ما شهادة الريادة في مجالَي الطاقة والتصميم البيئي (LEED)؟

تاريخ النشر: 24 مايو 2024
المساهمون: أليس جومستين، وألكسندرا جونكر
شهادة الريادة في مجالَي الطاقة والتصميم البيئي (LEED) هي شهادة للإقرار بأن المبنى أو المجتمع قد استوفى معايير معينة للتصميم المستدام وكفاءة الطاقة. تشمل شهادات الريادة في مجالَي الطاقة والتصميم البيئي (LEED) مستويات مختلفة تبدأ من "LEED Certified" التي تشير إلى تحقيق مستوى أساسي من الاستدامة، وصولاً إلى "LEED Platinum" التي تشير إلى أعلى مستوى من الاستدامة.
تنتج المباني والمجتمعات التي تلبي معايير الريادة في مجالَي الطاقة والتصميم البيئي (LEED) انبعاثات غازات دفيئة أقل، والتي يمكن أن تساعد على التخفيف من آثار تغير المناخ. كما أنها عادةً ما تكون تكاليفها التشغيلية أقل وتوفر جودة حياة أعلى للسكان.
قام مجلس المباني الخضراء الأمريكي (USGBC)، وهو تحالف لصناعة المباني الخضراء تأسس في عام 1993 وسط تركيز ثقافي متزايد على القضايا البيئية، بإنشاء شهادة الريادة في مجالَي الطاقة والتصميم البيئي (LEED). كان الهدف هو إنشاء مبانٍ محسنة أفضل "مع وضع الناس والطبيعة في الحسبان."1
طور مجلس المباني الخضراء الأمريكي (USGBC) أول نظام لتصنيف شهادة الريادة في مجالَي الطاقة والتصميم البيئي (LEED) بعد خمس سنوات، حيث صنف 19 مشروعًا تجريبيًا وفقًا لمعايير الريادة في مجالَي الطاقة والتصميم البيئي (LEED). وفي مارس عام 2000، أطلق التحالف للعامة نظام التصنيف، الذي ركز بشكل خاص على الهيكل الجديد. وبحلول عام 2004، حصل 100 مشروع على شهادة الريادة في مجالَي الطاقة والتصميم البيئي (LEED) في مجال المباني الخضراء.
على مر السنين، امتدت شهادة الريادة في مجالَي الطاقة والتصميم البيئي (LEED) إلى قطاعات مختلفة، بما في ذلك بناء المدارس والتصميم الداخلي والمباني القائمة. وفي عام 2008، أطلق مجلس المباني الخضراء الأمريكي (USGBC) شركة Green Business Certification Inc. (GBCI) لتوفير إشراف مستقل على شهادة الريادة في مجالَي الطاقة والتصميم البيئي (LEED).
تمنح شركة GBCI أيضًا بيانات اعتماد للأشخاص المعترف بهم على أنهم على دراية بممارسات المباني الخضراء. يتم منح الأفراد الذين يظهرون الكفاءة التأسيسية في ممارسات المباني الخضراء بيانات اعتماد كشريك أخضر وفقًا لمعايير الريادة في مجالَي الطاقة والتصميم البيئي (LEED). يحصل الأشخاص الذين يظهرون خبرة في المباني الخضراء ونظام تصنيف الريادة في مجالَي الطاقة والتصميم البيئي (LEED) على بيانات اعتماد كمحترفين معتمدين وفقًا لمعايير الريادة في مجالَي الطاقة والتصميم البيئي (LEED) مع التخصص في مجالات معينة.
