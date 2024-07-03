تاريخ النشر: 3 يوليو 2024
المساهمون: Matthew Finio, Amanda Downie
يشير الذكاء الاصطناعي التوليدي في مجال الخدمات المصرفية إلى استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي المتطورة (AI) لأتمتة المهام، وتعزيز خدمة العملاء، والكشف عن الغش، وتقديم المشورة المالية المخصصة وتعزيز الكفاءة والأمان بشكل عام.
الذكاء الاصطناعي التوليدي يُحدث ثورة في مجال الخدمات المصرفية. تعمل أنظمة الذكاء الاصطناعي المتطورة مثل نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) وخوارزميات التعلم الآلي (ML) على إنشاء محتوى ومعارف وحلول جديدة مصممة خصوصًا للقطاع المالي. يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي هذه إنشاء تقارير مالية وتحليل كميات هائلة من البيانات تلقائيًا للكشف عن الغش. فهي تعمل على أتمتة المهام الروتينية مثل معالجة المستندات والتحقق من المعلومات.
يمكن أن ينتج الذكاء الاصطناعي التوليدي ردودًا شبيهة بردود الإنسان. تحاكي حلول الذكاء الاصطناعي اللغة الطبيعية باستخدام تقنية معالجة اللغة الطبيعية (NLP). تستخدم البنوك (على سبيل المثال، بنك مورغان ستانلي) أدوات الذكاء الاصطناعي هذه لتعزيز التكنولوجيا المالية مثل روبوتات المحادثة التي تتعامل مع العملاء بشكل مباشر. وتجري هذه البرامج الآن مجموعة من تعاملات خدمة العملاء المتعلقة بمعلومات الحساب وحتى تقديم المشورة المالية المخصصة، وتعمل كمستشارين ماليين افتراضيين.
تعمل كفاءة الذكاء الاصطناعي التوليدي في تلخيص التقارير التنظيمية وإعداد مسودات كتب العروض الترويجية وتطوير البرمجيات على تسريع المهام التي تستغرق وقتًا طويلاً بشكل كبير. وهذه الميزة تعمل على تحسين الكفاءة التشغيلية والحد من التنفيذ اليدوي لأحمال التشغيل، ما يسمح للفرق بالتركيز على المزيد من الأنشطة الإستراتيجية.
وإلى جانب مجال خدمة العملاء، يعمل الذكاء الاصطناعي التوليدي في مجال الخدمات المصرفية أيضًا على إحداث تغيير في عملية الكشف عن الغش وإدارة المخاطر. فمن خلال تحليل كميات هائلة من بيانات المعاملات، يمكن لنماذج الذكاء الاصطناعي التعرف على الأنماط غير المعتادة التي قد تشير إلى وقوع أنشطة احتيالية. يمكّن هذا النهج الاستباقي البنوك من التخفيف من حدة المخاطر بشكل أكثر فعالية، ما يحمي أصول العملاء. في أثناء استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، تُعد خصوصية البيانات والامتثال للمتطلبات التنظيمية أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على ثقة العملاء وتلبية المعايير الصناعية.
كما يمكن للأدوات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي تقييم البيانات القديمة واتجاهات السوق والمؤشرات المالية في الوقت الفعلي. وتتيح هذه القدرة إمكانية إجراء تقييم دقيق للمخاطر، ما يساعد البنوك على اتخاذ قرارات أكثر استنارة فيما يتعلق بطلبات القروض والاستثمارات وغيرها من العمليات المالية. تساعد قدرات الذكاء الاصطناعي هذه البنوك على تحسين إستراتيجيتها المالية وحماية نفسها وعملائها.
الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكنه أيضًا أتمتة المهام التي تستغرق وقتًا طويلاً مثل إعداد التقارير التنظيمية والموافقة على الائتمان واكتتاب القروض. على سبيل المثال، يمكن للذكاء الاصطناعي معالجة كميات هائلة من البيانات المالية وتلخيصها بسرعة، وإنشاء مسودات تقارير ومذكرات ائتمان تتطلب عادةً جهدًا يدويًا كبيرًا.
في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية، يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي جمع البيانات المالية وتحليلها لإنشاء كتب العروض الترويجية المفصلة في وقت أقل من الوقت الذي يستغرقه الإنسان، ومن ثَم تسريع عقد الصفقات وتوفير ميزة تنافسية.
تتبنى البنوك بشكل متزايد الذكاء الاصطناعي التوليدي للارتقاء بمستوى خدمة العملاء وتسهيل سير العمل وتحسين الكفاءة التشغيلية. ويؤدي هذا التبني إلى تعزيز التحول الرقمي الجاري في مجال الخدمات المصرفية.
