يستخدم الذكاء الاصطناعي الحواري معالجة اللغة الطبيعية (NLP) والتعلم الآلي (ML) لفهم الكلام أو النص، وتفسير نية المستخدم، وتوليد استجابات واضحة تشبه أسلوب البشر. مع تعامُل هذه الأنظمة مع عدد أكبر من المحادثات، تعمل معالجة اللغة الطبيعية والتعلم الآلي معًا ضمن حلقة تعليقات تعزز الدقة وتحسِّن الأداء بشكل مستمر مع مرور الوقت. يعزز الذكاء الاصطناعي التوليدي هذا الأداء أكثر من خلال إنتاج ردود أكثر طبيعية ومرونة وواعية للسياق.

أصبح الذكاء الاصطناعي الحواري جزءًا أساسيًا من الخدمات المصرفية الرقمية؛ لأنه يُتيح تفاعلات طبيعية عبر الصوت والنص. تستخدم البنوك ذلك من خلال روبوتات المحادثة والوكلاء الافتراضيين المدعومين بالذكاء الاصطناعي، ما يجعل الدعم أسهل وأكثر سهولة للعملاء. تستطيع هذه الأنظمة فهم نية المستخدم ومشاعره، ما يُلغي الحاجة إلى القوائم الصارمة، ويقلل العقبات ويحسِّن تجربة العملاء.

كأحد أشكال الذكاء الاصطناعي في البنوك، يحدِّث الذكاء الاصطناعي الحواري طريقة حصول العملاء على الدعم، ويوفر للمؤسسات مزيدًا من المرونة في كيفية تقديم الخدمة. تستخدم البنوك الذكاء الاصطناعي الحواري لتقديم الدعم الفوري على مدار الساعة عبر تطبيقات الأجهزة المحمولة، والمواقع الإلكترونية، وأنظمة الهاتف. يمكن للتقنية تحديد احتياجات العميل، واسترجاع المعلومات الصحيحة، وتقديم إرشادات واضحة في حالات مثل تنبيهات الاحتيال، أو مشكلات الحساب، أو الاستفسارات حول طلبات البطاقات الائتمانية أو القروض.

يعالج الذكاء الاصطناعي الحواري أيضًا المشكلات التي تدفع العملاء المصرفيين غالبًا إلى تغيير مقدِّم الخدمة، مثل طول أوقات الانتظار أو محدودية الدعم بعد ساعات العمل. يقلل المساعدون المدعومون بالذكاء الاصطناعي من الضغط على الفِرق البشرية من خلال تقديم خدمة ذاتية فورية وذكية. ويمكنهم تسليم المحادثات إلى وكلاء بشريين بسياق كامل عند الحاجة.

مع تقدُّم التكنولوجيا، تتبنّى المؤسسات المالية الرائدة أنظمة قادرة على فهم القواعد المالية ومتطلبات الأمان. تمنح هذه المنصات المالية المؤسسات رؤية أفضل لاحتياجات العملاء، وتدعم تواصلًا أكثر استباقية وفاعلية. يستعيد هذا النهج الخدمة الشخصية والاستجابة السريعة التي يشعر الكثير من العملاء بأنه تم فقدانها خلال التحوُّل الرقمي في البنوك التقليدية.