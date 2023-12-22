ما المقصود بالمسؤولية الاجتماعية للشركات؟

المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) هي فكرة تقتضي أن تعمل الشركات وفقًا لمبادئ وسياسات تُحدث تأثيرًا إيجابيًا في المجتمع والبيئة.
من خلال المسؤولية الاجتماعية للشركات، تتخذ الشركات قرارات مدفوعة بالمكاسب المالية والربحية، مع مراعاة تأثير أفعالها في مجتمعاتها والعالم بأسره. تتجاوز المسؤولية الاجتماعية للشركات الالتزامات القانونية: من خلال تبنّي ممارسات تجارية أخلاقية ومستدامة ومسؤولة بشكل طوعي، تسعى الشركات إلى تقديم فوائد للمستهلكين والمساهمين والموظفين والمجتمع.
غالبًا ما يتم بناء نموذج الأعمال وممارسات الشركة حول الأهداف المالية. ومع ذلك، تشجع برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات قادة الأعمال على مراعاة المواطنة المؤسسية أو الأثر الأكبر للشركة في المجتمع عند اتخاذ القرارات. تساعد المسؤولية الاجتماعية للشركات الشركات على ضمان أن تكون عملياتها أخلاقية وآمنة وتحقق أثرًا إيجابيًا قدر الإمكان. ومن خلال مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات، تعمل الشركات على الحد من الأثر البيئي، والمساهمة في حل المشكلات المجتمعية مثل الفقر وعدم المساواة، وضمان أن تعكِس هوية علامتها التجارية القِيَم التي تمثلها.
يمكن لنظرية "المردود الثلاثي" أن تساعد المؤسسات أثناء سعيها لتحقيق المسؤولية الاجتماعية للشركات. كمفهوم مالي، يشير المردود الثلاثي إلى فكرة أن نموذج أعمال الشركة يجب أن يدور حول ثلاثة عناصر: الناس والكوكب والربح. ومن خلال تعزيز الجوانب الثلاثة، تهدف الشركة إلى إحداث أثر إيجابي في العالم وإزالة الحواجز أمام النمو.
تنقسم مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات بشكل عام إلى أربع فئات: بيئية وأخلاقية وخيرية واقتصادية. يساهم كل نوع من أنواع المسؤولية الاجتماعية للشركات في الاستراتيجية الشاملة للشركة.
يحرص المزيد من الشركات على تقييم الأثر البيئي بشكل شامل والمشاركة في جهود المسؤولية الاجتماعية للشركات التي تهدف إلى حماية الموارد الطبيعية وتقليل أي مساهمة في تغيُّر المناخ. تشجع المسؤولية الاجتماعية للشركات الاستدامة في الأعمال من خلال ممارسات صديقة للبيئة، مثل تقليل استهلاك الطاقة، واستخدام الموارد المتجددة، وتقليل النفايات.
تعتمد المسؤولية البيئية على القضاء على الآثار السلبية لعمليات الأعمال (خاصةً من خلال الحد من الأنشطة المسببة للتلوث) وتعويضها عبر إجراءات مثل زراعة الأشجار والمشاركة في برامج تدعم التنوع البيولوجي.
غالبًا ما تركز مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات على الأثر الاجتماعي وقضايا حقوق الإنسان، مثل ضمان الأجور العادلة، وظروف العمل الآمنة، والمعاملة اللائقة للموظفين والمورِّدين. كما تشجع على المساءلة داخليًا وخارجيًا. قد تشمل المسؤولية الاجتماعية الأخلاقية للشركات الالتزام بممارسات العمل العادلة، وإنهاء التمييز في مكان العمل، وضمان شفافية سلسلة التوريد.
تشمل ممارسات المسؤولية الاجتماعية للشركات التبرع بالمال أو الموارد أو الوقت لدعم قضايا ومنظمات إيجابية، مثل الجمعيات الخيرية المحلية والوطنية، والبرامج التعليمية، والإغاثة في حالات الكوارث، وغير ذلك. الشركات التي تتبنى المسؤولية الاجتماعية الخيرية تتفاعل مع المجتمعات التي تعمل فيها، وتقدِّم الدعم من خلال العمل التطوعي أو رعاية الفعاليات المحلية أو التبرع للمنظمات المحلية غير الربحية أو دعم برامج التدريب على المهارات.
