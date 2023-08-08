Como escolher o melhor software de gestão de ativos empresariais

Organizações de grande porte são compostas por muitos ativos que exigem monitoramento contínuo para garantir a produtividade ideal. Os ativos de uma empresa podem ser milhares de quilômetros de fiação elétrica, enquanto os de outra podem ser equipamentos de fabricação ou armazéns. Seja qual for o caso, grandes organizações podem se beneficiar do software de gestão de ativos empresariais (EAM) para gerenciar todos os bens físicos que a empresa possui. Embora existam muitos produtos EAM no mercado, este artigo ajudará você a fazer as perguntas certas para encontrar a melhor opção para sua organização.
Os sistemas EAM são uma combinação de análise de dados avançada, ferramentas e serviços de gerenciamento que trabalham juntos para manter (ou controlar) o desempenho dos ativos. Os EAMs otimizam a qualidade e a utilização de ativos físicos ao longo de seu ciclo de vida, aumentam o tempo de atividade produtiva e reduzem os custos operacionais.
O software EAM fornece uma visão consolidada dos ativos da empresa, com informações úteis sobre o seu desempenho. Essas plataformas podem realizar a ingestão de muitos dados de diversas fontes e usá-los para ajudar a identificar pontos fortes e fracos em uma empresa grande e complexa.
Os sistemas de gestão de ativos corporativos podem ajudar a gerenciar funções como gerenciamento de trabalho, manutenção de ativos, planejamento e agendamento, gerenciamento da cadeia de suprimentos e iniciativas ambientais, de integridade e segurança (EHS). O EAM pode melhorar a produtividade dos funcionários ao centralizar as informações dos ativos e identificar problemas antes que ocorram para resolvê-los em tempo real. A análise dos dados obtidos por meio deste software pode ajudar a identificar redundâncias e consolidar o fluxo de trabalho.
Não importa se você está lidando com logística, cadeia de suprimentos, auditorias, gerenciamento de serviços de TI, operações de manutenção, gestão de pessoas ou até mesmo programas de bem-estar, uma solução de gestão de ativos pode fortalecer as funções comerciais, melhorar a qualidade e a eficiência e, por fim, aumentar os lucros.
Em todos os setores com uso intensivo de ativos, as empresas enfrentam o desafio de maximizar o valor dos ativos ao longo do seu ciclo de vida. O software EAM normalmente é composto por muitos módulos que lidam com uma variedade de casos de uso relacionados a ativos. Veja aqui os mais comuns:
A identificação do melhor software EAM envolve uma série de variáveis.Aqui estão as principais características que você deve observar:
IBM Maximo Application Suite é uma plataforma integrada de gestão de ativos baseada em nuvem que otimiza o desempenho, ajuda a prolongar a vida útil dos ativos e reduz o downtime. Além disso, ele se integra a aplicações corporativas populares, como softwares EAM, APM e CMMS, para compartilhar dados e melhorar os fluxos de trabalho.
O IBM Maximo conta com funcionalidades robustas de gestão de ativos, mobile EAM, manutenção preditiva, monitoramento remoto e recursos de inspeção visual. Ele permite que os usuários simplifiquem os procedimentos enquanto controlam vários ambientes, escalabilidade com aplicações adicionais e flexibilidade de pagar exatamente pelo necessário.
Para saber mais, agende uma demonstração em tempo real com um especialista da IBM https://www.ibm.com/account/reg/br-pt/signup?formid=DEMO-maximo
Identifique o melhor software de gestão de desempenho de ativos (APM) para atender às suas necessidades.
Entenda como sua organização pode gerar grande valor utilizando o IBM® Maximo para gerenciar sua frota de ativos.
Aumente o tempo de atividade, melhore a produtividade, reduza os custos de manutenção e desenvolva operações mais resilientes com a solução unificada de gerenciamento de ativos da IBM.
Saiba como a Sund & Bælt utiliza o software Maximo da IBM para monitorar e gerenciar suas infraestruturas críticas.
Saiba como a VPI avança na jornada para a neutralidade de carbono com o software IBM Maximo.
Maximize os resultados da manutenção de seus ativos aproveitando o poder da IA generativa por meio de uma tomada de decisões orientada por insights.
Utilize a IA e os insights extraídos dos dados para otimizar o desempenho dos ativos do início ao fim.
Transforme suas operações usando dados avançados e tecnologias poderosas de IA para integrar processos de otimização e permitir um crescimento inteligente.
Aproveite ao máximo os seus ativos empresariais com o IBM Maximo Application Suite, um conjunto de software inteligente integrado. Gerencie e monitore os ativos com mais eficiência utilizando análise de dados avançada, IA e automação, incluindo a manutenção preditiva, para aumentar a confiabilidade dos ativos.