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يُعد اندماج الذكاء الاصطناعي التوليدي في مجال الخدمات المصرفية أمرًا حيويًا لتعزيز الكفاءة والأمان وتجربة العملاء والابتكار، ما يجعل البنوك في وضع يسمح لها بالازدهار في عصر التكنولوجيا الرقمية:
غالبًا ما يُستخدم نموذج التشغيل المركزي للذكاء الاصطناعي التوليدي في مجال الخدمات المصرفية نظرًا لمزاياه الإستراتيجية. تسمح المركزية للمؤسسات المالية بتخصيص أفضل المواهب النادرة في مجال الذكاء الاصطناعي بكفاءة، وإنشاء فريق ذكاء اصطناعي متماسك ومواكب للتطورات التكنولوجية في مجال الذكاء الاصطناعي.
يضمن هذا النموذج اتخاذ القرارات المهمة المتعلقة بالتمويل، والتقنيات الجديدة، ومزودي السحابات، والشراكات بكفاءة. كما أنه يسهل عملية إدارة المخاطر والامتثال التنظيمي، ويوفر إستراتيجية موحدة لمواجهة التحديات القانونية والأمنية.
بينما تعمل المركزية على تسهيل تنفيذ المهام المهمة، فإنها توفر أيضًا المرونة من خلال إتاحة اتخاذ بعض القرارات الإستراتيجية على مستويات مختلفة. وهذا النهج يوازن بين التحكم المركزي والقدرة على التكيف اللازمين لتلبية احتياجات البنك وملاءمة ثقافته، كما يساعده على الحفاظ على قدرته التنافسية في مجال التكنولوجيا المالية.
تشمل حالات استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي الشائعة في مجال الخدمات المصرفية:
دعم وخدمة العملاء: يمكن لروبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي والمساعدين الافتراضيين التعامل مع العديد من استفسارات العملاء، وتقديم ردود فورية ومساعدة مخصصة. يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي هذه أن تجيب عن الأسئلة المتعلقة بأرصدة الحسابات وسجلات المعاملات والمشورة المالية، ما يحسن من رضا العملاء ويخفف من أحمال التشغيل على فرق الدعم البشري.
الموافقة على الائتمان واكتتاب القروض: يسمح دمج الذكاء الاصطناعي في التصنيف الائتماني وتقييم المخاطر بإجراء تقييم دقيق للتصنيف الائتماني والمخاطر الائتمانية وتحسين عملية اتخاذ القرار في مجال الموافقة على طلبات القروض وإصدار بطاقات الائتمان. وفي عملية اكتتاب القروض، يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي أتمتة عملية إنشاء مذكرات الائتمان، بما في ذلك الملخصات التنفيذية والتحليلات القطاعية، ما يسرع العملية ويقلل من الجهد اليدوي.
تحصيل الديون: يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي في جهود تحصيل الديون من خلال التعامل مع المقترضين لإطلاعهم على خيارات السداد وتحديد أنماط التأخر في السداد والتوصية بإستراتيجيات التحصيل المناسبة وتحسين معدلات الاسترداد والحفاظ على علاقات العملاء.
الكشف عن الغش والحماية منه: يمكن أن يحلل الذكاء الاصطناعي التوليدي كميات هائلة من بيانات المعاملات لتحديد الأنماط غير المعتادة والأنشطة الاحتيالية المحتملة. ومن خلال التعلم المستمر من البيانات الجديدة، تصبح أنظمة الذكاء الاصطناعي هذه أكثر دقة بمرور الوقت، ما يساعد البنوك على الكشف عن الغش والحماية منه بشكل استباقي مثل منع الاستيلاء على الحسابات (ATO) وغسيل الأموال.
التسويق المخصص وجذب العملاء المحتملين: يمكن للأنظمة القائمة على الذكاء الاصطناعي أن تتعامل مع العملاء المحتملين لمعرفة احتياجاتهم وتفضيلاتهم، ومن ثم إنشاء توصيات منتجات مخصصة. يعمل هذا النهج المحدد الأهداف على تحسين الكفاءة التسويقية وتعزيز جهود اكتساب العملاء.
إنشاء كتب العروض الترويجية: كتب العروض الترويجية هي عروض مبيعات يستخدمها البنك لإقناع العميل أو العميل المحتمل بشراء خدمات البنك. يتمكن الذكاء الاصطناعي التوليدي من جمع المعلومات من مصادر مختلفة ومعالجتها وتلخيصها لإنشاء كتب العروض الترويجية هذه بسرعة.
الامتثال التنظيمي وإعداد التقارير: يمكن أن يساعدك الذكاء الاصطناعي التوليدي على تلخيص التقارير التنظيمية وإعدادها، ما يضمن امتثال البنوك للوائح الصناعة. ويمكنه أتمتة عملية استخراج البيانات ذات الصلة وتنظيمها وتقليل الوقت والجهد اللازمين لتنفيذ مهام الامتثال.
إدارة المخاطر يستطيع الذكاء الاصطناعي التوليدي تحليل اتجاهات السوق والمؤشرات المالية والسجلات الائتمانية لإجراء تقييم أكثر دقة للمخاطر. تساعد هذه القدرة البنوك على اتخاذ قرارات أكثر استنارة بشأن عمليات الإقراض والاستثمارات والأنشطة المالية الأخرى.