تتضمن المسؤولية الاجتماعية للشركات التأكد من أن المال ليس الدافع الوحيد للشركة. ولإثبات ذلك، تضع الشركات سياسات وإجراءات لضمان توافق اختياراتها مع القيم، حتى لو كانت البدائل قد توفِّر المال أو تزيد الربحية. تشمل المسؤولية الاجتماعية الاقتصادية أيضًا الجهود المبذولة لدعم التنمية والنمو الاقتصادي للمجتمعات التي تعمل فيها الشركة، مثل دعم برامج التدريب على الوظائف وتوفير فرص العمل وإقامة شراكات محلية.
تتضمن فوائد المسؤولية الاجتماعية للشركات ما يلي:
يمكن أن يكون للمسؤولية الاجتماعية للشركات تأثير إيجابي في هوية العلامة التجارية للمؤسسة بالإضافة إلى أرباحها النهائية. بعض جهود المسؤولية الاجتماعية للشركات، مثل تحسين كفاءة الطاقة، يمكن أن تقلل تكاليف التشغيل وقد تؤدي في النهاية إلى تحقيق وفورات. يفضّل المستهلكون بشكل متزايد العلامات التجارية التي تعكس قيمهم، وتُتيح سياسات المسؤولية الاجتماعية للشركات للمؤسسات إظهار هذه القيم، ما يعزز الثقة والولاء ويمنح ميزة تنافسية.
يمكن للمسؤولية الاجتماعية للشركات أيضًا أن تساعد على جذب أفضل الكفاءات وتعزيز مشاركة الموظفين واحتفاظهم بالوظائف، حيث يبحث المزيد من العاملين عن أصحاب عمل تتوافق قيمهم مع قيمهم الشخصية. بالإضافة إلى ذلك، فإن النهج الاستباقي للقضايا الأخلاقية والاجتماعية لديه القدرة على منع المشكلات القانونية والغرامات والإضرار بالسمعة.
يمكن لمبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات أن تساعد الناس على أن يصبحوا مستهلكين أكثر مسؤولية، ما يجعل من السهل عليهم الوصول إلى المنتجات والخدمات التي تتماشى مع قيمهم وتوعيتهم بشأن قضايا الاستدامة والاستهلاك الأخلاقي. ويمكن أن تشجع الشركات على تحديد الأولويات والاستثمار في الاختبار ومراقبة الجودة وتدابير السلامة. يمكن للمسؤولية الاجتماعية للشركات أيضًا تقليل احتمالية وصول المنتجات المعيبة أو الضارة إلى المستهلكين.
يمكن أن يكون للمسؤولية الاجتماعية للشركات تأثير إيجابي في السلامة العامة للكوكب، حيث إنها تشجع المسؤولية البيئية والممارسات المستدامة. يمكن لمبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات أن تساعد الشركات على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة أو السعي لتحقيق أهداف صافي انبعاثات صفرية، والتي تُعَد أساسية للحد من تغيُّر المناخ. وقد تساعد أيضًا في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل التلوث والحد من تعطل النظم البيئية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يدعم التركيز على المسؤولية الاجتماعية للشركات الاستثمار في البحث والتطوير للمنتجات والممارسات الصديقة للبيئة.
يمكن للمسؤولية الاجتماعية للشركات أن تساهم في دعم المجتمعات المحلية ومعالجة القضايا الاجتماعية مثل الفقر وعدم المساواة والقضايا البيئية. يمكن لمبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات أن تدعم النمو الاقتصادي من خلال توفير فرص عمل. كما يمكن أن تؤثِّر في الرأي العام، إذ تلهم الشركات الرائدة الآخرين لتقليدها، ما يؤدي إلى إحداث تأثير إيجابي متسلسل. يساهم التركيز على السلوك الأخلاقي على مستوى الشركات في تعزيز معيار أوسع للسلوك الأخلاقي في باقي أجزاء المجتمع.