وحتى الآن، حصل أكثر من 108000 مشروع على شهادة الريادة في مجالَي الطاقة والتصميم البيئي (LEED) في جميع أنحاء العالم، في حين حصل أكثر من 203000 شخص على بيانات اعتماد الريادة في مجالَي الطاقة والتصميم البيئي (LEED)..2, 3
تتسبب انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بما في ذلك انبعاثات الكربون، في تسريع وتيرة تغير المناخ. وفقًا لوكالة الطاقة الدولية، تمثل انبعاثات الكربون المباشرة وغير المباشرة من المباني أكثر من ربع انبعاثات الطاقة العالمية.4
يصف مجلس المباني الخضراء في الولايات المتحدة (USGBC) على موقعه الإلكتروني المباني الحاصلة على شهادة الريادة في مجالَي الطاقة والتصميم البيئي (LEED) بأنها ضرورية لمعالجة تغير المناخ وتحقيق أهداف الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG). حيث يجب أن تتوافق ممارسات البناء التي تستوفي معايير شهادة الريادة في مجالَي الطاقة والتصميم البيئي (LEED) مع المعايير الآتية:
بالإضافة إلى الفوائد المتعلقة بالاستدامة المرتبطة بالمباني والبيئات المبنية الحاصلة على شهادة الريادة في مجالَي الطاقة والتصميم البيئي (LEED)، أثبتت مشاريع الريادة في مجالَي الطاقة والتصميم البيئي (LEED) أنها أصول جاذبة أكثر للمستثمرين ومالكي المباني. تتميز هذه المباني بتكاليف تشغيلية أقل على مدار دورة حياتها مقارنة بالمباني غير الحاصلة على شهادة الريادة في مجالَي الطاقة والتصميم البيئي (LEED)، وفقًا لمجلس المباني الخضراء الأمريكي (USGBC). يرجع توفير التكاليف جزئيًا إلى تطبيق ممارسات بناء موفرة للطاقة ومعززة لكفاءة الطاقة.
تشمل خطوات الحصول على شهادة الريادة في مجالَي الطاقة والتصميم البيئي (LEED) جميع أنواع المباني ومراحل البناء تشمل برامج شهادات الريادة في مجالَي الطاقة والتصميم البيئي (LEED) ما يلي:
يركز نظام التصنيف هذا على البناء الجديد أو التجديدات الرئيسية. تشمل أنواع المباني المؤهلة المدارس، ومؤسسات البيع بالتجزئة، والمرافق الفندقية، ومراكز البيانات، والمستودعات، ومراكز التوزيع، والمرافق الصحية.
تم تصميم هذا النظام للتجهيز الكامل—العمل الذي يتم إجراؤه لجعل الجزء الداخلي من المبنى جاهزًا للسكن—للتصميمات الداخلية التجارية، بما في ذلك مواقع البيع بالتجزئة والضيافة.
يركز هذا النظام على عمليات البناء والأداء في المساحات التي تعمل بكامل طاقتها ومشغولة لمدة عام على الأقل.
هذا النظام مخصص لمشاريع تطوير الأراضي الجديدة أو مشاريع إعادة التطوير المخطط لها للاستخدامات السكنية أو غير السكنية أو مزيج من كليهما.
هذا النظام مخصص لمشاريع البناء الجديدة والتجديدات الكبرى للمنازل العائلية الفردية والمنازل متعددة العائلات.
يشجع إطار عمل الريادة في مجالَي الطاقة والتصميم البيئي (LEED) المدن والمجتمعات المحلية على وضع خطط مستدامة للعوامل التي تسهم في جودة الحياة في المواقع الحضرية، بما في ذلك استخدام الطاقة وكفاءة استخدام المياه وإدارة النفايات والنقل.
يتم تحديث أنظمة تصنيف الريادة في مجالَي الطاقة والتصميم البيئي (LEED) بشكل دوري. أحدث أنظمة الريادة في مجالَي الطاقة والتصميم البيئي (LEED) هي LEED v4.1 وLEED v5.
للنظر في الحصول على شهادة الريادة في مجالَي الطاقة والتصميم البيئي (LEED)، يجب أن تفي المشاريع بالمتطلبات الأساسية المتعلقة بالحجم والحدود والاستمرارية—أي يجب أن يكون المشروع هيكلاً دائمًا على أرض قائمة.
بموجب نظام LEED v4.1، يمكن أن تصبح المشاريع مؤهلة للحصول على الشهادة من خلال الالتزام بفئات ائتمان الريادة في مجالَي الطاقة والتصميم البيئي (LEED) المختلفة. من خلال هذه الفئات (المحددة في مكتبة ائتمان الريادة في مجالَي الطاقة والتصميم البيئي (LEED) عبر الإنترنت)، يمكن لأنواع المشاريع المختلفة كسب نقاط. يُستخدم نظام النقاط هذا لتحديد مستويات الشهادات الخاصة بها.
يتم منح النقاط وفقًا لمعايير خاصة بكل فئة، مع تشجيع فرق المشروع على القيام بالإجراءات التالية:
حدد الأهداف وتعاون في تحليل جانبين من الجوانب التالية للمشروع: الأنظمة المتعلقة بالطاقة، والأنظمة المتعلقة بالمياه، وتقييمات المخاطر بشأن المخاطر الطبيعية، والعدالة الاجتماعية، والصحة والرفاهية.
