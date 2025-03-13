ما المقصود بقائمة مكونات البرامج (SBOM)؟

بدأت فرق تطوير البرمجيات باستخدام SBOM قبل أكثر من عقد من الزمن لإدارة المكتبات مفتوحة المصدر والمستودعات الخارجية ومع تصاعد المخاوف المتعلقة بالأمن السيبراني، أصبحت SBOM في صدارة الاهتمام بعد أن كشفت هجمات كبرى على سلسلة التوريد عن ثغرات حرجة. في اختراق SolarWinds عام 2020، تمكّن المخترقون من إدخال تعليمات برمجية ضارة في تحديثات برمجية موثوقة، مما أثّر في 18,000 مؤسسة، من بينها العديد من الوكالات الحكومية. وبعد ذلك بفترة وجيزة، تم الكشف عن ثغرة Log4j عام 2021، والتي أثّرت في مئات الملايين من الأجهزة حول العالم، مما أبرز كيف يمكن للمكونات المخترقة أن تهدد الأنظمة بأكملها.

سلطت هذه الهجمات الإلكترونية الضوء على واقع صارخة: وهي أن المؤسسات، بما في ذلك الوكالات الحكومية الفيدرالية، تفتقر إلى الرؤية الشاملة حول مكونات أنظمتها البرمجية والاعتماديات المرتبطة بها. ويجعل هذا الغياب في الرؤية من الصعب تقييم المخاطر المتعلقة بالأمن الإلكتروني والاستجابة الفعالة للتهديدات. وقد دفعت خطورة التهديد البيت الأبيض إلى اتخاذ إجراءات حاسمة، حيث نصّ الأمر التنفيذي رقم 14028 في مايو 2021 على ضرورة إدراج SBOM ضمن جميع عمليات شراء البرمجيات الفيدرالية.

كما وضعت الإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات (NTIA) الحد الأدنى من متطلبات SBOMs التي يجب على مورّدي البرمجيات الالتزام بها عند البيع للجهات الحكومية. وفي سبتمبر 2024، نشرت وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية (CISA) وثيقة بعنوان "إطار الشفافية لمكونات البرمجيات (Framing Software Component Transparency)"، توسّعت فيها على المتطلبات الدنيا، وقدّمت إرشادات أكثر تفصيلًا حول تنفيذ SBOM وإدارته عبر النظام البنائي البرمجي.



أصبح هذا التوجيه الفيدرالي نموذجًا يُحتذى به لتحقيق الشفافية البرمجية في مختلف القطاعات. فعلى سبيل المثال، يتضمن معيار أمان بيانات بطاقات الدفع (PCI DSS) الإصدار 4.0، والمتّبع في قطاع الخدمات المالية، متطلبات لإدارة قوائم مكونات البرمجيات لحماية أنظمة الدفع ومعالجة الثغرات. وفي مجال الرعاية الصحية، تشترط إدارة الغذاء والدواء (FDA) استخدام SBOM للأجهزة الطبية، كما أن المنتدى الدولي لهيئات تنظيم الأجهزة الطبية (IMDRF) يوصي باستخدامه لحماية الأجهزة الطبية وأنظمة بيانات المرضى.

تعكس هذه الإرشادات والتوصيات الصناعية تحولًا أوسع نحو اعتماد SBOM في القطاع الخاص. وتتوقع شركة Gartner أنه بحلول عام 2025، ستفرض 60% من المؤسسات التي تبني أو تشتري برامج للبنية التحتية الحيوية استخدام SBOM، مقارنةً بأقل من 20% في عام 2022. ويُعزى هذا التبنّي المتزايد إلى الحاجة الملحّة: إذ تُظهر التحليلات الحديثة أن أكثر من 90% من التطبيقات البرمجية الحديثة تحتوي على اعتماديات مفتوحة المصدر، و74% منها تتضمّن اعتماديات عالية الخطورة. وباتت المؤسسات تعتمد على SBOM للامتثال التنظيمي، والتحقق من مكونات الأطراف الخارجية، ومعالجة الثغرات الأمنية بمجرد اكتشافها.