تاريخ النشر: 5 يونيو 2024
المشاركون: Julie Rogers، وAlice Gomstyn، وAlexandra Jonker
التصميم المستدام هو فكرة دمج الاستدامة في مرحلة تصميم المنتجات والخدمات والمباني. والهدف هو الحد من النفايات وتحسين صحة المجتمع ورفاهيته.
يطلق عليه أيضًا التصميم الأخضر أو التصميم الواعي بيئيًا أو التصميم البيئي، ويهدف التصميم المستدام إلى تقديم حلول تصميم طويلة الأجل تقلل من الآثار الاجتماعية والبيئية السلبية. والمحرك الرئيسي للتصميم المستدام هو الشعور بالإلحاح في المجتمع لاتخاذ إجراءات ضد تغير المناخ المتسارع وحماية البيئة الطبيعية للأجيال القادمة. وغالبًا ما يتضمن المفهوم ثلاثة عناصر: التقليل وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير.
عناصر التصميم المستدام الثلاثة هي التقليل وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير.
لقد أدى الاهتمام المجتمعي المتزايد بالتخفيف من آثار تغير المناخ على الأرض وبيئتها إلى جعل عوامل الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) ذات أهمية متزايدة للمساهمين وأصحاب المصلحة في مجموعة متنوعة من المنظمات.
فيما يتعلق بالمنظمات، غالبًا ما يتضمن تحقيق أهداف الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) مبادرات للحد من الآثار السلبية للأعمال على البيئة والمجتمع. ويمكن أن يؤدي تضمين الاستدامة في مرحلة تصميم المنتجات والخدمات والمباني إلى تحسين كفاءة الطاقة ورفع جودة الحياة للسكان وأفراد المجتمع وتقليل النفايات والتلوث-بما في ذلك انبعاثات الكربون.
إن خفض الانبعاثات الكربونية وتلبية معايير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) الأخرى-مثل تحقيق انبعاثات صافية صفرية -يساعد أيضًا في مواءمة المنظمات مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (UNSDGs). ويمكن أن يؤدي تحقيق هذه الأهداف إلى تحسين الظروف المعيشية وتلبية الاحتياجات البشرية دون المساس بالكوكب.
يُطلق على تصميم المباني المستدامة اسم العمارة المستدامة. الهدف من العمارة المستدامة هو تقليل التأثير السلبي للمبنى على النظم البنائية أو الموارد الطبيعية. وتضع مناهج العمارة المستدامة في الاعتبار إنتاج مكونات المبنى وعملية البناء والموارد التي قد تكون مطلوبة طوال دورة حياة المبنى، مثل التدفئة واستخدام الكهرباء.
على سبيل المثال، للحد من التأثير البيئي الجماعي، يمكن لفرق البناء الاستفادة من الطاقة المتجددة أو استخدام مواد مستدامة، في حين أن خطط البناء يمكن أن تحسن كفاءة الطاقة والحفاظ على المياه. وتتطلب الهندسة المعمارية المستدامة التعاون بين فريق البناء بالكامل، بما في ذلك المصممين والمهندسين المعماريين والمهندسين والأجيال المقبلة من السكان. ويمكن لقائمة مراجعة التصميم المستدام، المتاحة على الموقع الإلكتروني لإدارة الخدمات العامة الأمريكية، أن تساعد الفرق في تتبع امتثال مشاريع البناء أو التجديد الجديدة للمبادئ التوجيهية للمباني الفيدرالية المستدامة لعام 2020.1.
هناك عامل آخر للهندسة المعمارية المستدامة يُركز على خلق بيئة منتجة. ويتضمن ذلك العامل اختيار الموقع: حتى إذا كان المبنى مصمم بمساحة أصغر بشكل عام، فإذا كان يقع في منطقة بعيدة عن أماكن العمل والخدمات، فإن التلوث الناجم عن الأشخاص الذين يتنقلون ذهابًا وإيابًا هو نتيجة مباشرة لتصميم هذا المبنى. كما تضمن البيئة الإنتاجية جودة البيئة الداخلية، مما يعني التركيز على جودة الهواء الداخلي والصوتيات والإضاءة الطبيعية والظروف الحرارية لتوفير مساحة داخلية مريحة وصحية.
يحدد تصميم المنتج 80% من انبعاثات المنتج مدى الحياة.2 تعمل ممارسات التصميم المستدام على تضمين الاستدامة في دورة حياة المنتج بالكامل، من التخطيط إلى التفكيك ومرحلة نهاية العمر الافتراضي. ويحافظ تصميم المنتجات المستدامة أيضًا على تدفق المواد في تدفق القيمة، وهو ما يُعرف باسم الاقتصاد الدائري.
