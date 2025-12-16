يستخدم الذكاء الاصطناعي الحواري في البنوك تقنيات معالجة اللغة الطبيعية القائمة على الذكاء الاصطناعي لتمكين العملاء من التفاعل مع البنك عبر الصوت أو الدردشة. فهو يقدِّم دعمًا سريعًا ومخصصًا من خلال فهم نية المستخدم، والوصول إلى بيانات الحساب، وإرشاد العملاء في الوقت الفعلي.
يستخدم الذكاء الاصطناعي الحواري معالجة اللغة الطبيعية (NLP) والتعلم الآلي (ML) لفهم الكلام أو النص، وتفسير نية المستخدم، وتوليد استجابات واضحة تشبه أسلوب البشر. مع تعامُل هذه الأنظمة مع عدد أكبر من المحادثات، تعمل معالجة اللغة الطبيعية والتعلم الآلي معًا ضمن حلقة تعليقات تعزز الدقة وتحسِّن الأداء بشكل مستمر مع مرور الوقت. يعزز الذكاء الاصطناعي التوليدي هذا الأداء أكثر من خلال إنتاج ردود أكثر طبيعية ومرونة وواعية للسياق.
أصبح الذكاء الاصطناعي الحواري جزءًا أساسيًا من الخدمات المصرفية الرقمية؛ لأنه يُتيح تفاعلات طبيعية عبر الصوت والنص. تستخدم البنوك ذلك من خلال روبوتات المحادثة والوكلاء الافتراضيين المدعومين بالذكاء الاصطناعي، ما يجعل الدعم أسهل وأكثر سهولة للعملاء. تستطيع هذه الأنظمة فهم نية المستخدم ومشاعره، ما يُلغي الحاجة إلى القوائم الصارمة، ويقلل العقبات ويحسِّن تجربة العملاء.
كأحد أشكال الذكاء الاصطناعي في البنوك، يحدِّث الذكاء الاصطناعي الحواري طريقة حصول العملاء على الدعم، ويوفر للمؤسسات مزيدًا من المرونة في كيفية تقديم الخدمة. تستخدم البنوك الذكاء الاصطناعي الحواري لتقديم الدعم الفوري على مدار الساعة عبر تطبيقات الأجهزة المحمولة، والمواقع الإلكترونية، وأنظمة الهاتف. يمكن للتقنية تحديد احتياجات العميل، واسترجاع المعلومات الصحيحة، وتقديم إرشادات واضحة في حالات مثل تنبيهات الاحتيال، أو مشكلات الحساب، أو الاستفسارات حول طلبات البطاقات الائتمانية أو القروض.
يعالج الذكاء الاصطناعي الحواري أيضًا المشكلات التي تدفع العملاء المصرفيين غالبًا إلى تغيير مقدِّم الخدمة، مثل طول أوقات الانتظار أو محدودية الدعم بعد ساعات العمل. يقلل المساعدون المدعومون بالذكاء الاصطناعي من الضغط على الفِرق البشرية من خلال تقديم خدمة ذاتية فورية وذكية. ويمكنهم تسليم المحادثات إلى وكلاء بشريين بسياق كامل عند الحاجة.
مع تقدُّم التكنولوجيا، تتبنّى المؤسسات المالية الرائدة أنظمة قادرة على فهم القواعد المالية ومتطلبات الأمان. تمنح هذه المنصات المالية المؤسسات رؤية أفضل لاحتياجات العملاء، وتدعم تواصلًا أكثر استباقية وفاعلية. يستعيد هذا النهج الخدمة الشخصية والاستجابة السريعة التي يشعر الكثير من العملاء بأنه تم فقدانها خلال التحوُّل الرقمي في البنوك التقليدية.
النشرة الإخبارية الخاصة بالمجال
ابقَ على اطلاع دائم على أبرز الاتجاهات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والبيانات، وغيرها الكثير من خلال رسالة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.
سيصلك محتوى الاشتراك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك من هنا. لمزيد من المعلومات، راجع بيان خصوصية IBM.
يُعَد الذكاء الاصطناعي الحواري مهمًا في مجال الخدمات المصرفية؛ لأنه يساعد على سد الفجوة المتزايدة بين الراحة الرقمية والخدمة الشخصية والمتجاوبة التي يتوقعها العملاء. تتجه البنوك نحو نقل المزيد من الأنشطة إلى الإنترنت. بينما يشعر 16% من العملاء حول العالم بالارتياح للتعامل مع بنك رقمي بالكامل دون فروع كعلاقتهم المصرفية الأساسية،1 لا يزال العديد من العملاء يواجهون صعوبات في الأوقات التي يحتاجون فيها إلى الدعم.
