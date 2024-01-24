ما هو إعداد تقارير غازات الدفيئة؟

تم إطلاق GHGRP بواسطة وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) في عام 2009، ويُلزم بالإبلاغ عن انبعاثات غازات الدفيئة من المصادر الكبيرة والمورّدين داخل الولايات المتحدة. ويُعد هذا البرنامج امتدادًا لقانون الهواء النظيف، ويغطي ما يقرب من 85٪ من انبعاثات غازات الدفيئة في البلاد. ويركز البرنامج على صناعات الطاقة مثل محطات توليد الكهرباء، والنفط والغاز، والكيماويات، والنفايات. ويستهدف GHGRP بشكل رئيسي المنشآت التي تُعد من كبار مُصدري غازات الدفيئة. ويجب أن تشمل تقارير هذه المنشآت بيانات حول ثاني أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النيتروس والغازات المُفلورة، وتُقدَّم هذه التقارير سنويًا، وتشمل بيانات الانبعاثات التي تم جمعها خلال السنة التقويمية السابقة. يتضمن برنامج إعداد تقارير غازات الدفيئة التابع لوكالة حماية البيئة الأمريكية (GHGRP) متطلبات محددة تستند إلى الحجم الصناعي والتأثير، كما يخضع للتعديل عند الحاجة (على سبيل المثال، تم توسيع القسم الفرعي W، وهو تفويض GHGRP لموردي النفط والغاز، ليشمل فئات مصادر جديدة على مستوى المنشآت في عام 2022). توفر الوكالة أدوات لتحديد مدى انطباق البرنامج على منشآت مختلفة1، كما تُتاح بيانات GHGRP للعامة بهدف دعم الشفافية والمساءلة.

وبينما ينطبق GHGRP على صناعات الطاقة، تُلزم هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) الشركات الكبرى في جميع القطاعات بتقديم تقارير عن انبعاثات غازات الدفيئة. وتشترط الهيئة على الشركات الكبرى المدرجة علنًا الإفصاح عن انبعاثات النطاق 1 والنطاق 2 عندما تكون تلك الانبعاثات جوهرية أو يُحتمل أن تؤثر على قرارات المستثمرين.كما توجب الهيئة على هذه الشركات الحصول على تقارير من خبراء في انبعاثات غازات الدفيئة للتحقق من دقة إفصاحاتها.