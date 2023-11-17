ما تحليل سلسلة القيمة؟

قدّم البروفيسور مايكل بورتر من كلية هارفارد للأعمال مفهوم سلسلة القيمة في كتابه الذي صدر عام 1985 بعنوان "الميزة التنافسية: خلق الأداء المتفوق واستدامته".



يوضح أن سلاسل القيمة تمثل الأنشطة التي تقوم بها الشركة لتصميم منتجاتها وإنتاجها وتسويقها وتسليمها ودعمها. وهذه الأنشطة أضيق نطاقًا من الوظائف التقليدية مثل التسويق. ويكتب أن سلسلة القيمة الخاصة بالشركة والطريقة التي تؤدي بها الأنشطة داخلها هي "انعكاس لتاريخها وإستراتيجيتها ونهجها في تنفيذ هذه الإستراتيجية والاقتصاديات الأساسية للأنشطة نفسها."



يكمن جوهر مفهومه في أن أنشطة سلسلة القيمة—بدءًا من تجميع المنتجات ووصولاً إلى تدريب الموظفين—تخلق قيمة للعملاء وتُعد "الوحدات الأساسية للميزة التنافسية".1 ولذلك، فإن تعظيم القيمة لكل نشاط هو مفتاح النجاح في السوق.