ما المقصود بالتحول الرقمي في الخدمات المصرفية والمالية؟

واجهات برمجة التطبيقات (APIs): واجهة برمجة التطبيقات هي واجهة برمجية تتيح لتطبيقين برمجيين أو أكثر دمج خدمات البيانات وإمكاناتها، بدلاً من الاضطرار إلى تطويرها من الصفر. ما الذي يتيح اتصالاً أفضل بين الشركات وعملائها وشركائها الجدد؟ وبالإضافة إلى ذلك، يمكنهم إنشاء منتجات وخدمات جديدة لتقديمها إلى عملائهم وتحسين الكفاءة التشغيلية بشكل عام.

الحوسبة السحابية: تقنية الحوسبة السحابية هي تقنية الوصول إلى موارد الحوسبة عند الطلب، والتي أصبحت البنوك ومقدمو الخدمات المالية يستخدمونها ويقبلون عليها. توفر البيئة السحابية عمليات أفضل وبنية تحتية أكثر مرونة تتسم بالأسلوب الرشيق وقابلية التوسع.

الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي (ML): تُستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في العديد من جهود التحول، بما في ذلك تحليل مجموعات البيانات الكبيرة وأتمتة عمليات معينة وتحسين تجربة المستخدمين من خلال الخدمات المخصصة. ويُستخدم الذكاء الاصطناعي على وجه الخصوص في مجال الخدمات المصرفية من خلال المساعدين المتاحين عبر الإنترنت وروبوتات المحادثة التي يمكنها معالجة المشكلات الأساسية للعملاء. من ناحية أخرى، تتمثل ميزة استخدام التعلم الآلي في مجال الخدمات المصرفية في أنه يجعل من السهل تتبع التغييرات في سلوك المستخدمين واكتشاف النشاط الاحتيالي بشكل أسرع.

إنترنت الأشياء (IOT): يشير مصطلح إنترنت الأشياء إلى شبكة من الأجهزة المادية، مثل الساعات الذكية القابلة للارتداء أو منظمات الحرارة الذكية المزودة بأجهزة استشعار وبرمجيات تسمح لها بجمع البيانات ومشاركتها. بالنسبة للبنوك، سمح هذا الاتصال الذكي للعملاء بتسديد مدفوعات فورية من دون تلامس والتفاعل مع حساباتهم بفضل الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول. يرجع الفضل أيضًا إلى إنترنت الأشياء في إجراء عمليات إدارة المخاطر وتحقيق التقدم في عملية الترخيص بشكل لم يسبق له مثيل.

سلسلة الكتل: إن الطبيعة الشفافة والقائمة على المعلومات لسلسلة الكتل تجعلها تقنية شائعة لدى البنوك ومقدمي الخدمات المالية. وقد أدى ذلك إلى إجراء معاملات بيانات أكثر أماناً وواجهات محسّنة تلبي توقعات العملاء وتتجاوزها. يثق العملاء اليوم في حلول سلسلة الكتل ويجدونها طريقة أكثر شفافية لتشغيل نماذج الأعمال.