يتيح استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في مجال الخدمات المصرفية العديد من المزايا التي تعزز الكفاءة التشغيلية وتجربة العملاء:
المعالجة السريعة للقروض: يعمل الذكاء الاصطناعي التوليدي على تسهيل عمليات الموافقة على الائتمان واكتتاب القروض من خلال إجراء تقييم الجدارة الائتمانية وإنشاء الوثائق اللازمة بسرعة .
التحصيل الفعال للديون: يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي التعامل مع المقترضين لإطلاعهم على خيارات السداد وتحديد أنماط التأخر في السداد والتوصية بإستراتيجيات التحصيل الفعالة وتحسين معدلات الاسترداد.
كفاءة العمليات: بفضل أتمتة المهام الروتينية مثل معالجة المستندات وإدخال البيانات والتحقق من الامتثال، يقلل نظام الذكاء الاصطناعي التوليدي من تنفيذ أحمال التشغيل يدويًا ويقلل من الأخطاء ويخفض التكاليف التشغيلية.
تحسين خدمة العملاء: تقدم روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي والمساعدين الافتراضيين الدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتتعامل مع مجموعة واسعة من استفسارات العملاء في الوقت الفعلي. وذلك يؤدي إلى زيادة سرعة الاستجابة وتحسين رضا العملاء.
تحسين الامتثال التنظيمي: يساعد الذكاء الاصطناعي على إعداد التقارير التنظيمية وتلخيصها، ما يضمن الامتثال للوائح الصناعة وتقليل الوقت والجهد اللازمين لأداء هذه المهام.
تطوير المنتجات المبتكرة: يحدد الذكاء الاصطناعي الفجوات السوقية واحتياجات العملاء، ما يساعد على ابتكار منتجات وخدمات مالية جديدة.
الخدمات المالية المخصصة: يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل بيانات العملاء لتقديم المشورة المالية المخصصة وتوصيات المنتجات، وتحسين مشاركة العملاء وولائهم.
الكشف الاستباقي عن الغش والحماية منه: تحلل أنظمة الذكاء الاصطناعي كميات هائلة من بيانات المعاملات لتحديد الأنماط غير المعتادة والأنشطة الاحتيالية المحتملة. وهذا النهج الاستباقي يعزز الأمن ويقلل من الخسائر المالية.
إدارة المخاطر بكفاءة: يُقيّم الذكاء الاصطناعي التوليدي اتجاهات السوق والمؤشرات المالية لإجراء تقييم دقيق للمخاطر، ما يساعد البنوك على اتخاذ قرارات أكثر استنارة وإدارة المخاطر بفعالية أكثر.
التكاليف المنخفضة: بفضل أتمتة العمليات المختلفة وتحسينها، يساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي البنوك على تقليل التكاليف التشغيلية وتخصيص الموارد بشكل أكثر فعالية.
ينطوي استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في مجال الخدمات المصرفية على العديد من التحديات والقيود. ومن بين المشكلات الرئيسية الحفاظ على خصوصية البيانات وأمنها. يمكن أن يتعامل الذكاء الاصطناعي التوليدي مع كميات هائلة من البيانات المالية ولكن يجب استخدامه بحذر لضمان الامتثال للوائح مثل اللائحة العامة لحماية البيانات وقانون حماية خصوصية المستهلك.
يزيد اندماج أنظمة الذكاء الاصطناعي القائمة على البيانات من مخاطر اختراق أمن البيانات، ما يتطلب مراقبة وتحديثات مستمرة لحماية بيانات العملاء الحساسة. علاوة على ذلك، تعتمد نماذج الذكاء الاصطناعي على بيانات دقيقة وحديثة لإخراج نتائج جديرة بالثقة. يمكن أن تؤدي مجموعة البيانات الضعيفة أو غير المكتملة إلى مخرجات غير صحيحة، ما يؤثر سلبًا في عملية اتخاذ القرارات المالية وثقة العملاء.
وثمة تحدٍ كبير آخر يتمثل في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في الأنظمة المصرفية الحالية. تعمل العديد من البنوك بأنظمة قديمة قد لا تتوافق مع أطر عمل الذكاء الاصطناعي الجديدة، ما قد يؤدي إلى مشاكل مكلفة وتستغرق وقتًا طويلاً لمعالجتها.
كما أنه، على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي يمكنه أتمتة وتسهيل العديد من العمليات، بيد أنه لا ينبغي أن يكون له القول الفصل في القرارات المهمة، مثل الموافقات على القروض. بل يجب أن يتولى الذكاء الاصطناعي تحليل البيانات وإجراء التقييمات الأولية، مع ترك القرار النهائي للمختصين الماليين البشريين. يضمن هذا النهج أن يعمل الذكاء الاصطناعي كأداة فائقة الإمكانات لتعزيز العمليات المصرفية من دون تجاوز حدوده.
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