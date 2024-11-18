يتعرض قادة الأعمال لضغوط شديدة لتنفيذ الذكاء الاصطناعي التوليدي بسبب قدرته الكبيرة على التأثير في صافي الأرباح: فمن المتوقع أن يترتب على استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي رفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 7٪ في غضون السنوات العشر القادمة. انطلاقًا من تقدير شركة Gartner أن 80٪ من المؤسسات ستكون قد نشرت نماذج الأساس أو تخطط لنشرها واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي بحلول عام 2026، فإن ضرورة دعم مبادرات الذكاء الاصطناعي ستكون أعلى من أي وقت مضى.

ومع ذلك، تواجه الشركات التي تعمل على توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي حواجز كبيرة للدخول، وخاصة المشكلات المتعلقة بالبيانات. تحتاج المؤسسات إلى بيانات موثوقة لبناء نماذج الذكاء الاصطناعي القوية واكتساب رؤى دقيقة، ومع ذلك فإن مشهد التكنولوجيا اليوم يقدم تحديات بيانات لا مثيل لها تعيق مبادرات الذكاء الاصطناعي. وفقًا لمؤسسة Gartner، سيتم التخلي عن 30% على الأقل من مشاريع الذكاء الاصطناعي التوليدي بعد إثبات المفهوم بحلول نهاية عام 2025، بسبب ضعف جودة البيانات.

تُعد البيانات النظيفة والمتسقة والموثوقة ضرورية لتعظيم عائد الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، خاصةً مع الأخذ في الاعتبار انفجار البيانات بتنسيقات ومواقع مختلفة. يمكن تسريع البيانات الجاهزة للذكاء الاصطناعي من خلال نهج مؤسسي يستخدم بنية نسيج البيانات، والتي تعمل على إتاحة البيانات في جميع أنحاء المؤسسة، مما يساعد على ضمان البيانات الموثوقة والجاهزة للأعمال في الوقت المناسب. إن الركيزة الأساسية لنجاح نسيج البيانات هي تكامل البيانات.