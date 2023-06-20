Tags
Estratégia de gerenciamento do ciclo de vida dos ativos: qual é a melhor abordagem para o seu negócio?

Engenheira mecânica afro-americana usando um tablet em uma linha de produção

Os ativos são a força vital de qualquer empresa bem-sucedida, desde programas de software personalizados para atender às necessidades exclusivas de uma empresa até um pipeline que se estende pelos oceanos. Uma das decisões estratégicas mais importantes que um líder empresarial pode tomar é como esses ativos são cuidados ao longo de sua vida útil.

Seja você uma pequena empresa com apenas alguns ativos ou uma corporação de grande porte com escritórios espalhados pelo mundo, o gerenciamento do ciclo de vida de ativos, ou ALM, é uma parte fundamental de suas operações. Veja o que você precisa saber para criar uma estratégia de sucesso.

O que é um ativo?

Primeiro, vamos falar sobre o que é um ativo e por que eles são tão importantes. As empresas usam ativos para criar valor. Existem muitos tipos diferentes de ativos, tanto físicos quanto não físicos. Exemplos de ativos físicos incluem equipamentos, prédios de escritório e veículos. Os ativos não físicos incluem propriedade intelectual, marcas comerciais e patentes.

O que é gestão do ciclo de vida de ativos?

Cada ativo que uma empresa adquire passa por seis etapas principais ao longo de sua vida útil, exigindo planejamento e gerenciamento de manutenção cuidadosos para proporcionar aos seus proprietários um forte retorno sobre o investimento.

A seguir estão os seis estágios da gestão do ciclo de vida dos ativos:

  1. Planejamento: Na primeira etapa do ciclo de vida do ativo, os stakeholders avaliam a necessidade do ativo, seu valor projetado para a organização e seu custo geral.
  2. Avaliação: Uma parte crítica da fase de planejamento é avaliar o valor geral de um ativo. Os tomadores de decisão devem levar em consideração muitas informações diferentes para avaliar isso, incluindo a provável duração da vida útil dos ativos, o desempenho projetado ao longo do tempo e o custo de descartá-los. Uma técnica que está se tornando cada vez mais valiosa durante esse estágio é a criação de um gêmeo digital.
  3. Tecnologia de gêmeos digitais: Um gêmeo digital é uma representação virtual de um ativo que uma organização pretende adquirir e que auxilia as organizações em seu processo de tomada de decisão. Os gêmeos digitais permitem que as empresas realizem testes e prevejam o desempenho com base em simulações. Com um bom gêmeo digital, é possível prever o desempenho de um ativo sob as condições a que será submetido.
  4. Aquisição e instalação: a próxima etapa do ciclo de vida do ativo diz respeito à compra, transporte e instalação do ativo. Durante esse estágio, os operadores precisarão considerar vários fatores, entre eles o desempenho esperado do novo ativo no ecossistema geral da empresa, como seus dados serão compartilhados e incorporados às decisões de negócios e como serão disponibilizados em operação e integrada com outros ativos da empresa.
  5. Utilização: Essa fase é crítica para maximizar o desempenho do ativo ao longo do tempo e estender sua vida útil. Recentemente, os sistemas de gestão de ativos empresariais (EAMs) tornaram-se uma ferramenta indispensável para ajudar as empresas a realizar manutenção preditiva e preventiva, permitindo que seus ativos funcionem por mais tempo e gerem mais valor. Iremos nos aprofundar nos EAMs, nas tecnologias que os sustentam e em suas implicações para a estratégia de gestão do ciclo de vida dos ativos em outra seção.
  6. Descomissionamento: o estágio final do ciclo de vida do ativo é o descomissionamento do ativo. Ativos valiosos podem ser complexos e os mercados estão sempre em mudança, portanto, durante esta fase, é importante ponderar a depreciação do ativo atual em relação ao custo crescente de manutenção para calcular seu ROI global. Os tomadores de decisão deverão levar em consideração uma variedade de fatores ao tentar medir isso, incluindo o tempo de atividade dos ativos, a vida útil projetada e os custos variáveis de combustível e peças de reposição.

Os benefícios da estratégia de gestão do ciclo de vida dos ativos

Depois de investir seu capital suado na aquisição de ativos, é importante mantê-los funcionando em níveis de pico pelo maior tempo possível. Sistematizar e executar uma estratégia eficaz de gestão de ativos pode produzir uma ampla gama de benefícios para a organização, incluindo o seguinte:

  • Escalabilidade das melhores práticas: Hoje as estratégias de gerenciamento do ciclo de vida dos ativos usam tecnologias de ponta acopladas a abordagens rigorosas e sistemáticas para prever, programar e otimizar todas as tarefas de manutenção diária e necessidades de reparo de longo prazo.
  • Operações e manutenção simplificadas: minimize a probabilidade de falha do equipamento, antecipe quebras e realize manutenção preventiva quando possível. Os principais sistemas EAM da atualidade melhoram drasticamente os recursos de tomada de decisão de gerentes, operadores e técnicos de manutenção, proporcionando visibilidade em tempo real sobre o status do equipamento e os fluxos de trabalho.
  • Custos de manutenção reduzidos e downtime: monitore os ativos em tempo real, independentemente da complexidade. Ao combinar as informações do ativo (graças à Internet das coisas (IOT)) com poderosos recursos de análise de dados, as empresas agora podem realizar manutenção preventiva econômica, intervindo antes que um ativo crítico falhe e evitando downtime dispendiosos.
  • Maior alinhamento entre as unidades de negócios: Otimize os processos de gerenciamento de acordo com uma variedade de fatores que vão além da condição de um equipamento. Esses fatores podem incluir Recursos disponíveis (por exemplo, capital e mão de obra), downtime projetado e suas implicações para a empresa, a segurança dos trabalhadores e quaisquer riscos de segurança potenciais associados ao reparo.
  • Maior conformidade: cumpra as leis que envolvem o gerenciamento e a operação de ativos, independentemente de onde eles estejam localizados. Os requisitos de gerenciamento de dados e armazenamento variam muito de país para país e estão em constante evolução. Evite penalidades dispendiosas monitorando ativos de maneira estratégica e sistematizada que garanta a conformidade, independentemente de onde os dados estejam sendo armazenados.

