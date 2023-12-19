ما هو الشراء المستدام؟

يشير مصطلح المشتريات أو الشراء إلى كيفية حصول المؤسسة على السلع والخدمات التي تحتاجها من مصادر خارجية للعمل بكفاءة. وغالباً ما تدخل المؤسسة في عملية مناقصة أو مزايدة تنافسية للمساعدة في ضمان حصولها على أفضل الأسعار مع تحقيق التوازن بين عوامل مثل الجودة والموقع والتوقيت.



يختلف الشراء المستدام من حيث أن هدفه هو أن تلبي المؤسسات احتياجاتها من المنتجات والخدمات بأفضل سعر ممكن مع إحداث تأثير إيجابي على الأبعاد الثلاثة للاستدامة: البيئة والمجتمع والاقتصاد.

يمكن أن يتماشى الشراء المستدام مع إطار عمل خط الأساس الثلاثي (TBL)، الذي يعطي الأولوية لثلاثة مكونات —الأشخاص والكوكب والربح. يشير إطار العمل هذا إلى أنه من خلال تعظيم جميع خطوط الأساس الثلاثة، من المرجح أن يكون للمؤسسة تأثير إيجابي على العالم مع تحسين الأداء في الوقت نفسه.