يتم تصنيع المنتج المصنوع بشكل مستدام من مكونات منخفضة التأثير، وهي غير سامة، ومصنوعة من مواد معاد تدويرها أو يتم إنتاجها بطريقة صديقة للبيئة. بالإضافة إلى هذه الميزات البيئية، يؤدي تقليل استخدام المواد وكفاءة الطاقة المرتبطة باستخدام عناصر منخفضة التأثير إلى توفير التكاليف.
أثناء التصنيع، يتم تصنيع المنتج باستخدام الطاقة المتجددة أو العمليات الموفرة للطاقة. ويُساعد هذا في تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتقليل استنفاد الموارد وتقليل التلوث طوال عمر المنتج.
عندما يكون المنتج جاهزًا للتسليم، فإن استراتيجيات التعبئة الفعالة والخدمات اللوجستية لسلسلة التوريد تقلل من انبعاثات النقل وتكاليفه. ويُقلل استخدام عبوات أخف، على سبيل المثال، من استهلاك الوقود.
في نهاية عمر المنتج، يكون من السهل إعادة استخدام المنتج أو إعادة تدويره. يتم تصنيع منتجات متعددة العناصر مع تجنب تنوع المواد - بمعنى أن تكون مصنوعة من أنواع مختلفة من المواد - لتعزيز التفكيك وإعادة التدوير بشكل أفضل. على سبيل المثال، زجاجة ماء بلاستيكية مع ملصق مصنوع من نفس النوع من البلاستيك أسهل في إعادة التدوير من زجاجة بلاستيكية مع ملصق ورقي، حيث يمكن أن يساعد هذا الشركة في الوفاء باللوائح البيئية أو تجاوزها، وتجنب الغرامات، وتوفير تكاليف التخلص والاستفادة من الإعانات المحتملة والحوافز البيئية.
الاقتصاد الدائري هو نموذج للإنتاج والاستهلاك يتضمن مشاركة المواد وإعادة استخدامها وإصلاحها وإعادة تدويرها لأطول فترة ممكنة. ومن خلال إطالة دورة حياة المنتجات بالكامل، فإنه يعزز الاستدامة ويقلل من النفايات ويقلل من انبعاثات الكربون.
يتم تعريف هذا النموذج على النقيض من الاقتصاد الخطي التقليدي، حيث يتم استخراج المواد الخام من البيئة الطبيعية وتحويلها إلى منتجات. والاقتصاد الخطي غير مستدام لأنه يعتمد على التقادم المخطط له، مما يعني أن المنتج مصمم ليكون له عمر محدود لتشجيع المستهلكين على شرائه مرة أخرى. وقد أصبح نموذج الاقتصاد الدائري بشكل متزايد موضوع دراسات حالة حكومية وأكاديمية وتجارية توضح طرق زيادة الاستهلاك المستدام ومكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.
في نظام التصميم الخطي، لا يشارك المنتجون في دورة حياة المنتج الشاملة ولا يتحملون المسؤولية عن المنتجات أو التعبئة والتغليف بعد البيع. ويضع الإشراف على المنتج الاستدامة في صميم عملية التصميم. في هذا النظام، يأخذ المنتجون في الاعتبار دورة حياة المنتج بالكامل، من الإنتاج إلى الاستخدام إلى التخلص.
يمكن أن يتم الإشراف على المنتج طواعية، حيث تعمل الشركات على تدوير الإنتاج، مثل نموذج أنظمة خدمة المنتج (PSS). ويلبي نموذج أنظمة خدمة المنتج (PSS) احتياجات العملاء من خلال توفير منتج وخدمة معًا-مثل تأجير الدراجة أو السيارة. ونظرًا لأن نموذج أنظمة خدمة المنتج (PSS) هو مزيج متماسك من المنتجات والخدمات، فإنه يحفز الشركات على تصميم منتجات طويلة الأمد ومتينة. ويمكن أيضًا تشجيع الإشراف على المنتجات من خلال السياسة الحكومية. على سبيل المثال، يحفز الاتحاد الأوروبي (EU) تصميم منتج أفضل من خلال توجيه التصميم البيئي (التوجيه 2009/125 / EC)، وهو إطار لتنظيم المنتجات المستدامة.
هناك عدة طرق يمكن للشركات من خلالها اتباع مبادئ التصميم المستدام:
هناك العديد من المعايير وأنظمة التصنيف للتصميم المستدام. وتستخدم بعض أنظمة التقييم لتقييم هندسة المناظر الطبيعية أو التصميم الداخلي أو المنتجات، مثل Energy Star أو C2C Certified (اعتماد من المهد إلى المهد). كما تتوفر شهادات المباني الخضراء، والتي تمنح عمومًا على أساس خيارات التصميم والتصنيع في البيئات العمرانية.
