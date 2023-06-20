Estratégia de gerenciamento do ciclo de vida dos ativos: qual é a melhor abordagem para o seu negócio?

Depois de investir seu capital suado na aquisição de ativos, é importante mantê-los funcionando em níveis de pico pelo maior tempo possível. Sistematizar e executar uma estratégia eficaz de gestão de ativos pode produzir uma ampla gama de benefícios para a organização, incluindo o seguinte:

Escalabilidade das melhores práticas: Hoje as estratégias de gerenciamento do ciclo de vida dos ativos usam tecnologias de ponta acopladas a abordagens rigorosas e sistemáticas para prever, programar e otimizar todas as tarefas de manutenção diária e necessidades de reparo de longo prazo.

Hoje as estratégias de gerenciamento do ciclo de vida dos ativos usam tecnologias de ponta acopladas a abordagens rigorosas e sistemáticas para prever, programar e otimizar todas as tarefas de manutenção diária e necessidades de reparo de longo prazo. Operações e manutenção simplificadas: minimize a probabilidade de falha do equipamento, antecipe quebras e realize manutenção preventiva quando possível. Os principais sistemas EAM da atualidade melhoram drasticamente os recursos de tomada de decisão de gerentes, operadores e técnicos de manutenção, proporcionando visibilidade em tempo real sobre o status do equipamento e os fluxos de trabalho.

minimize a probabilidade de falha do equipamento, antecipe quebras e realize manutenção preventiva quando possível. Os principais sistemas EAM da atualidade melhoram drasticamente os recursos de tomada de decisão de gerentes, operadores e técnicos de manutenção, proporcionando visibilidade em tempo real sobre o status do equipamento e os fluxos de trabalho. Custos de manutenção reduzidos e downtime: monitore os ativos em tempo real, independentemente da complexidade. Ao combinar as informações do ativo (graças à Internet das coisas (IOT)) com poderosos recursos de análise de dados, as empresas agora podem realizar manutenção preventiva econômica, intervindo antes que um ativo crítico falhe e evitando downtime dispendiosos.

monitore os ativos em tempo real, independentemente da complexidade. Ao combinar as informações do ativo (graças à Internet das coisas (IOT)) com poderosos recursos de análise de dados, as empresas agora podem realizar manutenção preventiva econômica, intervindo antes que um ativo crítico falhe e evitando downtime dispendiosos. Maior alinhamento entre as unidades de negócios: Otimize os processos de gerenciamento de acordo com uma variedade de fatores que vão além da condição de um equipamento. Esses fatores podem incluir Recursos disponíveis (por exemplo, capital e mão de obra), downtime projetado e suas implicações para a empresa, a segurança dos trabalhadores e quaisquer riscos de segurança potenciais associados ao reparo.

Otimize os processos de gerenciamento de acordo com uma variedade de fatores que vão além da condição de um equipamento. Esses fatores podem incluir Recursos disponíveis (por exemplo, capital e mão de obra), downtime projetado e suas implicações para a empresa, a segurança dos trabalhadores e quaisquer riscos de segurança potenciais associados ao reparo. Maior conformidade: cumpra as leis que envolvem o gerenciamento e a operação de ativos, independentemente de onde eles estejam localizados. Os requisitos de gerenciamento de dados e armazenamento variam muito de país para país e estão em constante evolução. Evite penalidades dispendiosas monitorando ativos de maneira estratégica e sistematizada que garanta a conformidade, independentemente de onde os dados estejam sendo armazenados.

Como criar uma estratégia eficaz de gerenciamento do ciclo de vida dos ativos

Devido à crescente complexidade da manutenção de ativos e às tecnologias necessárias para construir uma estratégia de manutenção eficaz, muitas empresas utilizam a gestão de ativos empresariais, aliada a um robusto sistema de gestão informatizado (CMMS) e recursos avançados de rastreamento de ativos para gerenciar seus ativos mais valiosos.

Sistemas de gestão de ativos da Enterprise (EAMs)

O EAM é um método de gestão do ciclo de vida dos ativos que combina software, sistemas e serviços para ampliar a vida útil dos ativos e aumentar a produtividade. Muitos dependem de um CMMS para monitorar ativos em tempo real e recomendar manutenção quando necessário. Os sistemas EAM de melhor desempenho monitoram o desempenho dos ativos e mantêm um registro histórico de atividades críticas, como quando foi comprado, quando foi reparado pela última vez e quanto custou uma organização ao longo do tempo.

Sistemas computadorizados de gerenciamento de manutenção (CMMS)

Um sistema de gerenciamento de manutenção computadorizado, ou CMMS,é um tipo de software de gerenciamento de ativos que mantém um banco de dados de operações de manutenção de uma organização e ajuda a estender a vida útil dos ativos. Muitos setores confiam no CMMS como um componente do EAM, incluindo manufatura, produção de petróleo e gás, geração de energia, construção e transporte. Um dos recursos mais populares do CMMS é a capacidade de identificar oportunidades para as empresas realizarem manutenção preventiva regular em seus ativos mais valiosos.

Manutenção preventiva

A manutenção preventiva ajuda a evitar a falha inesperada de um ativo, recomendando atividades de manutenção de acordo com um registro histórico e métricas de desempenho atuais. Em outras palavras, é consertar as coisas antes que elas quebrem. Por meio de aprendizado de máquina, análise de dados operacionais e monitoramento preditivo da saúde dos ativos, as estratégias de gerenciamento de ciclo de vida de ativos de alto desempenho otimizam a manutenção e reduzem os riscos de confiabilidade para as operações da planta ou da empresa. Sistemas EAM e um CMMS projetado para apoiar a manutenção preventiva podem ajudar a produzir operações estáveis, garantir conformidade e resolver problemas que afetam a produção antes que eles aconteçam.

Rastreamento de ativos

O rastreamento de ativos é outro componente importante da estratégia de gerenciamento do ciclo de vida de ativos. Assim como o EAM e o CMMS, os recursos de rastreamento de ativos também melhoraram nos últimos anos devido aos avanços tecnológicos. Aqui estão algumas das tecnologias mais eficazes disponíveis hoje para rastrear ativos.