استكشف مكتبة نماذج الأساس في watsonx.ai، استوديو الذكاء الاصطناعي الخاص بنا، إنه يضم العديد من مكتبات HuggingFace مفتوحة المصدر، ونماذج من مزودي الجهات الخارجية مثل Meta وMistral، وسلسلة نماذج IBM granite. ولقد تم تدريب نماذج IBM granite على بيانات مؤسسية موثوق بها تشمل البرمجة والقانون والأكاديميات والإنترنت والشؤون المالية. وتمتع بالاختيار والمرونة في تحديد الطراز الذي يناسب احتياجات عملك.

استكشف نماذج الأساس في watsonx.ai ←

تعرّف على المزيد عن IBM Granite ←