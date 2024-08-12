مقارنة بين AIOps وMLOps: تسخير البيانات الكبيرة من أجل ITOPs "أكثر ذكاءً"

شهدت البيانات الرقمية زيادة هائلة في العقود الأخيرة. بفضل التقدم الكبير في تقنيات الحوسبة، فإن كل شيء بدءًا من الهواتف المحمولة والأجهزة الذكية إلى أنظمة النقل الجماعي يولد البيانات ويجمعها، ما يؤدي إلى إنشاء البيانات الكبيرة التي يمكن للمؤسسات ذات التفكير المستقبلي الاستفادة منها لتعزيز الابتكار.

ومع ذلك، مجال البيانات الكبيرة هو كما يشير اسمه بالضبط. كبير. بل ضخم، في الواقع. أنتجت الأجهزة القابلة للارتداء (مثل أجهزة تتبع اللياقة البدنية والساعات الذكية والخواتم الذكية) وحدها ما يقرب من 28 بيتابايت (28 مليار ميغابايت) من البيانات يوميًا في عام 2020. وفي عام 2024، تجاوز حجم توليد البيانات اليومية عالميًا 402 مليون تيرابايت (أو 402 كوينتيليون بايت).

مع تزايد تعقيد بيئات تكنولوجيا المعلومات—مع تبني الخدمات السحابية واستخدام البيئات الهجينة، وبُنى الخدمات المصغرة، والأنظمة المتكاملة بشكل متزايد، وممارسات عمليات التطوير وتقنيات التحول الرقمي الأخرى—غالبًا ما تواجه أدوات إدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات (ITOps) التقليدية صعوبة في مواكبة متطلبات توليد البيانات المتزايدة باستمرار.

بدلاً من ذلك، تميل الشركات إلى الاعتماد على الأدوات المتقدمة والإستراتيجيات—وتحديدًا الذكاء الاصطناعي لعمليات تكنولوجيا المعلومات (AIOps) وعمليات التعلم الآلي (MLOps)—لتحويل كميات هائلة من البيانات إلى معارف قابلة للتنفيذ يمكن أن تحسن صناعة قرارات تكنولوجيا المعلومات ومن ثَم، الأرباح النهائية.