão de ativos, mobile EAM, manutenção preditiva, monitoramento remoto e recursos de inspeção visual. Ele permite que os usuários simplifiquem os procedimentos enquanto controlam vários ambientes, escalabilidade com aplicações adicionais e flexibilidade de pagar exatamente pelo necessário.

Para saber mais, agende uma demonstração em tempo real com um especialista da IBM https://www.ibm.com/account/reg/br-pt/signup?formid=DEMO-maximo

Autora

Cole Stryker

Staff Editor, AI Models

IBM Think
Soluções relacionadas
Software de gerenciamento de ativos empresariais

Maximize os resultados da manutenção de seus ativos aproveitando o poder da IA generativa por meio de uma tomada de decisões orientada por insights.

 Explore o software de gerenciamento de ativos empresariais
Software e soluções de gerenciamento do ciclo de vida dos ativos

Utilize a IA e os insights extraídos dos dados para otimizar o desempenho dos ativos do início ao fim.

 Explore as soluções de gerenciamento do ciclo de vida dos ativos
Serviços de consultoria de operações

Transforme suas operações usando dados avançados e tecnologias poderosas de IA para integrar processos de otimização e permitir um crescimento inteligente.

         Explore serviços de consultoria de operações
    Dê o próximo passo

    Aproveite ao máximo os seus ativos empresariais com o IBM Maximo Application Suite, um conjunto de software inteligente integrado. Gerencie e monitore os ativos com mais eficiência utilizando análise de dados avançada, IA e automação, incluindo a manutenção preditiva, para aumentar a confiabilidade dos ativos.

         Conheça o Maximo Application Suite Agende uma demonstração em tempo real