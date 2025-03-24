O Infosec Registered Assessors Program (IRAP) é um programa da Australian Signals Directorate (ASD) administrado pelo Australian Cyber Security Centre (ACSC) para ajudar os órgãos governamentais a verificar se há controles adequados para atender aos requisitos de segurança de tecnologia da informação e comunicação (ICT). A estrutura do IRAP baseia-se nos requisitos do Manual de Segurança da Informação (ISM) do governo australiano e oferece um processo pelo qual um provedor de tecnologia pode demonstrar sua conformidade com o ISM.
As avaliações do IRAP são necessárias para serviços em nuvem adquiridos por agências governamentais federais, estaduais e locais australianas. Como parte da Política IRAP atualizada (2020), os provedores de serviços em nuvem (CSPs) devem concluir uma avaliação básica utilizando um avaliador independente certificado e terceirizado que abrange os fundamentos do CSP e os controles específicos do serviço.
Os serviços de nuvem da IBM Cloud mantêm uma avaliação de nível IRAP PROTECTED que os clientes do governo australiano podem aproveitar para estabelecer um ambiente altamente seguro e em conformidade dentro da IBM Cloud. A avaliação PROTECTED da IBM Cloud incluiu data centers certificados pelo Security Construction and Equipment Committee (SCEC) Zone 3 com vigilância por vídeo.
A avaliação do IRAP sobre os serviços da IBM Cloud oferece garantia ao governo de que os serviços da IBM Cloud passaram por uma avaliação rigorosa e têm controles e práticas de segurança eficazes para o processamento, o armazenamento e a transmissão de dados até o nível PROTECTED.
Os clientes do governo australiano podem solicitar o pacote de avaliação e certificação do IBM Cloud IRAP PROTECTED.
Para saber mais, fale com seu representante da IBM.
Alguma dúvida sobre um programa de conformidade? Precisa de um relatório de conformidade protegido? Podemos ajudar.