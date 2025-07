ما المقصود بمسار المبيعات؟

يشهد مسار المبيعات حاليًا تحولًا كبيرًا مع بدء الشركات باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي. تعمل منصات مثل IBM على تسهيل هذا التحول من خلال دمج قدرات الذكاء الاصطناعي عبر ™watsonx Orchestrate و®IBM iX.

ينبُع هذا التحول من الانتقال من النظر إلى التكنولوجيا كأداة مستقلة إلى الاعتراف بدورها الأساسي داخل استراتيجية مؤسسية أوسع قائمة على الذكاء الاصطناعي. وجد تقرير حديث صادر عن معهد IBM Institute for Business Value (IBV) أن كبار التنفيذيين يركِّزون بشكل كبير على قيمة الأعمال على مستوى المؤسسة بأكملها بدلًا من عائد الاستثمار في التكنولوجيا الفردية، مشددين على ضرورة تكيُّف الشركات بسرعة.

تُحدِث تقنيات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي الوكيل، الذي يتميز بقدرته على التصرُّف بشكل مستقل وذكي، تغييرات جوهرية على مسار المبيعات. فهو يوفر للشركات تحليلات تنبؤية متقدمة، ما يُتيح تنبؤًا أكثر دقة وتفاعلًا أفضل مع العملاء. وبشكل مستقل، يمكن لعوامل الذكاء الاصطناعي أن تؤدي ما هو أكثر بكثير من المهام الروتينية، إذ يمكنها التحليل واتخاذ القرارات استنادًا إلى التعليقات في الوقت الفعلي.

يُشير تقرير منفصل صادر عن IBM Institute for Business Value إلى أنه بحلول عام 2026، يتوقع 83% من التنفيذيين أن تتمكن عوامل الذكاء الاصطناعي من تنفيذ الإجراءات ذاتيًا، مثل التنبؤ في الوقت الفعلي وتقدُّم الصفقات تلقائيًا. لقد أصبحت قوة الذكاء الاصطناعي ملموسة بالفعل، حيث أفاد نصف التنفيذيين من المستوى الإداري الأعلى بأنهم حققوا نتائج أداء إيجابية بفضل سير العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وذلك وفقًا لمعهد IBM Institute for Business Value.

ومع ذلك، فإن تبني الذكاء الاصطناعي الوكيل يتطلب نهجًا استراتيجيًا. إذ يجب على الشركات التأكد من أن بياناتها نظيفة، ومنظمة، وجاهزة للتحليل. ويجب عليها الاستثمار في تدريب فرق العمل على الذكاء الاصطناعي، وبناء شراكات قوية مع مزودي التكنولوجيا والاستشاريين ونظرائهم في القطاع. لم يَعُد تبنّي الذكاء الاصطناعي الوكيل خيارًا أمام الشركات، بل أصبح ضرورة استراتيجية لمن يسعون إلى الازدهار في السوق.