يتجه المستهلكون بشكل متزايد نحو البحث عن المنتجات والخدمات من الشركات المسؤولة اجتماعيًا. في الوقت نفسه، يولي العديد من المستثمرين الأولوية للشركات التي تكون قيمها واضحة ومتوافقة مع قيمهم الخاصة. ولتلبية هذه المتطلبات، تحرص الشركات على دمج المسؤولية الاجتماعية للشركات في عملياتها. بالإضافة إلى ذلك، يدفع التوسع العالمي وطبيعة سلاسل التوريد المترابطة الشركات إلى الالتزام بشبكة متزايدة من اللوائح التنظيمية ومواجهة تأثير أنشطتها في المجتمعات حول العالم بشكل أفضل.
مع زيادة الوعي بالقضايا البيئية، وممارسات العمل، والمخاوف الأخلاقية، إلى جانب تحسين البحث والتواصل، أصبحت المسؤولية الاجتماعية للشركات أكثر أهمية في استراتيجيات الأعمال. حتى أن بعض الشركات لديها أقسام مخصصة للمسؤولية الاجتماعية للشركات.
تتضمن أمثلة المسؤولية الاجتماعية للشركات ما يلي:
المسؤولية الاجتماعية للشركات هي الفلسفة العامة التي تدفع الشركة إلى اعتماد سياسات وممارسات تدعم الاستدامة والأهداف المجتمعية والأخلاقية الأخرى. ويُشير مصطلح الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) إلى الطرق التي يتم بها قياس أو تحديد تأثيرها. بينما تركِّز كلٌّ من المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) وممارسات ESG على تجسيد قيم الشركة، يُنظر عادةً إلى CSR على أنها إطار داخلي أكثر، في حين يتم استخدام أطر عمل ESG غالبًا خارجيًا كوسيلة لإظهار الأثر الفعلي في العالم.
نظرًا لأن معايير المسؤولية الاجتماعية للشركات تتطور باستمرار، لا يوجد معيار واحد يتم من خلاله قياس مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات أو إدارتها. الشركات التي تتبنى المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) تتَّبِع القوانين المحلية والدولية، بما في ذلك اللوائح البيئية وقوانين العمل ومعايير حماية المستهلك.
يتم تقييم بعض الجهود أيضًا وفقًا لمعايير محددة لكل صناعة؛ على سبيل المثال، تقدِّم المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI) معايير إعداد التقارير للاستدامة. قدَّمت منظمات مثل الأمم المتحدة إرشادات عالمية، مثل أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، التي تشجع الشركات على تبنّي ممارسات مستدامة.
كثير من الشركات التي تتبنّى المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) تشارك أيضًا في إعداد تقارير CSR، حيث توثِّق أداء المقاييس غير المالية وتوفِّر الشفافية حول الأثر الاجتماعي والبيئي. عادةً ما تكون تقارير المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) طوعية؛ ومع ذلك، تفرض بعض السلطات القضائية على الشركات الكبيرة الإفصاح عن أدائها الاجتماعي والبيئي، ليتمكن المستثمرون والمستهلكون من تقييم جهود CSR.
بعض الشركات لديها فرق مخصصة للمسؤولية الاجتماعية للشركات تُشرف على أنشطة CSR الخاصة بها. يعمل أعضاء هذه الفرق على تخطيط وتشغيل البرامج الاجتماعية والبيئية التي تتوافق مع قيم الشركة وأهدافها. ويتعاونون مع قيادة الشركة لوضع استراتيجية المسؤولية الاجتماعية الشاملة وإشراك الأطراف المعنية، بما في ذلك الموظفون والعملاء والمستثمرون وشركاء المجتمع، لدعم نجاحهم. كما أنهم عادةً يتتبعون تقدمهم ويقدمون تقارير عنه باستخدام المقاييس وطرق التقييم الأخرى، ويتعاملون مع مسائل الامتثال والتنظيم، ويديرون التواصل بشأن جهود CSR للشركة داخليًا وخارجيًا.
