مكّن فِرق المالية من الاستفادة من وكلاء ذكاء اصطناعي يعززون السرعة والدقة واتخاذ القرار—من دون الحاجة إلى كتابة تعليمات برمجية.
تواجه فرق المالية ضغوطًا للعمل بذكاء أكبر، لا بمجهود أكبر. فالقصور المستمر في العمليات ومهام سير العمل اليدوية، وتزايد متطلبات الامتثال، والحاجة إلى التوسع لمواكبة التوسُّع العالمي، كل ذلك يجعل تلبية توقعات المساهمين أكثرَ صعوبة. تسهم هذه التحديات في إبطاء اتخاذ القرار، ورفع التكاليف، وخلق عوائق تشغيلية.
وهنا يأتي دور IBM watsonx Orchestrate. فمن خلال وكلاء ذكاء اصطناعي للقطاع المالي قابلين للتخصيص، يمكن لفِرقك أتمتة المهام المتكررة، وتسريع دورات التخطيط، واستخلاص الرؤى بسرعة أكبر - ما يُتيح وقتًا للعمل الأكثر قيمة. سواء أكان الهدف تبسيط عملية "الطلب إلى التحصيل" (order-to-cash) أو تحسين دقة التوقعات، فإن هذه الوكلاء يضعون الذكاء الاصطناعي حيث تُنجَز الأعمال.
أنشئ وكلاء ذكاء اصطناعي عبر واجهة سهلة الاستخدام، دون حاجة إلى أي مهارات لكتابة التعليمات البرمجية. ما عليك سوى معاينة التجربة ثم تحسينها لبناء مهام سير عمل المبيعات لديك ونشرها بسرعة.
سد الفجوة بين الوكلاء والتطبيقات المؤسسية الشائعة من خلال أدوات جاهزة تتصل بأكثر من 80 من تطبيقًا مؤسسيًا رائدًا.
تمكَّن من إدارة المصادقة بشكل مركزي عبر العديد من واجهات API والأنظمة باستخدام عناصر تحكم أمني من فئة المؤسسات.
اكتشِف كيف يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي تحسين العمليات الرئيسية وتحقيق التميز التشغيلي.
يقدِّم وكلاء الذكاء الاصطناعي رؤى في الوقت الفعلي لمساعدة القادة الماليين على التعامل مع الاضطرابات بثقة.
من خلال أتمتة المهام الروتينية، يمكن للفِرق المالية خفض التكاليف التشغيلية وإعادة تخصيص ما يصل إلى 30% من القوى العاملة نحو المبادرات الاستراتيجية.
ربط وكلاء الذكاء الاصطناعي بسهولة بأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) والتطبيقات المالية لتسهيل الاعتماد والتوسع.