يضيف الذكاء الاصطناعي الحواري فهمًا أساسيًا شبيهًا بالبشر إلى هذه القنوات الرقمية، ما يساعد البنوك على إعادة بناء الثقة من خلال جعل التفاعلات أكثر طبيعية وأقل آلية. مع استمرار تطوُّر تقنيات الذكاء الاصطناعي، تُتيح للبنوك طرقًا جديدة للارتقاء بالخدمة على نطاق واسع.
كما يمثِّل ذلك تحوُّلًا كبيرًا في الطريقة التي يتَّبعها القطاع المصرفي لفهم احتياجات العملاء والاستجابة لها. يمكن للقوائم التقليدية وأنظمة التوجيه أن تجعل العملاء يشعرون بالضياع ونقص الدعم في المواقف المعقدة أو العاجلة. ويمكن للذكاء الاصطناعي الحواري أن يفهم ويتكيف مع ما يحاول العميل تحقيقه. تساعد هذه الطريقة البنوك على تلبية توقعات العملاء للحصول على دعم سريع وواضح وديناميكي.
بالنسبة إلى البنوك، يشير الذكاء الاصطناعي الحواري إلى تغيير في كيفية عمل خدمة العملاء داخل المؤسسة. ونظرًا لأنه أسرع وأكثر اتساقًا ومتوفر دائمًا، يحوِّل الذكاء الاصطناعي الحواري خدمة العملاء من نموذج مركز اتصال تقليدي تفاعلي إلى ميزة استراتيجية تميِّز المؤسسة. البنوك التي تتبنّى أنظمة المحادثة المتقدمة تضع نفسها في موقع أكثر موثوقية واستجابة للعملاء.
من خلال تبنّي الذكاء الاصطناعي الحواري، تُظهر البنوك التزامها بالابتكار وببناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء. تلتقط هذه الأنظمة رؤى تساعد البنوك على فهم احتياجات العملاء، وتحسين المنتجات، وتعزيز الأمن، واتخاذ قرارات أكثر ذكاءً.
ومع صعود الذكاء الاصطناعي التوليدي، يمكن للمؤسسات تعزيز استجابتها وابتكار تجارب خدمة أكثر تكيفًا ومرونة. بهذه الطريقة، يتحول الذكاء الاصطناعي الحواري إلى تقنية أساسية تُعيد تشكيل طريقة عمل البنوك وتجربة العملاء في الخدمات المالية.
يدعم الذكاء الاصطناعي الحواري العديد من الاحتياجات. وفيما يلي قائمة بحالات الاستخدام مرتَّبة حسب مدى شيوع تطبيقها في معظم البنوك.
يتعامل وكلاء الذكاء الاصطناعي مع استفسارات العملاء الروتينية مثل أرصدة الحسابات وتفاصيل المنتجات أو سجل المعاملات. عند التحقق من المستخدم، يمكنه الوصول إلى بيانات العملاء الحقيقية لتقديم ردود سريعة ودقيقة لتحسين تجربة الخدمات المصرفية.
عندما يكون السؤال معقدًا للغاية بالنسبة إلى الذكاء الاصطناعي، فإنه يحيل المحادثة إلى وكيل بشري لديه السياق الكامل، حتى لا يحتاج العميل إلى تكرار نفسه. تساعد هذه العملية البنوك على تحسين كفاءة الدعم طوال رحلة العميل وزيادة رضا العملاء.
يدعم الذكاء الاصطناعي الحواري مهام الخدمة الذاتية. يمكن للعملاء بدء عمليات الدفع أو إعداد التحويلات أو تفعيل البطاقات من خلال إخبار النظام بما يريدون القيام به. يتعرَّف الذكاء الاصطناعي على النية ويُكمل الإجراء بنفسه أو يرشد العميل خطوة بخطوة.
يمكن للذكاء الاصطناعي الحواري تبسيط عملية تحديد الهوية والتحقق منها (ID&V) من خلال إرشاد العملاء خلال خطوات التحقق بأسلوب محادثة طبيعي. يمكن للذكاء الاصطناعي طرح الأسئلة، وطلب المستندات، ومعالجة الملفات المرفوعة، وكل ذلك ضمن واجهة الدردشة أو الصوت نفسها. وهذا يقلل من العوائق ويجعل المصادقة أكثر سلاسة.
يمكن للمساعدين الافتراضيين إرشاد العملاء الجُدُد خلال خطوات الإعداد، مثل فتح الحساب، والتحقق من الهوية، واختيار المنتجات. ونظرًا لأن الذكاء الاصطناعي متصل بالأنظمة الخلفية، يمكنه جمع المعلومات المطلوبة، وتشغيل مهام سير عمل التفعيل، وتبسيط عملية الإعداد بأكملها.
