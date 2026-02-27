مثل سجلات وتتبعات OpenTelemetry، توفر مقاييس OTel إشارات قياس عن بُعد موحدة تستخدم نموذج بيانات وبروتوكول نقل مشتركًا ومحايدًا لغوياً، ألا وهو بروتوكول OpenTelemetry (OTLP) على وجه الدقة، لاستيعاب البيانات من مصادر وأنظمة وتنسيقات مختلفة وإرسالها إلى واجهات قابلية الملاحظة.

تعتمد مقاييس OTel على أدوات OpenTelemetry لجمع بيانات السلاسل الزمنية - مثل استخدام وحدة المعالجة المركزية والذاكرة، ومعدل النقل، ومعدلات الخطأ، وعدد الطلبات وأوقات الاستجابة - من التطبيقات ومكونات البنية التحتية أثناء تشغيلها. بعد أن يقوم المطورون بإعداد الأكواد البرمجية لتسجيل المقاييس اللازمة، يسمح OTel بتجميع هذه المقاييس وتصديرها إلى أي (أو كل) واجهات أدوات قابلية الملاحظة من أجل تخزينها والاستعلام عنها وتصويرها بيانيًا، كل ذلك دون تغيير الأجهزة.

عادةً ما تكون المقاييس أول إشارات القياس عن بُعد التي تكشف عن مشكلة في النظام. في إطار عمل OTel، يتم دمجها مع السجلات (سجلات غير قابلة للتغيير لأحداث النظام المنفصلة) والتتبعات (الرحلة الكاملة لطلب البيانات) التي تعتمد على المفاهيم والبيانات الوصفية نفسها.

تمكن هذه الديناميكيات المطورين ومهندسي موثوقية المواقع (SREs) من استخدام المقاييس كنظام إنذار مبكر عالي المستوى. يمكنها تتبع المسار الكامل للفشل (بما في ذلك المقاييس لكل خدمة تفاعل معها العنصر المعطل) في عرض متماسك واحد والتحول بسرعة إلى التتبعات والسجلات من أجل تحليل السبب الأساسي.

عملياً، يعني هذا أن فرق تقنية المعلومات يمكنها الانتقال من شكوى "نقطة النهاية هذه بطيئة" إلى "هذه الطلبات والتبعيات المحددة هي مكمن المشكلة" ببضع نقرات فقط.

علاوة على ذلك، فإن بروتوكولات التوحيد القياسي الخاصة بـ OTel تسهل عملية الربط الآلي للإشارات عبر موردي قابلية الملاحظة، مما يمنح المؤسسات المرونة اللازمة لتبديل أدوات قابلية الملاحظة وقتما تشاء أو استخدام أدوات متعددة في وقت واحد.