وتعتمد المؤسسات التي تتعامل مع المواد الخطرة ضمن عملياتها الأساسية على أنظمة الأجهزة المرتبطة بالسلامة لحماية العاملين وتقليل احتمالية وقوع حوادث كارثية، مثل الحرائق، والانفجارات، وانبعاث المواد الكيميائية السامة، والانصهار النووي.

ترتبط أنظمة السلامة المجهزة ارتباطًا وثيقًا بنوع آخر من أنظمة العمليات يُعرف باسم نظام التحكم الأساسي في العمليات (BPCS). إلا أنه في حين يركز نظام التحكم الأساسي في العمليات على الحفاظ على التشغيل الطبيعي للعمليات، يركز نظام الأجهزة المرتبطة بالسلامة حصريًا على السلامة. فعند اكتشاف ظروف خطرة، ينفذ نظام الأجهزة المرتبطة بالسلامة استجابة محددة مسبقًا، مثل تخفيف الضغط من أحد الصمامات أو تفعيل نظام الإيقاف الطارئ.

تُستخدم أنظمة الأجهزة المرتبطة بالسلامة بصورة رئيسية في قطاعات العمليات، وهي الصناعات التي تُنتج منتجاتها من خلال تحويل المواد الخام باستخدام عمليات كيميائية أو فيزيائية أو بيولوجية أو حرارية. وتشمل هذه الصناعات النفط والغاز، والصناعات الكيميائية، وتوليد الطاقة، والصناعات الدوائية، ومعالجة المياه. ولإدارة المخاطر، تنشر المؤسسات العاملة في هذه القطاعات أنظمة مرتبطة بالسلامة لاكتشاف الظروف الخطرة وإعادة الأنظمة إلى حالة آمنة.