يدعم الذكاء الاصطناعي الوكلاء البشريين أيضًا. أثناء المكالمة أو الدردشة، يقوم الذكاء الاصطناعي بالاستماع، والتفريغ النصي، واقتراح الموارد أو الإجابات ذات الصلة في الوقت الفعلي. كما يجمع الذكاء الاصطناعي السياق قبل التحويل، بحيث يعرف الوكلاء مسبقًا من هم العملاء وما المشكلة المطروحة. يُتيح هذا النظام للوكلاء أن يكونوا أكثر فاعلية، ويقلل من زمن التعامل مع العملاء، ويساعد على ضمان الاتساق في الخدمة.
يمكن للذكاء الاصطناعي الحواري العمل عبر العديد من نقاط التفاعل، مثل الصوت، والرسائل النصية، وبرنامج WhatsApp، وتطبيقات البنوك للأجهزة المحمولة، والدردشة عبر الويب. تمنح هذه المرونة العملاء حرية استخدام القناة التي يفضلونها. كما أنه يدعم لغات متعددة، ما يسمح للبنوك بتقديم خدمة متسقة باللغة الأم لقاعدة عملاء أوسع.
يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي إرسال تنبيهات تذكيرية استباقية حول المدفوعات أو الرسوم المقبلة عبر قنوات الدردشة. ويمكنهم أيضًا تسهيل معالجة الدفع مباشرةً في المحادثة دون إعادة توجيه المستخدم إلى شاشة أو منصة أخرى.
بعض منصات الذكاء الاصطناعي الحواري تقوم بتحليل المشاعر أو مستوى الاستعجال في رسائل العملاء. إذا كشف الذكاء الاصطناعي عن إحباط أو ارتباك لدى العميل أو عن مشكلة جدية، يمكنه التصعيد فورًا إلى وكيل بشري، ما يضمن حصول القضايا المهمة على الاهتمام المناسب.
يتم تسجيل كل تفاعل مع العميل. تعمل أنظمة الذكاء الاصطناعي التفاعلي على إنشاء نسخ ومُلخصات يمكن استخدامها لأغراض الامتثال واستنتاج رؤى حول استفسارات العملاء الشائعة، والتحديات، ومشكلات المنتجات، والتوجهات الأخرى. وتساعد هذه الرؤى على تحسين حلول الذكاء الاصطناعي وتعزيز جودة التفاعلات المستقبلية.
يقدِم الذكاء الاصطناعي الحواري مجموعة من الفوائد التي تتجاوز أتمتة الخدمات المصرفية. وتتضمن هذه الفوائد ما يلي:
تحسين اكتشاف الاحتيال وإدارة المخاطر: يمكن للمنصات التفاعلية المتقدمة المساهمة في تعزيز اكتشاف الاحتيال وتقليل المخاطر المرتبطة به من خلال الجمع بين الوصول الفوري للحسابات والمراقبة الذكية. يقول 61% من المسؤولين التنفيذيين في البنوك إن اكتشاف مخاطر الاحتيال سيحقق أكبر زيادة في قيمة الأعمال، بينما يأتي الأمن الإلكتروني في المرتبة التالية بنسبة 52%.2
تحسين تجربة العملاء: يعزز الذكاء الاصطناعي الحواري الجوانب الأساسية لتجربة العملاء مثل الثقة والسرعة والتخصيص. ونظرًا لأن الذكاء الاصطناعي الحواري يمكنه العمل طوال اليوم عبر القنوات المختلفة، يمكن للعملاء الحصول على المساعدة دون انتظار. كما يتكيف الذكاء الاصطناعي استنادًا إلى السياق والمؤشرات العاطفية، ما يؤدي إلى محادثات أكثر ملاءمة وطبيعية تشبه التفاعل البشري.
زيادة الكفاءة وتوفير التكاليف: من خلال التعامل مع جزء كبير من الاستفسارات الروتينية، يساعد الذكاء الاصطناعي الحواري البنوك على تقليل العبء عن الوكلاء البشريين. يمكن للحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي تحسين الكفاءة التشغيلية مع تقليل حجم المكالمات والتكاليف التشغيلية. تساعد هذه الحلول الوكلاء البشريين على العمل بشكل أكثر فاعلية من خلال توفير السياق، والردود الملائمة، وملخصات المحادثات.
