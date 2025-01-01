إن تجربة نماذج مختلفة لتحديد النموذج الأفضل لحالة استخدام محددة واحدة من الخطوات المبكرة الحاسمة في عملية تطوير الذكاء الاصطناعي. ولدعم هذا الاستكشاف، يوفر العرض التوضيحي الجديد المجاني لمنصة watsonx.ai نقطة دخول للمستخدمين للدردشة مع نموذج لغوي كبير وطرح الأسئلة عليه ومعرفة كيفية استجابته. كما يُمكن للمستخدمين اختيار التفاعل مع نموذج الأساس Granite المدرب من IBM، أو نماذج Meta Llama 3، أو نموذج mixtral 8x7b-instruct.

يقدم العرض التوضيحي معاينة لأداة Prompt Lab في watsonx.ai، وهو انطلاقة رائعة لمنشئي الذكاء الاصطناعي الذين يبدؤون رحلتهم في مجال الذكاء الاصطناعي. إذ يحصل المستخدمون على إمكانية الوصول لمدة 30 يومًا و20,000 رمز مميز مجانًا لتعزيز استفساراتهم. كل ما يلزم للبدء هو وجود حساب IBM أو Google أو LinkedIn.



هل تحتاج إلى بعض الإلهام بشأن كيفية استخدام الإصدار التجريبي؟ لقد سألنا النموذج Granite-13B-Chat-V2 نيابةً عنك، وقد أوصى بالسؤال التالي:



"هل يُمكنك تقديم نموذج جاهز للكشف عن الغش في المعاملات المالية، وكيف يمكن مقارنته بالأنظمة التقليدية القائمة على القواعد"؟

"كيف يُمكنني تخصيص النموذج الجاهز للتعرّف على الكلام بغرض التعرّف على الكلام وتدوينه بلكنتي أو لهجتي الخاصة"؟

"ما حالات الاستخدام الأكثر شيوعًا لـ watsonx.ai في مجال الرعاية الصحية، وكيف يُمكنني تطبيقها لتحسين نتائج المرضى وتبسيط سير العمل السريري"؟

لا يتضمن هذا العرض التوضيحي الوكلاء أو الدردشة المتزامنة مع نماذج متعددة أو نماذج متعددة الوسائط أو أي وظائف أخرى لتحسين النتائج. وقد لا تكون لدى النماذج معرفة بالأحداث الأخيرة.