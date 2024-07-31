ما المقصود بتجربة العملاء في مجال الخدمات المصرفية؟

تشمل تجربة العملاء (CX) في مجال الخدمات المصرفية شعور العملاء تجاه كل تعامل مع البنك. وذلك يتضمن جميع مراحل رحلتهم، بدءًا من فتح الحساب وإجراء المعاملات إلى طلب الحصول على دعم العملاء أو عند استخدام الخدمات المالية المختلفة. يشكل كل تعامل مع البنك، سواء أكان اتصالاً بمركز خدمة العملاء أم عملية تحويل أموال عبر تطبيقات البنك على الهاتف المحمول أم باستخدام أجهزة الصراف الآلي، التصور العام تجاه البنك ويؤثر في قدرة البنك على الاحتفاظ بالعملاء.

يعمل الذكاء الاصطناعي (AI)، ولا سيما الذكاء الاصطناعي التوليدي، على تحويل تجربة العملاء في مجال الخدمات المصرفية من خلال إجراء تعاملات أكثر تخصيصًا وكفاءة وسلاسة. يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي في مجال الخدمات المصرفية إنشاء روبوتات محادثة متطورة ومساعدين افتراضيين يقدمون ردودًا فورية ودقيقة على استفسارات العملاء، ويوفرون الدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

يساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي على تحليل كميات هائلة من بيانات العملاء لتقديم نصائح مالية وتوصيات منتجات مصرفية مخصصة، ما يعزز من عملية التخصيص. كما يمكنه تسهيل العمليات مثل الحصول على الموافقات على القروض والكشف عن الغش، وتحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل أوقات الانتظار. وبفضل أتمتة المهام الروتينية وتوفير الدعم الاستباقي، فإن الذكاء الاصطناعي يرتقي بمجمل تجربة العملاء في مجال الخدمات المصرفية الحديثة. تحتاج البنوك إلى إعطاء الأولوية شيئًا فشيئًا لاستخدام الذكاء الاصطناعي حتى تتنافس مع شركات التكنولوجيا المالية المرنة التي تضع الذكاء الاصطناعي في قلب عروضها.

يُعد دمج الخدمات المصرفية الرقمية والمادية أمرًا ضروريًا لتقديم تجربة عملاء سلسة. فبينما لا تزال الفروع التقليدية مهمة لإجراء المعاملات المعقدة، تستثمر البنوك بكثافة في مجال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وعبر الأجهزة المحمولة الذي يقدم تجارب مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتلبية توقعات العملاء. يُعد توفير التجربة الرقمية سهلة الاستخدام أمرًا بالغ الأهمية، حيث يمكن أن تؤدي التجربة السيئة إلى انخفاض الاستخدام وتراجع الثقة ونفور العملاء. العملاء الراضون يكونون أكثر ميلاً لشراء الكثير من المنتجات ويستمرون في التعامل مع البنك مقارنةً بالعملاء غير الراضين. في عصر يمكن فيه للعملاء التحويل من بنك إلى آخر بسهولة، فإن التخلص من نقاط الضعف وتوفير تجربة عملاء ممتازة يُعد أمرًا حيويًا للحفاظ على القدرة التنافسية.

تشهد تجربة العملاء في مجال الخدمات المصرفية تغيرًا سريعًا بسبب زيادة الطلب على الخدمات الأكثر تخصيصًا وسهولةً في الوصول إليها. يساعد تحسين خدمة العملاء البنوك على تجاوز حالة عدم الاستقرار الاقتصادي، ما يضمن تلبية البنوك لاحتياجات العملاء وبناء الثقة والحفاظ على الميزة التنافسية. فالبنوك التي توفر تجارب سلسة ومخصصة وسهلة الوصول عبر جميع القنوات من المرجح أن تحتفظ بالعملاء وتضيف إليهم عملاء جددًا، ما يؤثر بشكل مباشر في أدائها المالي ومقاييسها الرئيسية. يُعد جمع تعليقات العملاء والعمل عليها أمرًا ضروريًا للتحسين المستمر في هذه المجالات.