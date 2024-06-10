ما هي انبعاثات النطاق 1 و2 و3؟

تقوم الشركات بقياس انبعاثاتها وإعداد تقارير بشأنها وفقًا لمعيار الشركات لبروتوكول غازات الاحتباس الحراري. وفقًا لبروتوكول غازات الاحتباس الحراري، يمكن أن يساعد وضع قائمة جرد كاملة للانبعاثات تشمل جميع انبعاثات النطاق 1 والنطاق 2 والنطاق 3 الشركات في تركيز جهودها على أفضل فرص الحد من الانبعاثات.3

الخطوة الأولى هي تحديد مصادر الانبعاثات ضمن عمليات الشركة وسلسلة التوريد الخاصة بها. بعد ذلك، تقوم الشركة بجمع بيانات النشاط المتعلقة بهذه المصادر. وقد يشمل ذلك كمية الوقود المستخدمة أو المسافة التي تقطعها مركبات الشركة أو كمية الكهرباء المستهلكة. كما يتطلب ذلك جمع المعلومات من الموردين أو الأطراف المعنيين الآخرين لقياس انبعاثات النطاق 3.

بمجرد جمع البيانات، يتم حساب الانبعاثات باستخدام عوامل انبعاث محددة، حيث تمثل هذه العوامل متوسط معدل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لمصدر معين أو نوع نشاط معين. أصبحت قوائم العوامل أكثر تفصيلاً وتعقيدًا. ويعد اختيار عامل الانبعاثات المناسب وتطبيقه عملية معقدة. ويمكن الحصول على عوامل الانبعاثات من مجموعة كبيرة من المنظمات والمصادر العامة، بما في ذلك وكالة الطاقة الدولية (IEA) والهيئات الحكومية المختلفة.

وأخيرًا، يتضمن الإبلاغ عن الانبعاثات الكشف عن الكميات الإجمالية لكل نطاق، إلى جانب وصف للمنهجيات المستخدمة، وذلك لتحقيق الشفافية. يمكن إعداد التقارير من خلال قنوات مختلفة، مثل تقارير الاستدامة الخاصة بالشركات، أو الإيداعات التنظيمية، مثل توجيه إعداد تقارير الاستدامة للشركات (CSRD)، أو منصات الإفصاح الطوعي.