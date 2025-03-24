O Infosec Registered Assessors Program (IRAP) é um programa da Australian Signals Directorate (ASD) administrado pelo Australian Cyber Security Centre (ACSC) para ajudar os órgãos governamentais a verificar se há controles adequados para atender aos requisitos de segurança de tecnologia da informação e comunicação (ICT). A estrutura do IRAP baseia-se nos requisitos do Manual de Segurança da Informação (ISM) do governo australiano e oferece um processo pelo qual um provedor de tecnologia pode demonstrar sua conformidade com o ISM.

As avaliações do IRAP são necessárias para serviços em nuvem adquiridos por agências governamentais federais, estaduais e locais australianas. Como parte da Política IRAP atualizada (2020), os provedores de serviços em nuvem (CSPs) devem concluir uma avaliação básica utilizando um avaliador independente certificado e terceirizado que abrange os fundamentos do CSP e os controles específicos do serviço.