تحسين الامتثال والثقة: في صناعة البنوك عالية التنظيم، يساعد الذكاء الاصطناعي الحواري في الحفاظ على الامتثال. ويعمل على تسجيل نسخ من المحادثات لأغراض التدقيق وإعداد التقارير، مع توفير تفاعُل آمن وشفاف للعملاء. وهذه الشفافية تساعد على بناء الثقة.
الوصول عبر قنوات متعددة ولغات مختلفة: يعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي الحواري عبر نقاط اتصال متعددة، جميعها مرتبطة بأنظمة الخلفية نفسها. كما تدعم هذه الأنظمة عدة لغات، ما يمكِّن البنوك من خدمة قاعدة عملاء أوسع وأكثر تنوعًا.
قابلية التوسع والابتكار: يدعم الذكاء الاصطناعي الحواري الابتكار في تفاعل العملاء. من خلال التفاعلات المتسقة، يمكن للبنوك جمع بيانات أكثر تفصيلًا حول عادات وتفضيلات العملاء، ما يمكِّنها من تقديم عروض مخصصة، ونصائح ذات صلة، وأفكار لمنتجات جديدة.
غالبًا ما تواجه البنوك مشكلات عند نشر الذكاء الاصطناعي الحواري دون أهداف واضحة أو تصميم مدروس. ويمكن تحقيق أقصى قيمة من خلال تجنُّب هذه الأخطاء الشائعة واتِّباع أفضل الممارسات التي تجعل النظام أكثر دقة وفائدة وسهولة في الاستخدام للعملاء.
تبدأ بعض البنوك بشكل واسع وغير مركَّز، ما يؤدي إلى أداء ضعيف.
أفضل الممارسات: البدء بحالات استخدام محددة وذات قيمة عالية لتجنُّب الجهد الضائع وتمكين الذكاء الاصطناعي من تحقيق نتائج ملموسة مبكرًا. البدء بالمهام الشائعة مثل الأسئلة المتكررة، أو استفسارات الحسابات، أو دعم البطاقات. توفِّر هذه المجالات نتائج سريعة؛ لأنها تقلِّل من حجم المكالمات وتحسِّن أوقات الاستجابة دون تعقيد كبير.
تفشل الروبوتات التقليدية التي تتَّبع نصوصًا صارمة عند مواجهة احتياجات العملاء الحقيقية. يؤدي استخدام منطق محدود أو قديم إلى طرق مسدودة ويجبر العملاء على طلب المساعدة من وكلاء بشريين.
أفضل الممارسات: الحفاظ على المحادثة طبيعية ومتوقعة. استخدام لغة بسيطة وواضحة في المطالبات والردود. يجب أن يشعر العملاء أن الذكاء الاصطناعي يفهم ما يريدونه ويستطيع إرشادهم خلال كل خطوة دون ارتباك.
إذا لم يتمكن الذكاء الاصطناعي من الوصول إلى البيانات العميقة، فإنه يتحوَّل إلى مساعد على مستوى سطحي فقط. يتوقع العملاء الحصول على إجابات حقيقية، وليس معلومات أساسية يمكنهم العثور عليها على الموقع الإلكتروني.
أفضل الممارسات: التأكد من قدرة النظام على الوصول إلى بيانات الحساب وتفاصيل المعاملات وعمليات التحقق من الهوية ومعلومات المنتج. تُتيح هذه الممارسة للذكاء الاصطناعي تقديم إجابات دقيقة وإكمال مهام حقيقية بدلًا من تقديم بيانات عامة.
يؤدي تصميم التصعيد السيء إلى إحباط العملاء الذين هم بالفعل في حالة توتر. إذا كانت عملية الانتقال إلى وكيل بشري بطيئة أو غير متسقة أو تفتقد إلى السياق، تنهار تجربة الخدمة.
أفضل الممارسات: تقديم عمليات تسليم سلسة بين الأفراد. ينبغي للذكاء الاصطناعي أن يكتشف متى يحتاج العميل إلى موظف بشري وأن ينقله إليه دون فقدان السياق. يمنع هذا النهج العملاء من تكرار المشكلة ويقلِّل من الإحباط.
يتوقع العملاء تجربة متسقة في كل مكان. والإطلاق على قناة واحدة يجعل النظام يبدو محدودًا ويقلِّل من اعتماده.
أفضل الممارسات: دعم قنوات ولغات متعددة. نشر الذكاء الاصطناعي عبر الصوت والدردشة والتطبيقات والرسائل. الحفاظ على اتساق التجربة عبر جميع القنوات وتوفير خيارات لغوية تتناسب مع احتياجات العملاء.
إذا قامت البنوك بإعداد النظام ثم توقفت عن تحسينه، تنخفض الدقة ويزداد إحباط العملاء. والتعلم المستمر ضروري لتحقيق النجاح على المدى الطويل.