Como criar uma estratégia eficaz de gerenciamento do ciclo de vida dos ativos

Devido à crescente complexidade da manutenção de ativos e às tecnologias necessárias para construir uma estratégia de manutenção eficaz, muitas empresas utilizam a gestão de ativos empresariais, aliada a um robusto sistema de gestão informatizado (CMMS) e recursos avançados de rastreamento de ativos para gerenciar seus ativos mais valiosos.

Sistemas de gestão de ativos da Enterprise (EAMs)

O EAM é um método de gestão do ciclo de vida dos ativos que combina software, sistemas e serviços para ampliar a vida útil dos ativos e aumentar a produtividade. Muitos dependem de um CMMS para monitorar ativos em tempo real e recomendar manutenção quando necessário. Os sistemas EAM de melhor desempenho monitoram o desempenho dos ativos e mantêm um registro histórico de atividades críticas, como quando foi comprado, quando foi reparado pela última vez e quanto custou uma organização ao longo do tempo.

Sistemas computadorizados de gerenciamento de manutenção (CMMS)

Um sistema de gerenciamento de manutenção computadorizado, ou CMMS,é um tipo de software de gerenciamento de ativos que mantém um banco de dados de operações de manutenção de uma organização e ajuda a estender a vida útil dos ativos. Muitos setores confiam no CMMS como um componente do EAM, incluindo manufatura, produção de petróleo e gás, geração de energia, construção e transporte. Um dos recursos mais populares do CMMS é a capacidade de identificar oportunidades para as empresas realizarem manutenção preventiva regular em seus ativos mais valiosos.

Manutenção preventiva

A manutenção preventiva ajuda a evitar a falha inesperada de um ativo, recomendando atividades de manutenção de acordo com um registro histórico e métricas de desempenho atuais. Em outras palavras, é consertar as coisas antes que elas quebrem. Por meio de aprendizado de máquina, análise de dados operacionais e monitoramento preditivo da saúde dos ativos, as estratégias de gerenciamento de ciclo de vida de ativos de alto desempenho otimizam a manutenção e reduzem os riscos de confiabilidade para as operações da planta ou da empresa. Sistemas EAM e um CMMS projetado para apoiar a manutenção preventiva podem ajudar a produzir operações estáveis, garantir conformidade e resolver problemas que afetam a produção antes que eles aconteçam.

Rastreamento de ativos

O rastreamento de ativos é outro componente importante da estratégia de gerenciamento do ciclo de vida de ativos. Assim como o EAM e o CMMS, os recursos de rastreamento de ativos também melhoraram nos últimos anos devido aos avanços tecnológicos. Aqui estão algumas das tecnologias mais eficazes disponíveis hoje para rastrear ativos.

  • Etiquetas de identificador de frequência de rádio (RFID): as etiquetas RFID transmitem informações sobre o ativo ao qual estão anexadas usando sinais de frequência de rádio e tecnologia Bluetooth. Eles podem transmitir uma ampla gama de informações importantes, incluindo a localização do ativo, a temperatura e até a umidade do ambiente em que o ativo está localizado.
  • Rastreamento habilitado para WiFi: Assim como os RFIDs, os dispositivos de rastreamento habilitados para WiFi monitoram uma série de informações úteis sobre um ativo, mas só funcionam se o ativo estiver dentro do alcance de uma rede WiFi.
  • Códigos QR: Assim como seu antecessor, o código de barras universal, os códigos QR fornecem informações sobre os ativos de forma rápida e precisa. Mas, diferentemente dos códigos de barras, eles são bidimensionais e facilmente legíveis com um smartphone de qualquer ângulo.
  • Satélites de posicionamento global (GPS): Com um sistema GPS, um rastreador é colocado em um ativo que, em seguida, se comunica com a rede do sistema global de navegação por satélites (Global Navigation Satellite System, GNSS). Ao transmitir um sinal para um satélite, o sistema permite que os gestores rastreiem um ativo em qualquer lugar do globo, em tempo real.

Soluções de estratégia de gerenciamento do ciclo de vida dos ativos

Muitas das soluções atuais de gerenciamento do ciclo de vida dos ativos (ALM) aproveitam tecnologias de ponta, como dados em tempo real fornecidos por IOT, análise de dados e monitoramento aprimorados por IA, recursos baseados na nuvem e automação que podem ajudar a simplificar os fluxos de trabalho. A gestão de ativos corporativos (EAM) com o IBM Maximo Application Suite ajuda as empresas a otimizar o desempenho dos ativos, estender a vida útil dos ativos e reduzir o downtime e os custos. É uma plataforma totalmente integrada que usa ferramentas de análise avançada e dados de IoT para melhorar a disponibilidade operacional e identificar oportunidades de realizar manutenção preventiva.

 