ضع في حسبانك طرقًا لتقليل التأثير البيئي وتعزيز سلامة الإنسان في أثناء التخطيط لكيفية سفر الأشخاص من موقع المشروع وإليه. قد يعني هذا اختيار المواقع التي لديها بالفعل بنية تحتية قوية للنقل بالقرب منها.
وضع إستراتيجيات تقلل من تأثير المشروع في النظم البنائية والموارد المائية.
تحسين كفاءة المياه من خلال تدابير مثل اختيار أنواع النباتات التي تتطلب الحد الأدنى من الري، وتركيب تجهيزات وأجهزة تستخدم كميات أقل من المياه، واستخدام المياه المعاد تدويرها للعمليات الميكانيكية.
إعداد إستراتيجيات لتحسين أداء الطاقة. قد تشمل الإستراتيجيات استخدام الطاقة المتجددة، وتركيب أنظمة قياس الطاقة المتقدمة، وتنفيذ حلول الإضاءة الذكية.
استخدام مواد البناء المستدامة وتقليل النفايات.
توفير جودة أفضل للهواء الداخلي وتصميم المساحات بالوصول إلى الضوء الطبيعي والإطلالات الخارجية.
معالجة الأولويات البيئية الخاصة بالمنطقة المحلية للمشروع.
اتخاذ تدابير غير محددة في نظام التصنيف الحالي لصالح صحة الإنسان والبيئة والمساواة. كما تُمنح النقاط لفرق المشروع التي تضم محترفًا واحدًا معتمدًا وفقًا لمعايير الريادة في مجالَي الطاقة والتصميم البيئي (LEED) على الأقل.
توجد أربعة مستويات من شهادة الريادة في مجالَي الطاقة والتصميم البيئي (LEED) تمنح للمشاريع بناءً على إجمالي عدد النقاط المكتسبة:
حدد المرافق والعمليات التي تستهلك الكثير من الموارد، وحلل الميزات المالية والبيئية واجعل عملية خفض الكربون آلية.
يُمكنك توحيد بيانات الطاقة وتعزيز إدارة الطاقة المحسّنة في مؤسستك باستخدام برامج إزالة الكربون من IBM Envizi.
نفِّذ مبادرات الاستدامة الخاصة بك من خلال إدارة التأثير الاقتصادي للطقس القاسي وتغير المناخ على ممارسات عملك.
تشير الممارسات البيئة والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) إلى مجموعة من المعايير المستخدمة لقياس التأثير البيئي والاجتماعي للمؤسسة.
تستخدم الشركات أطر إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات للإفصاح عن البيانات المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
الصافي الصفري هو النقطة التي تتم عندها موازنة غازات الاحتباس الحراري المنبعثة إلى الغلاف الجوي بكمية مكافئة تتم إزالتها من الغلاف الجوي.
يشير تغير المناخ إلى الزيادة الموثقة في درجة الحرارة العالمية لسطح الأرض منذ أواخر القرن التاسع عشر.
إدارة الطاقة هي مراقبة استهلاك الطاقة والتحكم فيه وتحسينه للحفاظ على الاستخدام وتقليل تكاليف الطاقة.
يدعو الالتزام المؤسسات إلى خفض جميع انبعاثات الكربون التشغيلية والمتجسدة داخل محافظ المباني بحلول عام 2030.
1 "المهمة والرؤية" (الرابط موجود خارج موقع ibm.com)، المجلس الأمريكي للمباني الخضراء، تم الوصول إليه في 1 أبريل 2024.
2 "30 عامًا من إنجازات الأعضاء في المباني الخضراء" (الرابط موجود خارج موقع ibm.com)، Heather Benjamin، المجلس الأمريكي للمباني الخضراء، 6 إبريل 2023.
3 "شهادات الريادة في مجالَي الطاقة والتصميم البيئي (LEED)" (الرابط موجود خارج موقع ibm.com)، المجلس الأمريكي للمباني الخضراء، تم الوصول إليه في 15 مايو 2024.
4 "المباني" (الرابط موجود خارج موقع ibm.com)، الوكالة الدولية للطاقة، 11 يوليو 2023.