ما المقصود بإدارة الأسطول؟

يمكن أن يساعد نظام إدارة الأسطول الذكي المؤسسات على تحقيق أهدافها المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG). فعلى سبيل المثال، يمكن أن يؤدي مزودو خدمات الأسطول دورًا مهمًا في تقليل الأثر الاقتصادي للمؤسسة من خلال تتبع استهلاك الوقود والبيانات التشخيصية الأخرى. وبذلك، يمكنهم أيضًا تحسين أداء الأسطول من خلال منع تعطل المركبات وتجنب تكاليف شراء مركبات جديدة.

كما يمكن أن تسهم إدارة الأسطول أيضًا في تحقيق نتائج أكثر إيجابية عند فحص المركبات. يمكن أن يؤدي فحص المركبات السيئ إلى إخراجها من الخدمة، حتى عندما تعمل بكامل كفاءتها. ويمكن أن توفر إدارة الأسطول الصيانة التنبئية أو الوقائية التي تحافظ على استمرار المركبات في العمل.

وأخيرًا، من خلال تطبيق حلول إدارة الأسطول المختلفة، يمكن للشركات تحسين الصيانة وتجنب الإلغاءات في اللحظات الأخيرة وزيادة عدد العملاء الذين تخدمهم. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة رضا العملاء وتحقيق أرباح أكبر.