أفضل الممارسات: مراقبة الأداء والتدريب بشكل متكرر. مراجعة النصوص، واكتشاف نقاط التسليم الشائعة، وتحديث بيانات التدريب لتحسين الدقة. تتبُّع المقاييس واستخدام التحليلات لفهم أكثر الاستفسارات شيوعًا من العملاء ونقاط ضعف الذكاء الاصطناعي.
تغفل المراجعات الداخلية عن العديد من العوائق. من الضروري اختبار النظام مع المستخدمين الفعليين لتصحيح مسارات المحادثة المربكة والتعليمات غير الواضحة وتجنُّب انتهاء الجلسات دون إتمامها.
أفضل الممارسات: اختبار النظام مع عملاء حقيقيين قبل التوسع. تجربة النظام مع مجموعات صغيرة وتحسين تدفقات المحادثة. البحث عن الصياغة المربكة أو الخطوات الطويلة أو النقاط التي يتعثر فيها المستخدمون.
انضم إلى ندوة عبر الإنترنت مع IBM، نستعرض خلالها كيف يمكن تحقيق عائد حقيقي على الاستثمار من خلال مبادرات الذكاء الاصطناعي الوكيل، مع أمثلة تطبيقية عبر مختلف الصناعات وحالات الاستخدام، إلى جانب قصص نجاح IBM نفسها.
تعرَّف على سبب تصنيف IBM ضمن الشركات الرائدة في تقرير ™Gartner® Magic Quadrant لعام 2025 بشأن منصات علم البيانات والتعلُّم الآلي.
اكتشف كيف تنتقل المؤسسات من تنفيذ مشاريع تجريبية متفرقة للذكاء الاصطناعي إلى استخدامه كعنصر محوري في عمليات التحول الجوهرية.
اطّلع على كتالوجنا الشامل الذي يضم أكثر من 100 دورة تدريبية عبر الإنترنت من خلال شراء اشتراك لمستخدم واحد أو لمستخدمين متعددين، ووسّع مهاراتك عبر مجموعة من منتجاتنا بسعر مناسب.
®IBM® Granite هي مجموعة من نماذج الذكاء الاصطناعي المفتوحة والموثوق بها وعالية الأداء، مصممة خصيصًا لدعم الأعمال، ومحسّنة لتوسيع نطاق تطبيقات الذكاء الاصطناعي. استكشف خيارات اللغة والتعليمات البرمجية والسلاسل الزمنية وآليات الحوكمة والحماية.
وقد صُمم المنهج، الذي يقوده كبار قادة الفكر لدى IBM، لمساعدة قادة الأعمال على اكتساب المعرفة اللازمة لتحديد أولويات استثمارات الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تدفع عجلة النمو.
لقد استطلعنا آراء 2000 مجموعة حول مبادرات الذكاء الاصطناعي لديها لمعرفة ما ينجح وما لا ينجح وكيف يمكنك المضي قدمًا.
فعِّل هذه التحولات الذهنية الخمسة لتجاوز حالة عدم اليقين، ودفع إعادة ابتكار الأعمال، وتسريع النمو من خلال الذكاء الاصطناعي الفاعل.<br>
تعرّف على كيفية دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلّم الآلي بثقة في أعمالك
تدريب الذكاء الاصطناعي التوليدي والتحقق من صحته وضبطه ونشره، وكذلك قدرات نماذج الأساس والتعلم الآلي باستخدام IBM watsonx.ai، وهو استوديو الجيل التالي من المؤسسات لمنشئي الذكاء الاصطناعي. أنشئ تطبيقات الذكاء الاصطناعي في وقت قصير وباستخدام جزء بسيط من البيانات.
استفِد من الذكاء الاصطناعي في عملك بالاستعانة بخبرة IBM الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي ومحفظة حلولها التي ستكون بجانبك.
تساعد خدمات IBM Consulting AI في إعادة تصور طريقة عمل الشركات باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي من أجل النهوض بأعمالها.
احصل على وصول شامل إلى القدرات التي تغطي دورة حياة تطوير الذكاء الاصطناعي. توصَّل إلى حلول ذكاء اصطناعي قوية باستخدام واجهات سهلة الاستخدام وتدفقات سير عمل سلسة وإمكانية الوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات ومجموعات تطوير البرمجيات وفق معايير الصناعة (SDKs).
1 2025 Global Outlook for Banking and Financial Markets, IBM Institute for Business Value (IBV), originally published 26 January 2025
2 Banking in the AI era: The risk management of AI and with AI, IBM Institute for Business Value (IBV), originally published 23 June 2025