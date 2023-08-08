Como escolher o melhor software de gestão de ativos empresariais

Organizações de grande porte são compostas por muitos ativos que exigem monitoramento contínuo para garantir a produtividade ideal. Os ativos de uma empresa podem ser milhares de quilômetros de fiação elétrica, enquanto os de outra podem ser equipamentos de fabricação ou armazéns. Seja qual for o caso, grandes organizações podem se beneficiar do software de gestão de ativos empresariais (EAM) para gerenciar todos os bens físicos que a empresa possui. Embora existam muitos produtos EAM no mercado, este artigo ajudará você a fazer as perguntas certas para encontrar a melhor opção para sua organização.

Os sistemas EAM são uma combinação de análise de dados avançada, ferramentas e serviços de gerenciamento que trabalham juntos para manter (ou controlar) o desempenho dos ativos. Os EAMs otimizam a qualidade e a utilização de ativos físicos ao longo de seu ciclo de vida, aumentam o tempo de atividade produtiva e reduzem os custos operacionais.

O software EAM fornece uma visão consolidada dos ativos da empresa, com informações úteis sobre o seu desempenho. Essas plataformas podem realizar a ingestão de muitos dados de diversas fontes e usá-los para ajudar a identificar pontos fortes e fracos em uma empresa grande e complexa.

Os sistemas de gestão de ativos corporativos podem ajudar a gerenciar funções como gerenciamento de trabalho, manutenção de ativos, planejamento e agendamento, gerenciamento da cadeia de suprimentos e iniciativas ambientais, de integridade e segurança (EHS). O EAM pode melhorar a produtividade dos funcionários ao centralizar as informações dos ativos e identificar problemas antes que ocorram para resolvê-los em tempo real. A análise dos dados obtidos por meio deste software pode ajudar a identificar redundâncias e consolidar o fluxo de trabalho.

Não importa se você está lidando com logística, cadeia de suprimentos, auditorias, gerenciamento de serviços de TI, operações de manutenção, gestão de pessoas ou até mesmo programas de bem-estar, uma solução de gestão de ativos pode fortalecer as funções comerciais, melhorar a qualidade e a eficiência e, por fim, aumentar os lucros.