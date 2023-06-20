Estratégia de gerenciamento do ciclo de vida dos ativos: qual é a melhor abordagem para o seu negócio?

Os ativos são a força vital de qualquer empresa bem-sucedida, desde programas de software personalizados para atender às necessidades exclusivas de uma empresa até um pipeline que se estende pelos oceanos. Uma das decisões estratégicas mais importantes que um líder empresarial pode tomar é como esses ativos são cuidados ao longo de sua vida útil.
Seja você uma pequena empresa com apenas alguns ativos ou uma corporação de grande porte com escritórios espalhados pelo mundo, o gerenciamento do ciclo de vida de ativos, ou ALM, é uma parte fundamental de suas operações. Veja o que você precisa saber para criar uma estratégia de sucesso.
Primeiro, vamos falar sobre o que é um ativo e por que eles são tão importantes. As empresas usam ativos para criar valor. Existem muitos tipos diferentes de ativos, tanto físicos quanto não físicos. Exemplos de ativos físicos incluem equipamentos, prédios de escritório e veículos. Os ativos não físicos incluem propriedade intelectual, marcas comerciais e patentes.
Cada ativo que uma empresa adquire passa por seis etapas principais ao longo de sua vida útil, exigindo planejamento e gerenciamento de manutenção cuidadosos para proporcionar aos seus proprietários um forte retorno sobre o investimento.
A seguir estão os seis estágios da gestão do ciclo de vida dos ativos:
Depois de investir seu capital suado na aquisição de ativos, é importante mantê-los funcionando em níveis de pico pelo maior tempo possível. Sistematizar e executar uma estratégia eficaz de gestão de ativos pode produzir uma ampla gama de benefícios para a organização, incluindo o seguinte:
Devido à crescente complexidade da manutenção de ativos e às tecnologias necessárias para construir uma estratégia de manutenção eficaz, muitas empresas utilizam a gestão de ativos empresariais, aliada a um robusto sistema de gestão informatizado (CMMS) e recursos avançados de rastreamento de ativos para gerenciar seus ativos mais valiosos.
O EAM é um método de gestão do ciclo de vida dos ativos que combina software, sistemas e serviços para ampliar a vida útil dos ativos e aumentar a produtividade. Muitos dependem de um CMMS para monitorar ativos em tempo real e recomendar manutenção quando necessário. Os sistemas EAM de melhor desempenho monitoram o desempenho dos ativos e mantêm um registro histórico de atividades críticas, como quando foi comprado, quando foi reparado pela última vez e quanto custou uma organização ao longo do tempo.
Um sistema de gerenciamento de manutenção computadorizado, ou CMMS,é um tipo de software de gerenciamento de ativos que mantém um banco de dados de operações de manutenção de uma organização e ajuda a estender a vida útil dos ativos. Muitos setores confiam no CMMS como um componente do EAM, incluindo manufatura, produção de petróleo e gás, geração de energia, construção e transporte. Um dos recursos mais populares do CMMS é a capacidade de identificar oportunidades para as empresas realizarem manutenção preventiva regular em seus ativos mais valiosos.
A manutenção preventiva ajuda a evitar a falha inesperada de um ativo, recomendando atividades de manutenção de acordo com um registro histórico e métricas de desempenho atuais. Em outras palavras, é consertar as coisas antes que elas quebrem. Por meio de aprendizado de máquina, análise de dados operacionais e monitoramento preditivo da saúde dos ativos, as estratégias de gerenciamento de ciclo de vida de ativos de alto desempenho otimizam a manutenção e reduzem os riscos de confiabilidade para as operações da planta ou da empresa. Sistemas EAM e um CMMS projetado para apoiar a manutenção preventiva podem ajudar a produzir operações estáveis, garantir conformidade e resolver problemas que afetam a produção antes que eles aconteçam.
O rastreamento de ativos é outro componente importante da estratégia de gerenciamento do ciclo de vida de ativos. Assim como o EAM e o CMMS, os recursos de rastreamento de ativos também melhoraram nos últimos anos devido aos avanços tecnológicos. Aqui estão algumas das tecnologias mais eficazes disponíveis hoje para rastrear ativos.
Muitas das soluções atuais de gerenciamento do ciclo de vida dos ativos (ALM) aproveitam tecnologias de ponta, como dados em tempo real fornecidos por IOT, análise de dados e monitoramento aprimorados por IA, recursos baseados na nuvem e automação que podem ajudar a simplificar os fluxos de trabalho. A gestão de ativos corporativos (EAM) com o IBM Maximo Application Suite ajuda as empresas a otimizar o desempenho dos ativos, estender a vida útil dos ativos e reduzir o downtime e os custos. É uma plataforma totalmente integrada que usa ferramentas de análise avançada e dados de IoT para melhorar a disponibilidade operacional e identificar oportunidades de realizar manutenção preventiva.