شهادة الريادة في تصميم الطاقة والبيئة (LEED) هي برنامج المباني الخضراء الأكثر استخدامًا في العالم. وشهادة الريادة في تصميم الطاقة والبيئة (LEED) هي الاعتراف بأن المبنى أو المجتمع قد استوفى معايير معينة للتصميم المستدام وكفاءة الطاقة. وتنتج المباني المستدامة التي تلبي معايير الريادة في تصميم الطاقة والبيئة (LEED) انبعاثات غازات احتباس حراري أقل، وتستخدم طاقة أقل وموارد متجدد، وعادةً ما يكون لها تكاليف تشغيلية أقل وتوفر نوعية حياة أعلى للسكان.
يتم منح بعض الشهادات أو أنظمة التصنيف ذاتيًا، أو أن المتطلبات الدقيقة اللازمة لتلبية المعايير لا تتوفر بسهولة للمستهلكين. ويمكن أن يؤدي هذا في بعض الأحيان إلى الغسيل الأخضر، وهو فعل الإدلاء ببيانات خاطئة أو مضللة حول التأثير البيئي أو البصمة الكربونية للمنتج.
تقوم كثير من الشركات بدمج التصميم المستدام في ممارسات أعمالها:
تعهدت شركة Apple بأن يكون كل منتج من منتجاتها محايدًا للكربون بحلول عام 2030. ولتحقيق ذلك، تركز الشركة على أكبر ثلاثة مصادر لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري: الكهرباء والمواد والنقل. وفي عام 2023، أصدرت شركة Apple ساعة Apple Watch الجديدة الخالية من الكربون.2 ويستخدم الطراز الجديد عبوات قائمة على الألياف بالكامل، وهو مصنوع من مواد معاد تدويرها أو متجددة بنسبة 30% ويتم إنتاجه باستخدام طاقة نظيفة بنسبة 100%.
كان التصميم المستدام في طليعة إعادة التصميم المُفصل لمبنى الركاب C في Delta في مطار لاغوارديا في نيويورك، حيث تتميز المحطة بإضاءة LED وزجاج خارجي يتم تظليله تلقائيًا بناءً على الوقت من اليوم وشحن معدات الدعم الأرضي الكهربائية. وستؤهل هذه الجوانب وغيرها من جوانب التصميم الأخرى المحطة للحصول على شهادة الريادة في تصميم الطاقة والبيئة (LEED)، وفقًا لشركة الطيران.3
تعمل شركة البيع بالتجزئة Patagonia على تعزيز متانة منتجاتها. بالإضافة إلى مشاركة المعلومات حول منشآتها ومورديها، تركز الشركة على زيادة استخدامها للمواد المفضلة، مثل القطن العضوي والمتجدد، والقنب والنايلون المعاد تدويره. وفي الفترة بين عامي 1996 و2024، زادت نسبة استخدامها للمواد المفضلة من 43% إلى 90%.4 كما تقدم خدمات الإصلاح لإطالة عمر ملابسها، مما يقلل الحاجة إلى الملابس الجديدة والحد من نفايات المنسوجات.
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شهادة الريادة في تصميم الطاقة والبيئة (LEED) هي الاعتراف بأن المبنى أو المجتمع قد استوفى معايير معينة للتصميم المستدام وكفاءة الطاقة.
الاقتصاد الدائري هو نموذج اقتصادي يهدف إلى القضاء على النفايات وتعزيز الاستدامة من خلال إعادة الاستخدام وكفاءة استخدام الموارد.
الاستدامة هي الأهداف طويلة الأمد لتعايش البشر على الأرض من دون استنزاف مواردها الطبيعية.
تصف التقنية المستدامة التقنية التي أُنشئت أو طُبّقت مع مراعاة العوامل البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
إذا كنت تريد صناعة منتجات مستدامة اليوم، فلم يعد الاكتفاء بالاهتمام مجديًا بعد الآن. يجب البدء في مرحلة التصميم.
تشير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) إلى مجموعة من المعايير المستخدمة لقياس التأثير البيئي والاجتماعي للمنظمة.
1 "المبادئ التوجيهية للمباني الفيدرالية المستدامة". (يؤدي الرابط إلى صفحة خارج موقع ibm.com). أداة المرافق المستدامة.
2 "تكشف شركة Apple النقاب عن أول منتجاتها المحايدة للكربون." (يؤدي الرابط إلى صفحة خارج موقع ibm.com). غرفة أخبار Apple. 12 سبتمبر 2023.
3 "مجموعة الوسائط والنشرة الإخبارية: استثمار Delta في مطار لاغوارديا ". (يؤدي الرابط إلى صفحة خارج موقع ibm.com). مركز Delta News.
4 "برامج المسؤولية البيئية الخاصة بنا". (يؤدي الرابط إلى صفحة خارج موقع ibm.com). Patagonia.