تأتي بيانات ذكاء المواقع الجغرافية من عدة تقنيات، مثل الأقمار الصناعية والطائرات دون طيار وLiDAR وأجهزة الاستشعار المدعومة بإنترنت الأشياء (IoT). في الواقع، أدَّت الزيادة الكبيرة في عدد الأجهزة الذكية المدعومة بإنترنت الأشياء في السنوات الأخيرة إلى توليد كمية هائلة من البيانات الجغرافية ذات الصلة، والتي يمكن استخدامها في منصات ذكاء المواقع الجغرافية. بدأ تنفيذ تكامل الذكاء الاصطناعي ونماذج الأساس القابلة للتوسع -نماذج التعلم الآلي المدرّبة على مجموعات بيانات واسعة- للمساعدة على تحليل هذا الحجم الكبير من البيانات.

ومع ذلك، تقع أنظمة المعلومات الجغرافية (GIS) في صميم أدوات ذكاء المواقع الجغرافية. وهي أنظمة كمبيوتر تعمل على التقاط البيانات الجغرافية المكانية وتخزينها وتحليلها وتصويرها وإدارتها. باستخدام أنظمة المعلومات الجغرافية (GIS)، يمكن للمستخدمين إنشاء استفسارات تفاعلية، وتحليل المعلومات المكانية، وتحرير البيانات، ودمج الخرائط، وعرض النتائج. من دون تقنية أنظمة المعلومات الجغرافية (GIS)، يسهل إغفال مجموعات البيانات الجغرافية المكانية وما تحمله من رؤًى بسبب حجمها وتعقيدها. تعرض أنظمة المعلومات الجغرافية (GIS) هذه البيانات في صيغ سهلة الفهم تُظهر أنماطًا يمكن التعرُّف عليها.

تستخدم المؤسسات في مختلف القطاعات الخرائط ولوحات المعلومات والتطبيقات والتحليلات المدعومة بأنظمة المعلومات الجغرافية (GIS)؛ لتحسين إدارة الموارد وإدارة الأصول وتقييم الأثر البيئي وإدارة سلاسل التوريد وغيرها من الأنشطة. تُعَد Esri شركة رائدة في تطوير برمجيات أنظمة المعلومات الجغرافية (GIS)، وهي المسؤولة عن ابتكار العديد من الأساليب والتقنيات المستخدمة اليوم، مثل ArcGIS.